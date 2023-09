Brückentag im Oktober: Fünf Ziele für ein verlängertes Wochenende

Mit nur einem Urlaubstag ein verlängertes Wochenende verbringen? Das geht dank des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober, der 2023 auf einen Dienstag fällt. Allen, die jetzt einfach mal raus und die freien Tage für einen Städtetrip nutzen wollen, stellt der reisereporter seine fünf Favoriten vor.

Alle Ziele sind mit dem Zug erreichbar und liegen entweder in Deutschland oder in direkt angrenzenden Ländern, damit die Anreisedauer überschaubar bleibt. Du hast die Qual der Wahl zwischen pulsierenden Metropolen, gemütlichem Fachwerk-Chic und Kulturhochburgen.

Berlin in Deutschland

Mittendrin statt nur dabei könnte der Slogan sein, wenn Berlin als Ziel für das lange Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit angesteuert wird. Neben den gängigen Sehenswürdigkeiten lockt die deutsche Hauptstadt mit einer schier unendlichen Vielfalt an Veranstaltungen.

Wer will, begibt sich schon im Vorfeld des Feiertags zu Schauplätzen des Mauerfalls oder nimmt an Führungen zu Originalschauplätzen teil. Und am 3. Oktober kannst du beispielsweise im Tränenpalast kostenlos in die Zeit eines geteilten Deutschlands eintauchen. Doch auch abseits der Feiertagsaktivitäten wird hier jede und jede nach seiner Fasson selig. Beispiele gefällig?

Mittendrin statt nur dabei: Wer das lange Wochenende in Berlin verbringt, kann Originalschauplätze besichtigen und Veranstaltungen für jeden Geschmack besuchen. © Quelle: imago images/BE&W

Flohmärkte und unzählige Museen sind nur der Anfang. So kannst du an dem langen Wochenende auch die letzten Tage der Freiluftkinosaison beim Lord of the Rings Open Air Film Weekend erleben, mit und ohne Vorkenntnisse einen leidenschaftlichen Tangoabend zelebrieren oder einen Blick hinter die Kulissen der Staatsoper Unter den Linden bei einer Nach(t)führung werfen. Dit is Berlin.

Luxemburg (Stadt) in Luxemburg

Entspannt, grün und weltoffen, so versteht sich die Hauptstadt des kleinen Nachbarlandes Luxemburg. Und aus dem Westen Deutschlands bist du schnell da: So fährst du etwa mit dem Zug von Köln nach Luxemburg in nur vier Stunden, von Frankfurt dauert es gute fünf Stunden. Dann wartet in Luxemburg, dessen Altstadt seit 1994 als Unesco-Weltkulturerbe zählt, ein Wochenende voll Kultur, Kulinarik und eine Stadtkulisse, die ihresgleichen sucht.

So lädt der Stadtteil Grund im Zentrum der Stadt zum Spaziergang ein. Einen beeindruckenden Ausblick auf das pittoreske Viertel, das Alzette-Tal und die Festungsanlage Rham-Plateau erhaschst du vom Chemin de la Corniche aus, ein Weg auf einer Wallmauer aus dem 17. Jahrhundert, der den Beinamen „schönster Balkon Europas“ trägt.

Luxemburg bietet optimale Bedingungen für ein verlängertes Wochenende. © Quelle: imago images/UIG

Fans von Sakralbauten finden in der Kathedrale Notre-Dame aus dem 17. Jahrhundert eine Anlaufstelle und im Felsvorsprung Bockfelsen beeindrucken unterirdische Gänge, sogenannte Kasematten, die ursprünglich Verteidigungszwecken dienten. Schleckermäulchen können sich durch Grompere Kichelcher aka Kartoffelpfannkuchen, Mummentaart (gedeckter Apfelkuchen) und Huesenziwwi (Ragout aus Hasenfleisch) schlemmen. Mehr kann man von einem langen Wochenende nicht erwarten.

Prag in Tschechien

Aus Berlin in etwas über vier Stunden mit dem Zug oder von München aus in derselben Zeit mit dem Auto zu erreichen, bietet sich auch Prag für das lange Wochenende als Ziel an. Und neben der relativ kurzen Anreise punktet die tschechische Hauptstadt im Gegensatz zu anderen Metropolen mit moderaten Preisen für Übernachtungen. So bleibt genug Kleingeld übrig, um in den Prager Kaffeehäusern zu entspannen.

In Prag angekommen, entdeckst du bei Sonnenschein, weshalb die Stadt den Beinamen „goldene Stadt“ trägt. Wenn die zahlreichen Sandsteintürme angestrahlt werden, leuchten sie in verschiedenen Goldtönen. Kein Wunder also, dass Prag auch den Spitznamen „Stadt der 100 Türme“ trägt. Und zwischen diesen hervorstechenden Bauwerken aus unterschiedlichen Epochen kannst du einiges erleben.

Prag vereint Kulturvielfalt mit moderaten Preisen. © Quelle: imago images/Panthermedia

So lernen Kulturinteressierte bei einer Franz-Kafka-Tour einige Wohnsitze des Schriftstellers kennen, pilgern zu seinen Ausbildungsstätten und seinem Stammcafé und lauschen zwischendrin kurzen Lesungen. Geschichtsinteressierte erkunden die riesige Prager Burg auf dem Berg Hradschin. Das Burgareal erstreckt sich auf 70.000 Quadratmeter und diente unter anderem als Residenz der Könige von Böhmen. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem der gotische Veitsdom, Tschechiens größtes Kirchengebäude, und der Alte Königspalast. Ein besonderes Flair verbreitet die illuminierte Burg am Abend.

Straßburg in Frankreich

Es muss ja nicht immer Paris sein. Knappe zwei Stunden dauert die Anreise mit dem Zug von Frankfurt nach Straßburg, und auch aus anderen Städten Deutschlands bist du ruckzuck in der französischen Fachwerkstadt nahe der deutschen Grenze. Dort erwarten dich Kanalromantik, Schlemmereien von Croissants bis Flammkuchen und eine mittelalterliche Altstadt.

In den Gassen des Viertels La Petite France kannst du das besondere Flair von Straßburg einsaugen. Das Viertel liegt auf der Grande Île, die von Kanälen begrenzt wird. Früher lebten hier Gerber und Müller sowie Fischerleute und Prostituierte. Heute zaubern die blumenverzierten Brücken, die historischen Fachwerkhäuser und Kopfsteinpflastergassen eine Atmosphäre zum Träumen.

Im grenznahen Straßburg genießt du in romantischer Kulisse französisches Flair. © Quelle: imago images/YAY Images

Bei einem Wochenend-Trip nach Straßburg lohnt es sich, den dreitägigen Straßburg-Pass zu erwerben. Mit der Touristenkarte kannst du beispielsweise einmalig ein Museum kostenfrei besuchen, die Münsterplattform erklimmen oder eine kostenlose Bootsfahrt antreten, und für weitere fünf Aktivitäten garantiert der Pass Angebote zum halben Preis.

Zwolle in den Niederlanden

Wer es nordisch mag, ist in Zwolle in den Niederlanden für ein langes Wochenende gut aufgehoben. Du erreichst die Hansestadt beispielsweise ab Münster in unter zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Ab Bremen dauert die Zugfahrt ins 194 Kilometer entfernte Zwolle vier Stunden und 14 Minuten und die Unterkunftspreise sind moderat.

In der Hauptstadt der niederländischen Provinz Overijssel erwartet dich ein Potpourri aus Aktivitäten. Ein guter Anlauf- und Startpunkt, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenzulernen, ist der Sassenpoort. Das fünftürmige Stadttor wurde 1408 erbaut und ist das Wahrzeichen der Stadt. Im Inneren kannst du die mittelalterliche Turmtreppe hinaufsteigen. Schon von außen ein Hingucker ist auch das Museum de Fundatie. Auf dem klassischen Gebäude thront ein Element, das an ein Ufo erinnert, im Inneren sind unter anderem Werke von Vincent van Gogh und William Turner ausgestellt.

Blick auf das historische Stadttor Sassenpoort in Zwolle. © Quelle: imago images/ingimage

Ebenfalls kurios ist die Buchhandlung Van der Velde in de Broeren, die stilvoll in einer ehemaligen Kathedrale untergebracht ist, und in der integrierten Brasserie kannst du unter dem imposanten Deckengewölbe der Kirche einen Kaffee trinken oder frühstücken. Als süßes Mitbringsel aus Zwolle eignen sich die Zuckerteigbonbons „Zwolse Balletjes“, die im Zwolse Balletshuis angeboten werden.

