Haben Flugreisende am Notausgang bald weniger Beinfreiheit?

Die Sitzplätze an den Notausgängen sind beliebt. Nicht etwa, weil im Ernstfall konkrete Aufgaben auf dich zukommen, sondern aufgrund der Beinfreiheit. Doch das könnte sich bald ändern: Airlines sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, noch mehr Menschen in ihren Flugzeugen unterzubringen.

Bei den Reihen am Notausgang scheitert es bisher an den strikten Vorgaben. Denn hier muss der Durchgang mindestens 33 Zentimeter breit sein und ist somit größer als in anderen Reihen.

X-Tend-Sitz für Kurz- und Mittelstreckenjets

Ein deutscher Hersteller von Sitzen hat getüftelt und nun eine Lösung gefunden, trotz dieser Vorgabe noch mehr Sitze in die Economy Class von Kurz- und Mittelstreckenjets zu quetschen. In einer Pressemitteilung stellt das Unternehmen Recaro ihren neuen X-Tend-Sitz vor. Der Name wird abgeleitet vom englischen Wort „extend“, also erweitern.

So könnten die neuen Sitze am Notausgang aussehen. Links: ausgeklappt, rechts: zusammengeklappt. © Quelle: Recaro, Montage: Reisereporter

Die Idee: Passagierinnen und Passagiere nehmen auf einer ausklappbaren Sitzfläche Platz. Diese muss selbst nach oben geklappt werden, bis sie einrastet. Steht der oder die Reisende auf, klappt die Fläche automatisch nach unten.

Dadurch bleibt der 33 Zentimeter breite Durchgang erhalten, wenn niemand auf dem Platz sitzt. Laut Recaro ermöglicht das ein „Premium-Sitzgefühl und erhöht gleichzeitig die Effizienz in der gesamten Kabine“. Eine A320neo Maschine könnte somit von 190 Sitzplätzen auf 194 aufstocken.

Bis diese Sitzplätze an den Notausgängen wirklich eingebaut werden, dauert es aber noch. Gegenüber dem Onlinemagazin „Aerotelegraph“ verrät Recaro-Produktmanager Julian Lohwasser: „Die Zertifizierung läuft und wir befinden uns im Gespräch mit potenziellen Kunden.“

Auf der Internetseite von Airbus wird die maximale Sitzkapazität des A320neo bereits mit 194 angegeben, die Gespräche scheinen also gut zu laufen.

