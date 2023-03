Am Hauptstadtflughafen BER sowie in Hamburg, Hannover und Bremen soll am Montag gestreikt werden. Reisende müssen sich auf massive Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Doch welche Rechte haben Urlauberinnen und Urlauber im Fall eines Streiks?

Reisende stehen am Sicherheitscheck im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) – am Montag soll hier gestreikt werden.

Warnstreiks an vier Flughäfen: Was Reisende am Montag beachten müssen

Berlin/Schönefeld. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 13. März, zu Warnstreiks an vier Flughäfen aufgerufen. Betroffen sind Berlin, Hannover, Bremen und Hamburg. Passagierinnen und Passagiere müssen mit Flugausfällen und Flugverschiebungen rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund sind einerseits die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit (Zuschläge für Nacht-, Feiertagsarbeit), in denen es nach acht Verhandlungsrunden kein Angebot der Arbeitgeberseite gebe.

Diese Flüge sind betroffen

Am Hauptstadtflughafen BER werden am Montag alle Abflüge (rund 200) gestrichen. Der Warnstreik am BER soll Montagfrüh um 3.30 Uhr beginnen und um 24 Uhr enden. Inwieweit auch ankommende Flüge betroffen sind, hängt nach Angaben des Sprechers von den Fluggesellschaften ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Bremen und Hannover ist davon auszugehen, dass am Montag keine Passagierflugzeuge starten oder landen können, heißt es in einer Mitteilung der Flughäfen am Samstag. In Bremen waren 20 Abflüge und 19 Ankünfte terminiert. In Hannover waren für Montag 35 Abflüge und 34 Ankünfte geplant. Der Ausstand ist von Mitternacht an für 24 Stunden angekündigt. „Für die Fluggäste ist das sehr ärgerlich, aber in Niedersachsen sind noch keine Ferien“, sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover.

In Hamburg soll der Streik bereits am Sonntagabend gegen 22 Uhr beginnen und am Montagabend um 22 Uhr enden. Auch hier sollen keine regulären Flüge stattfinden.

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV sind 45.000 Passagierinnen und Passagiere direkt von den Streiks betroffen. Insgesamt sei sogar mit knapp 100.000 Betroffenen zu rechnen, da auch Flüge von anderen Flughäfen ausfallen werden.

Diese Rechte haben Reisende

Welche Rechte haben Reisende in diesem Fall? Ab einer Verspätung von drei Stunden haben Passagierinnen und Passagiere Anspruch auf eine alternative Beförderung. Die Airlines sind bei einem Streik dazu verpflichtet, schnellstmöglich einen Ersatztransport zu organisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wichtig zu wissen: Werden innerdeutsche Flüge annulliert, können Reisende ihr Ticket gegen einen Fahrschein der Deutschen Bahn eintauschen.

Am Montag: Verdi kündigt Warnstreik an Flughäfen an Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Montag erneut zu Warnstreiks an mehreren Flughäfen aufgerufen. Dazu zählen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. © Quelle: dpa

Wer hat Anspruch auf Entschädigung?

Bei kurzfristigen Annullierungen und Verspätungen von mehr als drei Stunden steht Flugreisenden oft eine Ausgleichszahlung zu. Die Höhe richtet sich nach der Flugdistanz: 250 Euro sind es bei maximal 1500 Kilometern, 400 Euro bei 1500 bis 3500 Kilometern und 600 Euro bei mehr als 3500 Kilometer. Eine deutliche Verschiebung des Fluges – etwa vom Morgen in den Abend – ist rechtlich ebenfalls als Annullierung zu bewerten.

Aber: Die Entschädigung nach EU-Recht steht Kunden nur zu, wenn die Fluggesellschaft für die Annullierung oder Verspätung verantwortlich ist. Eine Airline muss nicht zahlen, wenn die Probleme auf sogenannte außergewöhnliche Umstand zurückgehen, die sie nicht beeinflussen kann.

Nicht zahlen muss die Airline auch, wenn sie Flugstreichungen und größere Änderungen der Flugzeiten mindestens 14 Tage im Voraus angekündigt hat. Dann kann der Kunde zwar vom Vertrag zurücktreten und bekommt sein Geld zurück. Eine Entschädigung gibt es aber nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Pflichten der Airlines

Bei Flugstreichungen und Verspätungen, kommt es immer wieder vor, dass Reisende am Flughafen stranden. In diesem Fall sind Airlines verpflichtet, zu helfen.

Ab einer Verspätung von zwei Stunden muss Passagieren kostenlos Essen und Trinken angeboten werden. Auch Anrufe und das Versenden von E-Mails muss ermöglicht werden.

Findet der nächstmögliche Flug erst am nächsten Tag statt, müssen Fluggesellschaften sogar eine Übernachtung in einem Hotel und den Transport dorthin bezahlen.

RND/jaf/dpa