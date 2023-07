Mit dem Taxi zum Flughafen: In diesen Städten in Europa wird‘s teuer

Wenn man am Urlaubsort aus Zeitgründen oder weil das Gepäck zu schwer ist, ein Taxi vom Flughafen zur Unterkunft und zurück nehmen muss, kann das bekanntlich ganz schön teuer werden. Denn gerade in der sommerlichen Reisesaison können die Fahrten zwischen Flughafen und Stadtzentrum europäischer Großstädte ganz schön ins Geld gehen.

Das Transportunternehmen Freenow hat die Preisspanne in den Großstädten 9 verschiedener Länder untersucht und herausgefunden, wo man tief in die Tasche greifen muss und in welchen Städten in Europa der Transfer überraschend günstig ist.

Mit dem Taxi zum Flughafen: Hier ist es besonders günstig

Von allen Städten, in denen Freenow Fahrten vermittelt, wird Fahrgästen und -gästinnen in Warschau, Krakau oder Danzig am wenigsten berechnet: Wer in den polnischen Städten zum Flughafen will, zahlt im Schnitt nur zehn Euro - und ist auch nur kurz im Taxi unterwegs. Denn die meisten polnischen Flughäfen liegen im Schnitt nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Wer spanische Flughäfen anfliegt, kommt im Vergleich ganz gut weg. Für Taxitransfers zu den Flughäfen von Berlin, München oder London zahlt man jedoch manchmal mehr, als für den Flug selbst. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Mittelfeld für das Reisebudget

In spanischen Reisezielen wie Barcelona, Madrid, Valencia oder Malaga kostet die Fahrt vom Zentrum zum Flughafen zwischen 20 und 30 Euro. Die Strecken von der Innenstadt zu diesen Flughäfen sind mit unter unter 15 Kilometern vergleichsweise kurz. Eine Taxifahrt von diesen Flughäfen zum Hotel oder zurück dauert jeweile etwa 20 Minuten.

Im süditalienischen Neapel oder im griechischen Thessaloniki werden bei einer durchschnittlichen Fahrzeit von 30 Minuten rund 25 Euro fällig.

Wer in den britischen Städten Manchester und Edinburgh, oder in der Hansestadt Hamburg vom Airport in die Innenstadt gefahren werden möchte, bewegt sich in einer Preisspanne von 30 bis 35 Euro.

Diese Taxitouren gehen ins Geld

Obwohl der Preis in Dublin ebenfalls bei 35 Euro liegt, ist die Flughafenfahrt hier verhältnismäßig teuer. Denn der nächstgelegene Flughafen zum Stadtzentrum ist nur rund 10 km entfernt, dennoch kostet der Transfer hier 35 Euro. Nochmal zum Vergleich: Die Distanz zwischen City und Gate in Warschau ist beinahe identisch, aber die Taxifahrt kostet dort nur 10 Euro.

In Paris, Rom, Wien oder Athen wird man zu einem Festpreis zum Flughafen gebracht. Dieser richtet sich laut Freenow-Studie nach der örtlichen Taxiordnung oder dem aktuellen Angebot des Transportunternehmens. Der Festpreis liegt in diesen Metropolen zwischen 40 und 60 Euro.

Der Großstadtvergleich auf einen Blick: So viel kostet der Flughafentransfer in diesen neun europäischen Ländern. © Quelle: FREE NOW/obs

Europas teuerste Flughafentransfers

Ein Spitzenplatz, auf die wir verzichten könnten: Deutschland kommt mit den Flughäfen Berlin und München ans obere Ende des Rankings. Hier liegen die Hauptflughäfen bis zu 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt – ähnlich wie in London oder Mailand. Mit durchschnittlich 60 bis 110 Euro sind die Taxipreise in diesen Städten im europäischen Vergleich am höchsten.

