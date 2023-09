Die Blue Zones – Orte auf der Welt, an denen Menschen am längsten leben

Sie sind kaum vergesslich, fit und führen ein gutes Leben. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Menschen, die über einhundert Jahre alt sind, doch genau um diese geht es in der neuen Netflix-Dokureihe „Live to 100: Secrets of the Blue Zones“.

Die sogenannten Blue Zones beschreiben Regionen auf der Erde, in denen es überdurchschnittlich viele Hundertjährige gibt und die Menschen generell sehr lange und gesund leben. Diese Orte gibt es derzeit in Japan, Italien, Costa Rica, Griechenland und den USA.

Die fünf Blue Zones haben alle ein paar kulturelle Gemeinsamkeiten, mit denen sich die Wissenschaft das Phänomen erklärt: Die Menschen ernähren sich überwiegend pflanzlich und essen viel Gemüse, übertreiben es mit der Kalorienzufuhr nicht, rauchen und trinken nur selten. Außerdem führen sie ein intensives Familienleben und vermeiden Einsamkeit durch viele soziale Kontakte. Auch Sport ist ein fester Bestandteil des Alltags.

Wir verraten dir, was dich in den Blue Zones erwartet, wenn du an diese Orte reisen und was Gutes für dein Alter tun möchtest.

Okinawa, Japan

Vielleicht nicht so überraschend ist die erste Blue Zone: Okinawa in Japan. Diese Region ist schon lange für ihre außergewöhnlich alten Menschen bekannt. Und nicht nur das: Es ist auch ein echtes Urlaubsparadies samt weißer Strände und azurblauem Wasser. Einen der schönsten Strände Okinawas findest du auf Hateruma Island, den Nishihama Beach.

Wie aus einer Postkarte entsprungen wirkt der Nishihama Beach in Hateruma Island, Okinawa. © Quelle: imago images/San Hoyano

Okinawa ist eine Inselgruppe, die zu Japan gehört und sich im Süden des Landes im Ostchinesischen Meer befindet. Tatsächlich war die Lebenserwartung hier eine Zeit lang weltweit am größten, weshalb die Region auch „Insel der Hundertjährigen“ genannt wird. Frauen werden hier durchschnittlich 86 Jahre alt, Männer 78. Bei den Einheimischen, die noch die traditionelle Lebensweise pflegen, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs viel seltener als in den westlichen Industrienationen.

Das trifft jedoch nicht auf die Menschen zwischen 20 und 60 zu, diese sind in Okinawa oft sogar dicker und kranker als im Rest Japans. Forscher machen dafür die US-amerikanisch geprägten Ess- und Lebensgewohnheiten verantwortlich, die immer mehr Einzug halten.

In Okinawa findest du eines der größten Aquarien der Welt. © Quelle: imago images/Panthermedia

Am angenehmsten und sonnigsten ist es zwischen März und Mai sowie zwischen September und Dezember auf der Insel. Wenn du auf der Insel Urlaub machen möchtest, erwarten dich beeindruckende Kalksteinlandschaften, dichte Wälder und herrliche Küstenlinien.

Alte Burgruinen kannst du beispielsweise im Shuri Castle Park besichtigen, im Norden findest du den Yamahara-Nationalpark sowie das Onna-Dorf, in dem du mehr über die Töpferkultur Okinawas lernen kannst. Außerdem findest du in Motobu eines der größten Aquarien der Welt, in dem du sogar Walhaie beobachten kannst.

Sardinien, Italien

Auch in Europa gibt es zwei Blue Zones. Eine davon ist in Sardinien. Speziell in den Regionen Ogliastra und Barbagia gibt es vor allem viele 100-jährige Männer. Auch hier treffen die eingangs erwähnten Eigenschaften zu, außerdem sind die Dörfer in den Bergen gelegen und jeder Spaziergang gleicht schon einem kleinen Workout, was fit hält. Ogliastra ist eine von insgesamt acht Provinzen auf der italienischen Insel und befindet sich an der Ostküste im bergigen Hinterland.

Du kannst hier in den Bergen des Gennargentu-Bergmassivs wandern und gleichzeitig den Blick auf das Tyrrhenische Meer genießen. Unten an der Küste findest du die für Sardinien typischen Sandstrände und malerischen Badebuchten, inklusive türkisblauem Meer. Auch geschichtlich hat die Region einiges zu bieten: Hier gibt es heilige Brunnen, die zum Teil noch aus der Jungsteinzeit stammen. Außerdem kannst du zahlreiche Grotten besuchen, unter anderem die Grotte Su Mamuri mit einer Tropfsteinhöhle im Inneren.

Meer, Berge und besonders alte Menschen findest du auf Sardinien. © Quelle: imago images/imago stock&people

Barbagia dagegen findest du im Landesinneren von Sardinien, hier kommst du auch in das Zentrum des Gennargentu-Bergmassivs. Dazwischen stößt du immer wieder auf kleine Bergdörfer mit gastfreundlichen Einheimischen. Die Granithäuser säumen schmale Gassen und unter Rebenlauben kannst du Kaffee und andere Köstlichkeiten genießen, wie zum Beispiel Käse. Die Sorte Fiore sardo hat im Ort Gavoi sogar ihren Ursprung.

Nicoya, Costa Rica

Auf der Halbinsel Nicoya in Costa Rica werden die Menschen nicht nur besonders alt, die Region ist auch eines der beliebtesten Reiseziele für Strandurlaub. Tatsächlich findest du hier die saubersten Strände des Landes, unter anderem in Malpais, Montezuma und Santa Teresa. Unter Surferinnen und Surfern gilt die Region sogar als einer der besten Orte zum Surfen auf der ganzen Welt.

Auf der Nicoya-Halbinsel kannst du wunderbar Vögel beobachten, geheimnisvolle Höhlen erkunden oder bei einer ausgedehnten Yoga-Stunde am Playa Nosara den Alltagsstress vergessen. Wenn du noch mehr von der Natur Costa Ricas erleben möchtest, solltest du dem Cabo-Blanco-Naturschutzgebiet einen Besuch abstatten. Hier leben Brüllaffen, Kojoten, Nasenbären und natürlich wunderschöne Vögel.

Ein Ort zum Altwerden: die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica. © Quelle: imago images/imagebroker

Zur Blue Zone gehören unter anderem die Regionen Hojancha, Nandayure, Carrillo und Santa Cruz. Vor allem der „Plan de Vida“, der Plan des Lebens, sorgt hier bei den Alten für eine positive Lebenseinstellung und hilft ihnen dabei, aktiv zu bleiben. Außerdem wird hier, wie in anderen Blue Zones auch, der Familienzusammenhalt großgeschrieben und viel gelacht.

Ikaria, Griechenland

Von „den alten Griechen“ ist häufiger mal die Rede, besonders im Zusammenhang mit der Philosophie. Doch auch heute gibt es noch eine griechische Region, in der die Menschen sehr alt werden, was wohl auch an einer gesunden Philosophie liegt: Ikaria ist eine der fünf Blue Zones der Erde. Die Chancen, über 90 Jahre alt zu werden, stehen für die Einheimischen Ikarias besonders gut. Außerdem erkranken sie viel seltener an Krebs, leiden kaum an Demenz und erleiden seltener Herzinfarkte.

Die Ernährung der sogenannten Ikariotinnen und Ikarioten ist sehr mediterran und besteht aus Früchten, Gemüse, Vollkorn und Fisch. Außerdem landen viele Wildkräuter auf den Tellern. Forscherinnen und Forscher haben hier über 70 verschiedene und essbare Wildkräuter dokumentiert, die einen sehr hohen Anteil an Antioxidantien aufweisen. Ebenfalls wichtig für ein langes und gesundes Leben ist die Siesta: Eine halbe Stunde Mittagsschlaf pro Tag muss mindestens drin sein.

Auf der griechischen Insel Ikaria kannst du atemberaubende Sonnenuntergänge erleben. © Quelle: imago images/Cavan Images

Ikaria ist eine Insel im Osten Griechenlands, nahe der türkischen Grenze. Es erwartet dich dort eine abwechslungsreiche Landschaft, die schon den Namensgeber Ikarus beeindruckt haben soll. Im Vergleich zu anderen griechischen Inseln ist Ikaria im Sommer nicht so überlaufen und du hast an vielen malerischen Stränden deine Ruhe.

Zu den schönsten Stränden gehört unter anderem der Nas Beach. Dieser liegt nicht nur am Meer, sondern auch an einer Flussmündung. Wenn du dem Fluss ein Stück ins Landesinnere folgst, erreichst du einen kleinen Wasserfall.

Loma Linda, USA

Etwas unerwartet kommt die letzte Blue Zone daher: Sie befindet sich im kalifornischen Loma Linda. Dabei sind die USA doch eher für fettiges Fast Food und eine Abneigung gegen das Zu-Fuß-Gehen bekannt. Wie kann das also sein? Die außergewöhnlich hohe Lebenserwartung betrifft hier tatsächlich nur eine Gemeinschaft von rund 9000 Adventistinnen und Adventisten in der Gegend von Loma Linda – dabei handelt es sich um die Anhängerinnen und Anhänger einer Freikirche.

Sie leben etwa zehn Jahre länger als der Rest der Einheimischen. Auch hier sollen unter anderem vegetarische Ernährung sowie regelmäßige Bewegung die Gründe sein. Außerdem sind Alkohol und Zigaretten tabu.

Loma Linda befindet sich im Landesinneren von Kalifornien, etwa eine Autostunde östlich von Los Angeles. Die Stadt selbst hat keine besonderen Sehenswürdigkeiten zu bieten, der Rest des Bundesstaates dafür umso mehr. Wie bereits erwähnt, ist Los Angeles gleich in der Nähe, wo du auf dem Walk of Fame spazieren, durch die Hollywood Hills cruisen oder die Filmparks besuchen kannst.

Endlos lange Straßen durch Wüstenlandschaften erwarten dich in Kalifornien. © Quelle: imago images/YAY Images

Außerdem ist es von Loma Linda nicht mehr weit zum Joshua-Tree-Nationalpark. Die berühmte Wüstenlandschaft ist etwa 225 Kilometer von Los Angeles entfernt und ganz in der Nähe befindet sich Palm Springs. Du kannst hier bizarre Felsformationen und außergewöhnliche Bäume bestaunen. Über 2000 Quadratkilometer Wildnis erwarten dich hier.

