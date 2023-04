„Trotz Flug billiger als daheim“: Brite fliegt nur für ein Bier nach Ibiza

Ein britischer Tiktoker wollte herausfinden, ob ein Bier auf Ibiza günstiger ist als ein Zwölferpack in einem Supermarkt in Großbritannien – inklusive Flug. Es ist nicht die einzige Aktion dieser Art in dem sozialen Netzwerk, die viral gegangen ist.

Wer ein Bier trinken möchte, geht entweder in die Kneipe ums Eck oder in den nächsten Supermarkt. Der britische Tiktoker Callum Ryan dagegen stieg in ein Flugzeug nach Ibiza – nur für ein großes Bier. Wie er selbst in seinem Video erklärt, wollte er herausfinden, ob dies inklusive Flug auf Ibiza günstiger ist als ein Zwölferpack Gerstensaft in Großbritannien.

Tatsächlich: Für seinen Last-minute-Flug mit Ryanair von London nach Ibiza zahlte Callum Ryan umgerechnet gerade einmal 11,30 Euro. Vor Ort angekommen, besuchte er Rita’s Cantina in Sant Antoni de Portmany und bestellte sein Bier – für 4 Euro. Bedeutet: Für den Umtrunk fernab der Heimat zahlte Ryan schlappe 15,30 Euro. Der Zwölferpack Bier in Großbritannien hätte ihn 17 Euro gekostet.

Zusätzliche Kosten wie eine Hotelübernachtung, die Transfers sowie den Rückflug hat Ryan jedoch nicht einberechnet.

Es ist nicht die einzige Tiktok-Aktion dieser Art, die jüngst für Aufsehen gesorgt hat: Das „Mallorca Magazin“ berichtet von einem weiteren viralen Video, in dem zwei Spanierinnen eine „kleine Verrücktheit“ unternehmen wollten – und nur für ein wenige Stunden andauerndes Bad in der Sonne von Madrid nach Mallorca flogen.

