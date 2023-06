Bettwanzen legen Flughafen lahm – mehrere Gates geschlossen

Sie sind der Horror aller Reisenden: Bettwanzen. Wer sie einmal in Koffer, Rucksack oder Kleidung hatte, weiß, wie aufwendig es ist, die nervigen Plagegeister wieder loszuwerden. Aus diesem Grund sind viele Touristinnen und Touristen vorsichtig. Besonders, wer in günstigen Unterkünften übernachtet, schaut sich Zimmer und Bett meistens genauer an.

Ein Ort, an dem wahrscheinlich nur wenige Menschen erwarten, sich Bettwanzen einzufangen, ist ein Flughafen. Und trotzdem kann es auch dort passieren. Das zeigt der aktuelle Fall eines Flughafens auf Hawaii.

Honolulu Airport schließt Gates aufgrund von Bettwanzen

Der größte Flughafen Hawaiis, der Honolulu Airport, hat am Montag, dem 29. Mai, mehrere Gates im Terminal 2 geschlossen. Das wurde vom Verkehrsministerium angeordnet, nachdem die Schädlinge in diesem Bereich des Flughafens gefunden worden waren, berichtet „USA Today“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde reinigten über zwei Tage alles im Terminal 2, erst am Mittwochabend wurden die betroffenen Gates wieder für den Reiseverkehr geöffnet.

Aber: Über drei Wochen sollen trotzdem immer wieder Reinigungsarbeiten stattfinden. Aus diesem Grund könne es sein, dass weitere Gates zwischenzeitlich geschlossen werden müssen. Trotz der Schließung der Gates seien keine Flüge ausgefallen oder hätten sich verspätet, und so soll es auch während der kommenden Schließungen sein.

Wie erkennt man Bettwanzen-Stiche?

Bettwanzen sind nachtaktiv und leben wie Zecken von menschlichem Blut. Tagsüber verstecken sich die rot-braunen Mini-Blutsauger gern in Matratzen und Bettrahmen. Dort lauern sie ihren schlafenden Opfern auf und befallen vorrangig nicht bedeckte Körperstellen, zum Beispiel Arme, Beine, Schultern oder das Gesicht. Am nächsten Tag plagen die Befallenen dann juckende Wunden.

Viele Menschen halten die roten Pusteln zunächst für Mückenstiche. Bei einem genaueren Blick kann man die Stiche aber deutlich unterscheiden. Bettwanzen schnappen auf der Suche nach Blutgefäßen oft mehrfach in einem kleinen Hautbereich zu. Dabei hinterlassen sie sogenannte Wanzenstraßen aus roten und leicht angeschwollenen Flecken, Blasen oder Knötchen.

Bettwanzen sind sehr klein, wenn du sie entdeckst, ist es meistens schon zu spät. © Quelle: imago images/imagebroker

Wenn sich die Stichwunden nicht entzünden, heilen sie in der Regel innerhalb von einer Woche. Krankheiten übertragen Bettwanzen normalerweise nicht.

Wie spürt man Bettwanzen auf?

Ob es sich wirklich um Bettwanzen handelt, lässt sich am besten an ihren Hinterlassenschaften erkennen. Insbesondere in der Nähe des Bettes, zum Beispiel in Ritzen zwischen Matratze und Bettkasten, von Wänden und Tapeten oder in Fußleisten, Vorhängen und Steckdosen lassen sich bei genauer Suche häufig Ausscheidungen in Form von kleinen schwarzen Punkten finden. Zudem sind auf dem Bettlaken oft kleine Blutflecken zu erkennen.

Nach Bettwanzenbissen sollte man umgehend die Unterkunft informieren und das Zimmer wechseln. Für das Hotel ist der Befall eine kostspielige Hiobsbotschaft: Professionelle Schädlingsbekämpfer müssen die Zimmer aufwendig reinigen.

Um auszuschließen, dass die Bettwanzen in das nächste Hotelzimmer oder gar nach Hause mitreisen, sollte man den Koffer genau nach den Parasiten absuchen und möglichst in einer Badewanne auspacken – die kleinen Tiere tun sich schwer, die glatten Wände hinaufzukrabbeln.

Auch Hotelzimmer, die auf den ersten Blick sauber wirken, können von Bettwanzen befallen sein. © Quelle: imago images/Rüdiger Wölk

Umfassende Informationen darüber, was gegen Bettwanzenstiche oder bei einem Befall zu tun ist, gibt es in einer 20-seitigen Broschüre des Umweltbundesamtes.

So schützt du dich vor Bettwanzen

Die Bisse sind nervig und die Vorstellung, sich mit den Krabbeltieren das Bett zu teilen, eklig. Aber gefährlich sind Bettwanzen nicht. Krankheiten werden von ihnen nicht übertragen.

Trotzdem raten Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer, auf Folgendes im Hotel oder in der Ferienwohnung zu achten:

rot-bräunliche Punkte oder Schmierspuren auf Matratzen oder Bezügen

ein starker modriger Geruch

Und natürlich solltest du Ausschau nach lebenden Wanzen halten. Diese werden allerdings nur bis zu acht Millimeter groß, im ersten Stadium sind sie hellgelb und messen etwa einen Millimeter, was die Suche noch schwieriger gestaltet. Ein weiterer Tipp vom Umweltbundesamt: Vorsichtshalber das Gepäck verschließen und so weit wie möglich vom Bett entfernt aufbewahren.

Manche Flughäfen bietet auch noch einen Extra-Service an: So kannst du dir zum Beispiel am Flughafen Frankfurt von einem Hund das Gepäck auf Bettwanzen abschnüffeln lassen.

