﻿„Letzte Generation“ kündigt Proteste an Flughäfen an: Was das für den BER bedeutet

Bereits in der Vergangenheit haben Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ versucht den Flughafen Berlin Brandenburg zu blockieren. Flughafen und Polizei sehen sich für weitere Aktionen gewappnet.

Schönefeld. Um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und eine Kursänderung in der Klimapolitik zu erwirken haben Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ in jüngster Vergangenheit gehäuft umstrittene Protestaktionen gestartet – darunter Blockaden von Straßen und Bewerfen von Kunstwerken wie etwa im Barberini in Potsdam. Nun haben die Klima-Aktivisten angekündigt, auch Flughäfen in Deutschland blockieren zu wollen.

Polizei rechnet mit Protestaktionen am BER