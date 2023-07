Bosnien und Herzegowina: Was das Land so besonders macht

Die ganze Welt zu Gast in Bosnien und Herzegowina: Vor fast 40 Jahren wurde Sarajevo, Hauptstadt der damaligen Teilrepublik Jugoslawiens, zum internationalen Schauplatz für eine freudige Sportparty. Zur Winter-Olympiade 1984 reisten Sportlerinnen und Sportler aus 49 Nationen an und mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher jubelten ihnen zu. Es war ein Fest der Superlative und weckte Hoffnungen auf einen touristischen Wintersport-Boom.

Einst Symbol des Aufbruchs, jetzt ein Kriegsrelikt: die Bobbahn der Olympischen Winterspiele von 1984 in Sarajevo. © Quelle: imago images/ingimage

Doch wenige Jahre später, als die Sowjetunion zerfiel, versank Bosnien und Herzegowina in Chaos und Elend. Damals favorisierten viele Bosnierinnen und Bosnier eine eigenständige Republik – anders als viele Serben, die Serbien verbunden bleiben wollten. Der Konflikt zwischen bosnischen Serben, bosnischen Kroaten und muslimischen Bosniaken eskalierte 1992, als ein Referendum abgehalten und anschließend eine bosnisch-serbische Republik ausgerufen wurde. Bosnisch-serbische Truppen und Teile der Jugoslawischen Volksarmee belagerten daraufhin die Hauptstadt Sarajevo.

Krieg forderte 100.000 Todesopfer

Es war der Auftakt für einen vierjährigen Krieg, der etwa 100.000 Todesopfer fordern sollte und erst 1995, nach dem Massaker von Srebrenica, bei dem mehr als 8000 Bosniaken ermordet wurden, beendet wurde. Nach stärkeren Eingriffen der internationalen Gemeinschaft wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet und die Belagerung Sarajevos im Februar 1996 nach 1425 Tagen beendet.

Doch der Krieg hinterließ tiefe Wunden. Es dauerte viele Jahre, bis die Gräueltaten in den Köpfen der Menschen allmählich verblassten. In vielen Familien ist der Konflikt noch immer tief verankert – und an den Einschusslöchern in Sarajevo noch immer sichtbar.

Tourismus wieder im Aufschwung

Wie die gesamte Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina kam infolge des Bosnien-Kriegs auch der Tourismus zum Erliegen. Wegen der anhaltenden Spannungen machten Reisende auch lange danach noch einen Bogen um den Balkan. Doch aufgrund der zunehmenden politischen Stabilität erlebt das Land nun endlich den touristischen Aufschwung, auf den es so lange gewartet hat. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland ist seit 2010 (120.000 Reisende) kontinuierlich gestiegen und erreichte laut Regierungsangaben 2019 mit 1,2 Millionen ihren vorläufigen Spitzenwert.

Touristinnen und Touristen erkunden die Altstadt von Mostar. Die Zahl der Reisenden in Bosnien und Herzegowina nimmt stetig zu. © Quelle: imago images/alimdi

Bei Reisenden, die nach spannenden Zielen innerhalb von Europa suchen, liegt Bosnien und Herzegowina aktuell hoch im Kurs. Und das liegt bei Weitem nicht nur an den günstigen Preisen, auf die Touristinnen und Touristen angesichts der hohen Inflationsquoten in Europa verstärkt achten. Vielmehr hat der kleine Staat, der sich zwischen Kroatien, Serbien und Montenegro zwängt und rund 3,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt, eine große Fülle an wilder Natur, faszinierenden Städten und spannender Kultur zu bieten.

Sarajevo: Europas Kulturen-Schmelztiegel

Sarajevo, eine spannende Haupt- und Universitätsstadt, bewegt sich zwischen alten Traditionen, der Erinnerung an den Krieg und der Entwicklung zu einem modernen und trendigen Wirtschaftszentrum.

Morgennebel über Sarajevo: Die geschichtsträchtige Großstadt fügt sich entlang des Flusses Miljacka in hügelige Täler ein. © Quelle: imago images/Jan Wlodarczyk

So wird das Stadtbild im Zentrum von jahrhundertealten Fassaden aus osmanischen und kaiserlichen Zeiten geprägt. Besonders schön ist der Marktplatz Baščaršija aus dem 15. Jahrhundert mit kleinen Handwerks-Buden und Cafés, in denen Kafa, ein kräftiger Kaffee, und arabischer Salep-Tee ausgeschenkt wird.

Zugleich sind die Narben des Krieges an Einschusslöchern, eingestürzten Häusern und auf Fußwegen noch immer überall erkennbar. Bewohnerinnen und Bewohner haben die Granatenkrater mit rosenförmigen Markierungen verziert, um an die getöteten Zivilisten zu erinnern. Dokumentiert wird das Leid der Neunzigerjahre zudem im Kriegskindermuseum und im Museum der Verbrechen gegen Menschlichkeit und Genozid. Etwas außerhalb der Stadt erinnert auch ein alter Tunnel, über den die Stadt einst versorgt wurde, an die schlimmen Kriegsjahre.

Erinnerung an die Kriegsgräuel: In Sarajevo sind die Löcher der oftmals tödlichen Granateneinschläge mit „Rosen“ markiert. © Quelle: imago images/Pond5

Versöhnlich wirkt dagegen der Anblick der vielen Kirchen, Moscheen und Synagogen, die in Sarajevo dicht an dicht stehen, denn die Stadt ist wie schon vor dem Bosnien-Krieg Heimat verschiedenster Kulturen, die im Alltag weitestgehend konfliktfrei zusammenleben.

Nicht ohne Grund wird die Großstadt mit rund 290.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch als „Klein-Jerusalem“ bezeichnet. Zu den bedeutendsten Sakralbauten zählen die große Gazi-Husrev-Beg-Moschee, die römisch-katholische Herz-Jesu-Kathedrale, die orthodoxe Kathedrale Mariä Geburt und die drittgrößte Synagoge Europas.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Lateinerbrücke. Dort wurde 1914 der österreich-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet – das Attentat gilt als Auslöser des Ersten Weltkrieges. Spannend ist auch ein Besuch der verfallenen und mit Graffiti bemalten Olympia-Bobbahn auf dem Trebević, die von der Natur Stück für Stück zurückerobert wird. Auf den Berg gelangt man ganz einfach per Seilbahn.

Orientalisches Flair in Bosnien: Auf dem Hauptplatz von Sarajevo widmen sich viele Souvenir-Shops dem osmanischen Zeitalter. © Quelle: imago images/Pond5

Einen umfassenden Überblick über die Stadt, die sich idyllisch in das hügelige Dinarische Gebirge einfügt und vom Fluss Miljacka zentral durchflossen wird, kann man sich von der Gelben Bastion aus verschaffen. Der Hügel mit einer alten Stadtmauer füllt sich in der Regel zum Sonnenuntergang, der Sarajevo in warme Farben hüllt und die kriegerische Vergangenheit für einen Moment ausblendet.

Mostar: Brücke der Hoffnung

Im Süden von Bosnien und Herzegowina, rund 130 Kilometer von Sarajevo entfernt, verbirgt sich eine der schönsten Reise-Perlen in Bosnien und Herzegowina: Mostar. Die Stadt mit rund 120.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schmiegt sich in ein tiefes Tal zwischen zwei mächtigen Bergketten.

Wahrzeichen von Mostar: Die Brücke Stari Most (deutsch: alte Brücke) aus dem 16. Jahrhundert verbindet den kroatischen und den bosnischen Teil der Stadt. © Quelle: imago images/Pond5

Bekannt ist Mostar insbesondere für die Stari Most (deutsch: alte Brücke) aus dem 16. Jahrhundert, die den bosnischen mit dem kroatischen Teil der Stadt verbindet. Während des Bosnien-Krieges wurde die Brücke über den Fluss Nervreta, der sich idyllisch durch die Stadt schlängelt, zerstört, danach aber wieder aufgebaut.

Aufgrund ihrer versöhnenden Symbolkraft zählt das filigrane Bauwerk seit 2005 ebenso wie die Altstadt mit ihren urigen Kopfsteinpflastergassen und Fassaden zum Weltkulturerbe der Unesco. Viele Touristinnen und Touristen kommen einzig in die Stadt, um die Klippenspringer zu sehen, die sich von der 19 Meter hohen Einbogenbrücke mit waghalsigen Sprüngen in den Fluss stürzen.

Ganz in der Nähe von Mostar liegt das berühmte Derwisch-Kloster von Blagaj, das sich direkt an der Quelle des Flusses Buna spektakulär an die Klippen schmiegt. Die ersten Teile der Anlage wurden schon vor 600 Jahren in den Felsen geschlagen. Heute dient das Kloster als Museum für türkische Wohnkultur.

Das Derwischkloster von Blagaj (Tekija) liegt direkt an der Buna-Quelle. © Quelle: imago images/VWPics

Trebinje, Travnik, Mlinčići und Jajce: Bosniens Kleinstadt-Perlen

Weitaus weniger touristisch geht es in den malerischen Kleinstädten Bosniens zu. Zum Beispiel in Trebinje im südöstlichsten Zipfel Bosniens. Neben einer unverfälschten Altstadt können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel die aufwendigen Deckenfresken in der serbisch-orthodoxen Klosterkirche und die robuste Perovic-Brücke aus dem 16. Jahrhundert bewundern – häufig ganz ohne andere Besucherinnen und Besucher.

Die massive Perović-Brücke bei Trebinje überspannt seit 500 Jahren den Fluss Trebišnjica. © Quelle: imago images/Pond5

In Zentralbosnien liegt die Kleinstadt Travnik, die zu osmanischen Zeiten noch Hauptstadt Bosniens war und deshalb zahlreiche orientalische Häuser, eine urige Festung und die vielleicht schönste Moschee des Landes beheimatet. Ebenfalls in der Landesmitte liegt Mlinčići, das für seine putzigen Wassermühlen-Häuschen und Holzhütten bekannt ist, die sich am glasklaren Flusswasser aneinanderreihen.

Malerische Kulisse: Der Wasserfall von Jajce stürzt vor den Toren der urigen Altstadt in die Tiefe. © Quelle: imago images/Pond5

Deutlich wilder rauscht das Wasser durch Jajce, einst Sitz der Könige Bosniens. Die Kleinstadt ist vollgepackt mit Denkmälern aus dem Mittelalter. Die malerische Altstadt erhebt sich auf einem steil ansteigenden Hügel, vor dem der große Pliva-Wasserfall 22 Meter in die Tiefe stürzt. Ganz in der Nähe von Jajce liegt einer der schönsten Seen des Landes, der Plivsko Jezero. Die üppigen und dichten Wälder an den Ufern erinnern ein Stück weit an einen tropischen Urwald.

Malerische Berglandschaft und ein echter Urwald

Ein Großteil der Fläche von Bosnien und Herzegowina wird von malerischen Berglandschaften, tiefen Schluchten und kristallklaren Flüssen durchzogen. Die Kulisse für die alten Winnetou-Filme eignet sich für so manche Mutprobe, zum Beispiel beim Wildwasser-Rafting oder bei einer Kajak-Tour auf dem Fluss Neretva.

Bosnisches Bergidyll: Eine Wandergruppe erkundet den Sutjeska National Park. © Quelle: imago images/Loop Images

Über den Flüssen und Tälern wachen landesweit zwölf Zweitausender, die in Europa noch weitestgehend unbekannt sind. Wanderinnen und Wanderer können in Bosnien und Herzegowina deshalb noch echte Abenteuer erleben und haben Wanderwege meistens für sich allein.

Zu den schönsten Wanderzielen zählt das schroffe Prenj-Gebirge, der malerische Naturpark Blidinje mit einem riesigen Bergsee, der idyllische Sutjeska-Nationalpark rund um Bosniens höchsten Berg Maglić (2386 Meter) und der 20.000 Jahre alte Perućica – einer der letzten Urwälder Europas.

Rund um Bosniens höchsten Berg Maglic liegen bewaldete Täler und eine Burgruine. © Quelle: imago images/imagebroker

Ganz wichtig: Ganz egal, wo sich Reisende in Bosnien und Herzegowina bewegen – sie sollten niemals die offiziellen Wege verlassen, denn während des Bosnien-Krieges wurden weite Landesflächen vermint. Viele der tödlichen Fallen sind noch nicht entschärft oder aufgrund von Erdrutschen nicht mehr zu lokalisieren.

