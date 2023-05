Im Schwarzwald eröffnet eine spektakuläre Hängebrücke

Im südlichen Schwarzwald gibt es eine neue Attraktion für Adrenalinjunkies: Ab dem 27. Mai kannst du in Todtnau über die neue 450 Meter lange Hängebrücke „Blackforestline“ spazieren. 120 Meter unter dir rauscht der Stübenbach entlang und der Todtnauer Wasserfall stürzt sich in die Tiefe.

Am Pfingstwochenende wird die Eröffnung gefeiert, es finden Brückenführungen und Konzerte statt. Ein Spaziergang über das beeindruckende Bauwerk gibt es jedoch nicht umsonst: 12 Euro kostet ein Tagesticket, das dir gleichzeitig Zugang zum Todtnauer Wasserfall gewährt. Kinder zahlen 9 Euro. Nach dem Eröffnungswochenende ist die Brücke täglich zwischen 9 und 19.30 Uhr geöffnet.

400 Menschen dürfen gleichzeitig auf die Brücke

Neun Monate hat es gedauert, die Hängebrücke über dem Tal zu errichten. Sie wird von einem Pylonen getragen und wiegt stolze 120 Tonnen. Der Weg ist 1,20 Meter breit und es dürfen maximal 1000 Menschen gleichzeitig auf der Brücke sein. Das ist allerdings nur die Theorie, in der Praxis wollen die Verantwortlichen maximal 400 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf die Brücke lassen, „damit sich die Gäste wohlfühlen“, schreiben sie auf der Internetseite.

Willst du den Besuch der neuen Hängebrücke mit einer Wanderung verbinden, eignet sich der zwölf Kilometer lange Genießerpfad „Wasserfallsteig“. Er führt dich an zwei großen Wasserfällen vorbei, über alpine Steige und weitläufige Kräuterwiesen. Los geht die Wanderung am Feldbergpass. Das Ziel ist das Dorf Todtnauberg, also ganz in der Nähe der neuen „Blackforestline“.

Es ist nicht die erste Hängebrücke des Investors Günter Eberhardt: Eine weitere befindet sich in Bad Wildbad und trägt den Namen „Wildline“. Sie ist mit 380 Metern etwas kürzer und schwebt auch nur knapp 60 Meter über dem Boden.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.









