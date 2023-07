Kulturhauptstadt 2028: So schön ist Budweis in Tschechien

Damit sich Biertrinkerinnen und Biertrinker an dieser Stelle nicht schon von vornherein stirnrunzelnd abwenden, muss zunächst klargestellt werden: „Budweiser“ ist nicht gleich „Budweiser“. Das hierzulande etwas verrufene „Bud“ aus den USA hat bis auf den Namen und das Markenlogo nichts mit dem tschechischen „Budweiser“ aus Budweis gemein.

Der Grund für die verwirrende Namensgleichheit ist im 19. Jahrhundert zu finden. Damals reiste Adolphus Busch zu den Brauereien in Budweis, um seinem Schwiegervater, dem Gründer der US-Brauerei Anheuser, bei der Verbesserung seiner Bierproduktion zu helfen. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Das amerikanische Bier wurde daraufhin als „Budweiser“ und später als „Bud“ international vermarktet. Heute zählt es zu den meistverkauften Bieren in den Vereinigten Staaten.

In den Kupfer-Braukesseln der Brauerei Budweiser wird Lager-Bier nach traditionellem Rezept gebraut. © Quelle: imago images/Kickner

Im Vergleich zu den Verkaufszahlen der Erfolgsmarke von „Anheuser-Busch“ ist das „Budweiser“ aus Budweis also weit abgeschlagen – im Geschmacksvergleich liegt das tschechische „Original“ aus Sicht vieler Bierkennerinnen und Bierkenner dafür aber vorne.

Denn anders als das aufgrund des geringen Hopfenanteils etwas süßliche Lagerbier aus Budweis wird die unaufgeregtere amerikanische Variante nicht mit Gerste, sondern mit Reis und Mais gebraut, was bei Verfechtern des deutschen Reinheitsgebotes ebenso Kopfschütteln auslöst wie das auffällig ähnlich gestaltete Logo.

Bierstadt nun auch Kulturhauptstadt

Angesichts der Biergeschichte und zahlloser Gerichtsprozesse um den Markenstreit zwischen „Bud“ und „Budweiser“ hat sich bei vielen Reisenden ein weiteres Vorurteil aufgebraut: In Budweis dreht sich alles nur ums Bier. Doch auch das ist ein Trugschluss. Dass die schöne Stadt im Süden Tschechiens viel mehr als bloß Gerstensaft bietet, belegt nun auch eine renommierte Auszeichnung: 2028 wird Budweis „Europäische Kulturhauptstadt“.

Das hat das zuständige EU-Gremium kürzlich bekannt gegeben und hebt Budweis damit als Leuchtturm für die kulturelle Vielfalt in Europa hervor. Die Jury aus internationalen Kultur-Fachleuten überzeugte neben den bestehenden Besonderheiten von Budweis auch das Programm „Perma(Kultur)“ zum Thema Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Bürgermeisterin Dagmar Škodová Parmová freut sich riesig: „Der Titel bestärkt unsere Stadt und ihre Umgebung in der kulturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung.“

Historische Häuser und tschechische Spezialitäten

Budweis, das auf Tschechisch České Budějovice heißt, bei Einheimischen aber einfach Budějce genannt wird, liegt etwa 120 Kilometer südlich von Prag und ist mit etwa 93.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt in Südböhmen.

Touristinnen und Touristen zieht es zunächst an den riesigen Hauptplatz, der von pastellfarbenen Barock-Fassaden und schmuckvollen Arkaden umringt wird. Im Zentrum des Platzes sprudelt der pompöse Samsonbrunnen, gespeist vom Wasser aus der Moldau.

Der Hauptplatz von Budweis: Der pompöse Samsonbrunnen sprudelt vor den malerischen Hausfassaden. © Quelle: imago images/Peter Widmann

Ringsum führen enge Altstadt-Gassen vorbei an gemütlichen Cafés, Konditoreien und Restaurants mit kleinen Fachgeschäften. Auf den Geschmack für ein tschechisches Frühstück kommt man zum Beispiel im Mini-Café Vypeceny Okno, das die traditionellen Sauerkraut-Plätzchen Zelnaky zubereitet. Für den kleinen Mittagshunger beim Stadtrundgang empfiehlt sich auch die tschechische Hotdog-Version: der Pikador. Abends wird‘s in der Regel deftig – zu den traditionellen Gerichten zählt zum Beispiel der Lendenbraten Hovězí Svíčková.

Einen Überblick über Budweis kann man sich zwischendurch auf dem gotischen „Schwarzen Turm“ verschaffen. Über 225 Stufen gelangt man zunächst zu den historischen Glocken und danach auf einen Balkon, von dem man weit über die Dächer hinaus in das grüne Umland blicken kann. Von der Aussichtsplattform sind auch die alten Stadtmauern, das historische Salzwarenhaus, die Kathedrale St. Nikolaus und das Panská ulice, ein gotisches Haus aus dem 15. Jahrhundert, zu sehen.

Der Rabensteiner Turm in Budweis: An die urigen Altstadt-Gassen schmiegen sich historische Häuser. © Quelle: imago images/robertkalb photographien

Urigen Fassaden und Zeugnissen der Stadtgeschichte begegnet man in Budweis fast überall. Nach Angaben der Stadt gibt es insgesamt 247 „kulturelle Monumente“.

Grüne Idylle an Moldau und Maltsch

Das gemütliche Flair in den Altstadtgassen von Europas „Kulturhauptstadt 2028“ lässt auch wunderbar in den grünen Parks entlang der Moldau und Maltsch erfassen, die in Budweis aufeinandertreffen.

Für die Erkundung der idyllischen Flusslandschaften inmitten der Stadt können sich Touristinnen und Touristen zum Beispiel auf eines der pinken Fahrräder schwingen, die dank eines unkomplizierten Verleihsystems per App in einer festgelegten Zone ausgeliehen und abgestellt werden können. Zwischendurch kann man im Park Stromovka eine Runde Disc-Golf spielen oder auf ein Ausflugsboot umsteigen und Budweis so von der Wasserseite erleben.

An den Ufern von Moldau und Maltsch laden gemütliche Bistros, Cafés und Restaurants zu einer Pause ein, darunter das Hotel Klika, die Dachterrasse vom „HochŠpalíček“ und der Burgerladen Hadog.

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, sollte auch den etwa zehn Kilometer entfernten Ort Hluboká nad Vltavou ansteuern, der in ganz Tschechien für das schneeweiße Schloss Frauenberg bekannt ist. An den Radwanderwegen in Südböhmen gibt es außerdem eine Vielzahl an Natur-Highlights, darunter jahrhundertealte Teichkaskaden, Wälder, Burgruinen und Felsschluchten.

Eines der schönsten Gebäude Tschechiens: das weiße Schloss Frauenberg in Hluboka nad Vltavou © Quelle: imago images/blickwinkel

Kultur: alte Museen und cooles Kino

Zwischen Juni und September werden die Straßen und Plätze von Budweis zur Kunstgalerie. Lokale Künstlerinnen und Künstler fügen ihre Installationen, zum Beispiel rustikale Metallskulpturen oder zum Garten umfunktionierte Autos, überall in das Stadtbild ein.

Als „kulturelles Herz Südböhmens“ bezeichnet sich das Südböhmische Theater in Budweis. Auf der über 100 Jahre alten Bühne werden Schauspielstücke, Opern, Ballett und Kleinkunst aufgeführt. Etwas spezielleren Interessen widmen sich das Pferdeeisenbahnmuseum und das Motorradmuseum.

An schönen Sommerabenden treffen sich die Menschen aus Budweis gerne am Zusammenfluss von Moldau und Maltsch. Dort findet sich auch das beliebte Open-Air-Theater Háječek. Auf einer Leinwand werden dort Kinofilme mit englischem Untertitel gezeigt oder Konzerte und Comedy-Abende auf der Freilichtbühne aufgeführt.

Ein Geheimtipp für das jüngere Publikum ist das alternative Kultur-Zentrum Žižkárna. Die industrielle Kulisse eines ehemaligen Kasernengeländes dient als Kunstatelier, Bauern- und Streetfoodmarkt sowie als Bühne für vielfältige Kultur- und Konzertprogramme.

Nachtleben: Bierlaune in Bars und Brauerei

Abends werden die Altstadtgassen von Budweis zur Partyzone. Egal ob gemütlicher Tagesausklang oder Party bis zum Morgengrauen: Die Vielzahl an Bierbars, Clubs und Weinstuben deckt so ziemlich jeden Bedarf ab.

Gute Stimmung ist natürlich auch bei Besichtigung der Budweiser-Brauerei garantiert. Die mehrsprachige Rundtour, auf der Besucherinnen und Besucher viel über den Brauprozess und die Geschichte des Bieres erfahren, wird standesgemäß mit Bierverkostungen garniert.

