Beliebte Straße in Neapel wird für Fußgänger zur Einbahnstraße

Die Via San Gregorio Armeno in Neapel ist ein wahrer Touristenmagnet – besonders in der Vorweihnachtszeit. Um Gedränge und Staus zu vermeiden, hat die Stadt nun beschlossen, die Gasse an bestimmten Tagen zur Einbahnstraße für Fußgänger zu erklären.

Via San Gregorio Armeno: An der berühmten Gasse der Weihnachtskrippen in Neapel wimmelt es von Engeln, Hirten, Ochsen und Eseln - und Touristinnen und Touristen.

Einbahnsysteme für Fahrzeuge sind keine Seltenheit – für Fußgängerinnen und Fußgänger allerdings schon. Doch genau das wurde nach Angaben der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ für eine beliebte Straße in Neapel nun beschlossen.

Die Via San Gregorio Armeno dürfen Besucherinnen und Besucher zu bestimmten Zeiten in der Vorweihnachtszeit nur von unten, von der Via San Biagio dei Librai aus, betreten. Das obere Ende der an einem Hang liegenden Gasse ist für den Zutritt gesperrt. Bei besonders großem Andrang kann die Polizei die bei Touristinnen und Touristen beliebte Straße sogar vollständig absperren.

Straße wird vor Weihnachten zum Touristenmagnet

Das Besondere an der schmalen und etwa 200 Meter langen Gasse: Hier stellen Kunsthandwerkerinnen und Kunstwerker Krippen und christliche Figuren aus – auch berühmte Fußballer und Personen aus der Politik werden hier in Miniaturform ausgestellt und zum Verkauf angeboten.

Und so kommt es in der Straße, die auch Weihnachtsgasse oder Straße der Krippen genannt wird, besonders in der Vorweihnachtszeit alle Jahre wieder zu großem Gedränge. Die neue Regelung soll nun Fußgängerstaus verhindern und dadurch die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher erhöhen.

Regelung erstmals wegen Corona eingeführt

Am ersten Dezemberwochenende kam die neue Regelung in diesem Jahr erstmals zum Einsatz. Außerdem soll das neue System an folgenden Tagen gelten: Vom 7. bis zum 11. Dezember und vom 17. bis zum 23. Dezember von 9 bis 21 Uhr. Am 24. Dezember gilt die Regelung von 9 bis 15 Uhr.

In den Jahren 2020 und 2021 war die Via San Gregorio Armeno schon einmal zur Einbahnstraße erklärt worden. In den vergangenen Jahren sollte die Regelung allerdings hauptsächlich das Risiko einer Ansteckung minimieren.

RND/jaf