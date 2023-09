Bayern: Die Geheimnisse der Natur im Tölzer Land

Der Spitzwegerich ist ein begehrtes Kraut an diesem Nachmittag. Er landet ebenso im Spankörbchen wie die abgezupften Stiele des Oregano, die dicken Dolden der Wilden Möhre und die zarten Blätter des Guten Heinrichs. An diesem Abend soll das Essen von der Wiese kommen.

Mit der Wildkräuterexpertin auf Wanderung

Irmi Baumann, Naturcoach und Wildkräuterexpertin, leitet beim Pflücken an. Sie erzählt von den Vorzügen der Ananaskamille, den Tücken des Wiesen-Bärenklaus und der gefahrlosen Ernte der Brennnessel. Neun Frauen und ein Mann hören konzentriert zu. Schließlich soll das Essen lecker werden. Und vergiften will sich auch niemand.

Zu den Wildkräutern im Tölzer Land gehören Spitz- und Breitwegerich, die sich gut für ein Risotto eignen. © Quelle: Claudia Lehnen

Überall grünt und blüht es

Irmi Baumann bietet Kräuterwanderungen im Tölzer Land an. Die Region in Oberbayern ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Wildkräuterwanderung im Sommer oder im Herbst. Überall blüht und summt es, wuchert Grünes aus jeder Wegritze, bunte Wiesen wogen im Wind. Von Lenggries aus geht es an den Aufstieg zum Brauneck. Ein paar Stunden kann der Weg schon dauern, schließlich bückt sich alle paar Höhenmeter eine oder einer der Teilnehmenden und jubelt über Thymian, Mittelwegerich, Kleines Knopfkraut, Sauerklee oder Wacholder.

Dreimal im Jahr stehen die Kräuterwanderungen auch als Wochenende mit gemeinsamem Kochen und Übernachtung im Gemeinschaftsschlafraum einer Almhütte auf dem Brauneck im Kalender. Jahrelang hat Baumann in der Münchner Medienbranche gearbeitet, hatte viel Stress. Irgendwann, sagt sie, sei sie leer gewesen. Bei einer Auszeit im Allgäu sei ihr klar geworden, dass sie kündigen muss.

Irmi Baumann erklärt bei einer Kräuterwanderung, welche Wildkräuter auf den saftigen Bergwiesen blühen. © Quelle: Claudia Lehnen

Superfood direkt aus der Natur

Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als sie sich an ihre Großmutter erinnerte. „Als ich ein Kind war, hatte die nie Teebeutel, sondern hat immer getrocknete Kräuter aufgegossen. Das fand ich megauncool. Und heute? Mach ich selbst nichts lieber als das“, sagt Baumann und strahlt über das ganze sonnengebräunte Gesicht. „Superfood“ gebe es schließlich nicht nur im Naturkostladen, sondern auch zum Nulltarif auf heimischen Wiesen. Dazu Bewegung und frische Luft. Das stärke den Appetit.

Baumann absolvierte eine Ausbildung zum Naturcoach, machte sich selbstständig, wandert seither mit anderen Natursuchenden über bayerische Almwiesen und lässt sich die Üppigkeit der Natur schmecken oder sich von ihrer Medizin stärken. Schließlich sei vieles, das Unwissende als „Unkraut“ bezeichnen, eigentlich eine gut sortierte Apotheke. Frauenmantel etwa helfe bei Menstruationsbeschwerden, Spitzwegerich bei Mückenstichen, Johanniskraut bei depressiver Verstimmung.

Auch Kinder können beim Wildkräutersammeln von Irmi Baumann einiges lernen. © Quelle: Claudia Lehnen

In Einklang mit dem Körper und der Natur

Für Irmi Baumann ist der Mensch seinem Wesen nach in der Natur zu Hause. Nicht in Betonbauten in der Stadt, nicht im Auto, nicht am Computer. Wahre Heimat sei die Wiese. Allerdings hätten Menschen im Lauf ihrer Zivilisationsgeschichte die Anbindung an die Natur verloren.

Eine Rückkehr sei nicht nur Abkehr vom Stress unserer Zeit, sondern könne auch das Immunsystem stärken. „Ich bin eine völlig andere Frau, seit ich so lebe“, sagt Baumann. „Ich hatte entzündete Fußsohlen, und niemand wusste, warum. Ich hatte geschwollene Hände, mir tat die Hüfte weh, ich war dauernd erkältet“, sagt sie.

Heute habe sie das „heilende Band der Natur“ entdeckt, sei mit ihrem Körper im Einklang. Selbst dann, wenn sie bei Wind und Wetter durch Wald und über Wiesen streife. Oder gerade an diesem Wochenende im August, an dem es immer wieder in Strömen regnet und der Wind den Berg hinunterpeitscht. „Wir müssen raus aus der Komfortzone“, sagt sie lachend und verteilt Arbeitshandschuhe und Scheren zur Ernte von Brennnesseln, die später zusammen mit Zwiebeln und Crème fraîche als Füllung in den selbst gemachten Ravioli landen sollen.

Die Kräuterbündel werden in der Hütte am großen Holztisch sortiert in genießbare und giftige. Da wandert dann schon mal ein Riesen-Bärenklau ins prasselnde Feuer im Herd. Spitzwegerich und Wilde Möhre werden gleich zum Abendessen als Risotto angeschwitzt und in Pfannkuchenteig ausgebraten serviert. Anderes hängt Irmi zusammengebunden über den Herd zum Trocknen. Am nächsten Tag werden die Teilnehmer daraus Wildkräutersalz herstellen oder Tee zubereiten.

Alle Kräuter werden fein säuberlich zum Trocknen auf ein Tuch gelegt. © Quelle: Claudia Lehnen

Wenn Irmi Baumann mit ihrer Truppe an weidenden Kühen vorbei durch Wälder und Wiesen den Berg hinauf- und hinunterstapft, dann geht es nicht immer nur ums Essen und Trinken. Auch Geschichten von Ritualen, Mythen und Traditionen aus alter Zeit hat sie auf Lager.

Zeit, Kräuterbuschen zu binden

Als die Sonne am letzten Tag der Wanderung Blumen und Kräuter auf der Wiese getrocknet hat, ist es an der Zeit, die Zutaten für einen dicken Kräuterbuschen zu sammeln. Hineingebunden werden darf, was gefällt, Rotes für die Leidenschaft, Weißes für die reine Liebe, Gelbes für die Kraft der Sonne. Die duftenden Sträuße werden anschließend mit Paketband zu einer dicken Zigarre geschnürt. In ihrer Mitte thront traditionell die Königskerze.

Wer mag, streicht noch ein wenig Baumharz in das Bund. „Zieht fest an, wenn die Kräuter trocknen, verlieren sie an Volumen“, rät Baumann. Nach katholischer Tradition werden die Kräuterbuschen an Mariä Himmelfahrt, also am 15. August, in der Kirche geweiht und anschließend zum Trocknen in der Stube aufgehängt. „Ohne Weihung in der Kirche geht es natürlich auch“, sagt Baumann.

Die Kräuterbuschen kann man in Raunächten zum Ausräuchern verwenden. © Quelle: Claudia Lehnen

In den Raunächten im Winter, so Baumann, sollen die getrockneten Buschen dann zum Räuchern verwendet werden. „Früher dachte man, das würde böse Geister vertreiben“, erklärt Baumann. „Heute spricht man von Entschleunigung und Rückbesinnung. In jedem Fall riecht es gut.“

Tipps für deine Reise ins Tölzer Land

Anreise: Mit dem Zug nach München, von dort geht es in einer guten Stunde nach Lenggries.

Beste Reisezeit: Der Sommer wird von den meisten Reisenden am meisten geschätzt. Aber auch der Herbst und das Frühjahr sind vor allem zum Wandern hervorragend geeignet.

Unterkünfte: Es gibt eine große Auswahl an Unterkünften. Das Gästehaus Heiß in Lenggries bietet sich zum Beispiel als Ausgangspunkt für Wanderungen im Tölzer Land an. Ein ehemaliger Bauernhof beherbergt hier gemütliche Zimmer im bayerischen Landhausstil.

Essen: Wer nicht nur selbst mit Kräutern kochen will, ist beim Neuwirt oder beim Altwirt in Lenggries gut aufgehoben. Bodenständige bayerische Küche gibt es da in zünftigen Gastzimmern oder im lauschigen Biergarten.

Aktivitäten: Der Starnberger See im Nordwesten, Kochel- und Walchensee im Südwesten und der Sylvenstein-Stausee im Süden bieten zahlreiche Erholungsmöglichkeiten – ebenso wie Isar und Loisach, die sich als blaue Bänder durch die Bilderbuchlandschaft schlängeln. Das gesamte Tölzer Land ist Kräutererlebnisregion und macht Reisende mit den Geheimnissen der Natur vertraut.

Einkaufen: Wer nicht alles selbst sammeln will, ist bei der Kräuterhexe in Lenggries richtig. Dort gibt es Kräuter und Tees aus aller Welt sowie Souvenirs.

Die Reise wurde unterstützt von Tölzer Land Tourismus. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.

