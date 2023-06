Beliebter Badeort in Kroatien führt im Sommer strenge Regeln ein

Kroatien ist bei einer Küstenlänge von mehr als 6000 Kilometern ein beliebtes Ziel für Badeurlauberinnen und -urlauber. Zu den schönsten Küstenorten für den Urlaub am Meer gehört auch Split. Die Stadt an der dalmatinischen Küste ist besonders bei jüngeren Touristinnen und Touristen gefragt. Diese würden sich nach Angaben der Stadt jedoch vor allem durchs Feiern auszeichnen – mit unliebsamen Nebenwirkungen für die Stadt.

Denn inzwischen habe sie einen Ruf als Ort, an dem scheinbar „alles erlaubt“ ist: Öffentliches Trinken, Erbrechen, Ohnmacht in Parks und anderen öffentlichen Räumen und Lärm rund um die Uhr seien nach Angaben der Stadt zur täglichen Routine geworden.

Split soll „nachhaltiges Reiseziel“ sein

Am meisten seien die Bewohnerinnen und Bewohner des historischen Zentrums den Belästigungen zum Opfer gefallen. Dort befindet sich beispielsweise auch der Diokletianpalast. Die Menschen, die innerhalb seiner Grenzen leben, verdienten jedoch Respekt, heißt es weiter. Darüber hinaus gehört der gesamte alte Teil der Stadt zum Unesco-Weltkulturerbe.

Ein Highlight ist der von Säulen umgebene Innenhof des Diokletianpalastes mit der Kathedrale des Heiligen Domnius. © Quelle: imago images/Westend61

Öffentliches Fehlverhalten will sich die Stadt mit dem Start der Tourismussaison nicht länger bieten lassen – und greift durch.

Denn die Stadt verdiene es, langfristig ein attraktives Reiseziel zu sein – „und nicht erst, wenn die trinkfreudigen Jugendlichen ein anderes, lustigeres, billigeres und weniger kontrolliertes Reiseziel finden“. Split solle ein nachhaltiges Reiseziel sein, an dem sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Reisende aller Altersgruppen und Interessen zufrieden seien. „Das ist unser langfristiges Ziel, an dem wir arbeiten, aber in der Zwischenzeit mussten einige dringendere Maßnahmen ergriffen werden, ähnlich wie in einigen anderen Städten in Europa und anderswo“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Beispielsweise ist in Amsterdam seit Mai Kiffen auf der Straße verboten. Die niederländische Hauptstadt startete zudem die Kampagne „Bleib weg“, um junge Briten aus der Stadt zu halten. Die Urlaubsinsel Bali gab einen Leitfaden für Reisende heraus und auch an Nord- und Ostsee gibt es wichtige Regeln für Strandfans zu beachten. In Split indes gelten nun folgende Regeln:

300 Euro Strafe für Urinieren in der Öffentlichkeit

Im historischem Zentrum von Split ist es zukünftig verboten, auf der Straße Alkohol zu trinken. Damit ist das gesamte Stadtgebiet gemeint, das sich innerhalb der im 17. Jahrhundert erbauten barocken Stadtmauer befindet.

Außerdem darf an öffentlichen Plätzen nicht geschlafen werden. Urinieren in der Öffentlichkeit ist untersagt. Ebenso ist es verboten, auf historische Wahrzeichen zu klettern. Ob die Regeln eingehalten werden, überprüfen Beamtinnen und Beamte des Ordnungsamtes in Begleitung der Polizei. Sie können, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, entsprechende Strafen aussprechen:

Für den öffentlichen Alkoholkonsum im historischen Zentrum und in weniger als 100 Metern Entfernung von Schulen und Kindergärten verhängt die Stadt ein Bußgeld von 300 Euro.

Für das Urinieren in der Öffentlichkeit, das Schlafen in öffentlichen Parks oder beispielsweise auf Plätzen beträgt die Strafe ebenfalls 300 Euro. Das Bußgeld wird zudem abkassiert, wenn du deinen Müll nicht mitnimmst. Auch der Aufenthalt in Bars und anderen Veranstaltungsorten außerhalb der Arbeitszeit kostet dich 300 Euro extra.

Das Besteigen und Sitzen auf historischen und anderen Denkmälern sowie das Baden und Klettern in öffentlichen Brunnen wird mit einem Bußgeld von 300 Euro geahndet. Erbrechen an öffentlichen Orten kostet Täterinnen und Täter 150 Euro.

Gegenüber der „Dubrovnik Times“ erklärte ein Sprecher des Split Tourist Boards, dass die Maßnahmen darauf abzielen, das Profil der Besucherinnen und Besucher vor Ort zu ändern. Die Stadt möchte mehr „Familien und Einzelpersonen anlocken, die Split genießen und seine Schönheit bewundern“.

