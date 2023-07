Brückentage 2024 nutzen und Urlaub verdoppeln – so geht’s

Du fragst dich: Wie nehme ich 2024 am besten Urlaub? Und wie viele Brückentage gibt es für mich? Wer sich möglichst viele und lange Auszeiten gönnen will, sollte schon den Kalender zücken und die Brückentage für nächstes Jahr checken. Denn wer besonders clever plant, kann die freien Tage mehr als verdoppeln!

Wie liegen die Feiertage und Brückentage 2024?

Für 2024 gibt es gute Nachrichten: Es fallen nur drei Feiertage auf ein Wochenende – Heilige Drei Könige, Samstag, 6. Januar; Ostersonntag, 31. März; und Pfingstsonntag,19. Mai. Damit haben Reisefans viel Spielraum, was die Urlaubsplanung angeht.

Damit du perfekt planen kannst, haben wir vom reisereporter alle Feiertage und Brückentage 2024 genauer unter die Lupe genommen. Wir zeigen, wie es möglich ist, deinen Jahresurlaub im nächsten Jahr mehr als zu verdoppeln. Unser Brückentage-Kalender hilft dir, deinen Urlaub geschickt zu planen und so das Maximum an Urlaub aus dem Jahr 2024 herauszuholen.

Interaktiver Brückentage-Kalender für 2024

So funktioniert der Planer: Wähle oben das Bundesland in Deutschland aus, in dem du lebst und arbeitest. Dann zeigt dir die Tabelle automatisch, welche Feiertage mit Brückentagen es dort gibt und wie du sie nutzen kannst, um dir übers Jahr verteilt immer wieder ein paar schöne freie Tage am Stück zu sichern:

Anleitung: Urlaub 2024 besonders effizient beantragen

Neujahr 2024

Der 1. Januar 2024 ist ein Montag. Damit bildet der Feiertag zwar keinen klassischen Brückentag, lässt sich aber trotzdem gut für die Urlaubsplanung nutzen.

Urlaub beantragen für Neujahr 2024:

Urlaub einreichen: 2. bis 5. Januar

Urlaubstage: 4

freie Tage: 9 (23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024)

Und was ist mit den Heiligen Drei Königen? Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt, hat eigentlich Glück: Dort ist der 6. Januar ein Feiertag. Doch im Jahr 2024 haben die Menschen in den drei Bundesländern Pech, denn es ist ein Samstag – damit bringt der Feiertag in der Brückentageplanung nichts.

Internationaler Frauentag im März 2024

Wer in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wohnt, hat einen Extra-Feiertag: den internationalen Frauentag am 8. März. Und der fällt 2024 auf einen Freitag. Damit bildet der Feiertag zwar keinen Brückentag, allerdings lassen sich Urlaubstage sparen. Wer vier Urlaubstage investiert, macht neun Tage am Stück frei.

Urlaub beantragen für den Frauentag 2024:

Urlaub einreichen: 4. bis 7. März 2024

Urlaubstage: 4

freie Tage: 9 (2. bis 10. März 2024)

Der internationale Frauentag und Karfreitag vor Ostern und lassen sich für die Urlaubsplanung nutzen. © Quelle: Maren Preuß

Auch der Karfreitag vor Ostern lässt sich für die Urlaubsplanung nutzen.

Ostern 2024

Zwei Wochen Urlaub um Ostern herum – das ist ein Traum für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch im Jahr 2024 ist das rund um Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag möglich. Die Feiertage im März und April bilden zwar keine Brückentage, allerdings lassen sich so trotzdem Urlaubstage sparen.

Urlaub beantragen für Ostern im Jahr 2024:

Urlaub einreichen: 25. bis 28. März und 2. bis 5. April

Urlaubstage: 8

Freie Tage: 16 (vom 23. März bis zum 7. April)

Ostern und Brückentage im April für den Urlaub 2024 nutzen. © Quelle: Maren Preuß

Tag der Arbeit im Mai 2024

Im Mai gibt es gleich mehrere Feiertage: den Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt (9. Mai) und den Pfingstmontag (20. Mai).

Der 1. Mai fällt 2024 auf einen Mittwoch – daher lässt er sich gut nutzen. Wie du die meisten freien Tage am Stück herausholst, erklären wir dir hier.

Urlaub beantragen für den Tag der Arbeit 2024:

Urlaub einreichen: 2. bis 3. Mai und eventuell vom 29. bis 30. April

Urlaubstage: 2 oder 4

Freie Tage: 5 oder 9 (vom 1. Mai bis 5. Mai oder vom 28. April bis 5. Mai)

Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam: Der Mai 2024 hält wieder viele Feiertage und Brückentage bereit. © Quelle: Maren Preuß

Christi Himmelfahrt im Mai 2024

Christi Himmelfahrt ist ein Donnerstag – bildet also mit dem Freitag den klassischen Brückentag. So beantragst du am besten den Urlaub rund um den Feiertag am 9. Mai 2024:

Urlaub einreichen: 10. Mai

Urlaubstage: 1

Freie Tage: 4 (vom 9. bis 12. Mai)

Pfingsten 2024

An Pfingsten hast du ohnehin schon drei Tage frei, weil der Pfingstmontag wie immer auf einen Montag fällt. Bedeutet: Kurzurlaub vom 18. bis 20. Mai. Du willst mehr? Dann musst du noch Urlaubstage im Juni investieren.

Urlaub beantragen für Pfingsten 2024:

Urlaub einreichen: 30. Mai bis 2. Juni

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9 (vom 21. Mai bis 24. Mai)

Fronleichnam im Mai 2024

Auf Pfingsten folgt Fronleichnam. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist das ein Feiertag. Dort können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch ein zusätzliches langes Wochenende gönnen. Fronleichnam fällt im Jahr 2024 auf den 30. Mai und liegt wie immer auf einem Donnerstag – der Brückentage-Klassiker also!

Urlaub beantragen zu Fronleichnam 2024:

Urlaub einreichen: 31. Mai

Urlaubstage: 1

freie Tage: 4 (vom 30. Mai bis 2. Juni)

Mariä Himmelfahrt im August 2024

Du wohnst in Bayern oder im Saarland? Dann hast du Glück und kannst dir vier Tage zusammenschustern, indem du den Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August, ein Donnerstag, und den anschließenden Brückentag am Freitag nutzt.

Urlaub beantragen für Mariä Himmelfahrt 2024:

Urlaub einreichen: 16. August

Urlaubstage: 1

freie Tage: 4 (vom 15. bis 18. August)

Brückentage rund um Mariä Himmelfahrt im August 2024 nutzen. © Quelle: Maren Preuß

Augsburgerinnen und Augsburger haben eine Extra-Portion Glück: Sie feiern am 8. August 2024 das Augsburger Friedensfest und haben einen zusätzlichen Tag frei.

Weltkindertag im September 2024

Thüringen feiert am 20. September den Weltkindertag – seit 2019 ist er in dem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. Im Jahr 2024 fällt er auf einen Freitag, bildet also keinen Brückentag. Ein wenig Urlaub lässt sich aber trotzdem rausholen.

Urlaub beantragen zum Weltkindertag 2024:

Urlaub einreichen: 16. bis 19. September

Urlaubstage: 4

freie Tage: 9 (vom 14. bis 22. September)

In Thüringen lässt sich der Weltkindertag 2024 für die Urlaubsplanung nutzen. © Quelle: Maren Preuß

Tag der Deutschen Einheit im Oktober 2024

Die Aussichten für 2024 sind optimal: Sowohl der Tag der Deutschen Einheit wie auch der Reformationstag fallen auf einen Donnerstag – klassischer Brückentag am Freitag inklusive!

Vom Tag der Deutschen Einheit haben alle Bundesländer etwas. Beim Reformationstag geht knapp die Hälfte der Bundesländer leer aus, er wird nicht überall gefeiert.

Urlaub beantragen zum Tag der Deutschen Einheit 2024:

Urlaub einreichen: 4. Oktober

Urlaubstage: 1

freie Tage: 4 (vom 3. bis 6. Oktober)

Der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag bilden 2024 die klassischen Brückentage am Freitag. © Quelle: Maren Preuß

Reformationstag im Oktober 2024

Der Reformationstag wird in folgenden Bundesländern gefeiert: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Auch hier sind die Aussichten für 2024 optimal: Der Reformationstag fällt auf einen Donnerstag und bildet damit den klassischen Brückentag am Freitag.

Urlaub beantragen zum Reformationstag 2024:

Urlaub einreichen: 1. November

Urlaubstage: 1

freie Tage: 4 (vom 31. Oktober bis 3. November)

Allerheiligen 2024

Die Bundesländer, in denen nicht der Reformationstag (31. Oktober), sondern Allerheiligen (1. November) ein Feiertag ist, haben kein Brückentage-Potenzial.

Trotzdem sparen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland bei einer freien Woche einen Urlaubstag. Oder aber sie genießen einfach ein langes Wochenende, denn der 1. November ist 2024 ein Freitag.

Urlaub beantragen für Allerheiligen 2024:

Urlaub einreichen: 30. bis 31. Oktober

Urlaubstage: 4

freie Tage: 9 (vom 26. Oktober bis 3. November)

Allerheiligen 2024 lässt sich zur Urlaubsplanung gut nutzen. © Quelle: Maren Preuß

Wer in Sachsen wohnt, hat zusätzlich den Buß- und Bettag am 20. November als Feiertag. Er liegt auch 2024 auf einem Mittwoch. Wer zwei Urlaubstage einsetzt, hat vom 16. bis zum 20. November oder vom 20. bis 24. November fünf Tage frei.

Weihnachten und Silvester 2024

2024 fällt der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Mittwoch und der zweite auf einen Donnerstag, sodass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freie Zeit mit wenigen Urlaubstagen herausholen können.

Urlaub einreichen: 23., 24. und 27. Dezember

Urlaubstage: 3

freie Tage: 9 (21. bis 29. Dezember)

Weihnachten ist auch 2024 wieder ein Klassiker für den Urlaub – es gibt sogar einen klassischen Brückentag. © Quelle: Maren Preuß

Bundesweite Feiertage 2024

Neujahr: 1. Januar 2024, Montag

Karfreitag: 29. März 2024, Freitag

Ostersonntag: 31. März 2024, Sonntag

Ostermontag: 1. April 2024, Montag

Tag der Arbeit: 1. Mai 2024, Mittwoch

Christi Himmelfahrt: 9. Mai 2024, Donnerstag – Freitag ist Brückentag

Pfingstsonntag: 19. Mai 2024, Sonntag

Pfingstmontag: 20. Mai 2024, Montag

Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober 2024, Donnerstag – Freitag ist Brückentag

Erster Weihnachtstag: 25. Dezember 2024, Mittwoch

Zweiter Weihnachtstag: 26. Dezember 2024, Donnerstag – Freitag ist Brückentag

Regionale Feiertage 2024 in den Bundesländern

Heilige Drei Könige: 6. Januar 2024, Samstag (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)

Weltfrauentag: 8. März 2024, Freitag (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern)

Fronleichnam: 30. Mai 2024, Donnerstag – Freitag Brückentag (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Mariä Himmelfahrt: 15. August 2024, Donnerstag – Freitag Brückentag (Saarland)

Weltkindertag: 20. September 2024, Freitag (Thüringen)

Reformationstag: 31. Oktober 2024, Donnerstag – Freitag Brückentag (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen)

Allerheiligen: 1. November 2024, Freitag (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Reinlandpfalz, Saarland)

Buß- und Bettag: 20. November 2024, Mittwoch (Sachsen)

Was sind Brückentage eigentlich?

Brückentage, oder auch Fenstertage genannt, liegen zwischen einem gesetzlichen Feiertag und einem Wochenende. Damit bietet sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Gelegenheit, besonders effizient freie Zeit zu genießen.

Mit wenigen Urlaubstagen können sie mehrere Tage hintereinander arbeitsfrei haben, also ein verlängertes Wochenende ohne dazwischenliegenden Arbeitstag überbrücken. Wer an einem Brückentag – dem Montag oder Freitag – Urlaub anmeldet, erhält somit gleich vier freie Tage am Stück.

Einen gesetzlichen fixen Brückentag gibt es jedes Jahr: den Freitag nach Christi Himmelfahrt. Denn dieser Feiertag fällt immer auf einen Donnerstag. Auch Fronleichnam fällt immer auf einen Donnerstag, er ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Feiertag.

Brückentage-Rückblick: Wie gut fielen die Feiertage 2023?

2023 war der Blick in den Kalender für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt recht erfreulich. Zwar fiel Neujahr auf einen Sonntag. Alle weiteren bundesweiten Feiertage fielen 2023 aber auf Wochentage.

Zwei von ihnen lagen besonders günstig: Neben Christi Himmelfahrt am Donnerstag sorgte auch der Tag der Deutschen Einheit am Dienstag für einen klassischen Brückentag.

