Bei diesen Airlines kostet das Handgepäck an Bord extra

Richtfest für Millionenprojekt

29 neue Wohnungen: Plön wächst weiter in seiner Ulmenstraße

Die Ulmenstraße in Plön ist seit Jahren eine große Baustelle in der Stadt. Die Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft saniert und baut neu. Jetzt feierte das Gebäude in der Nr. 52 Richtfest.