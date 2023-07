Das sind die beliebtesten Urlaubsziele für Camping 2023

Mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen einfach losfahren, unabhängig sein und die Natur genießen. Camping-Urlaub liegt in Europa weiterhin voll im Trend. Im letzten Jahr gab es in Deutschland sogar einen neuen Camping-Rekord – rund 40 Millionen Übernachtungen fanden auf deutschen Plätzen statt.

Egal, ob Singles, Pärchen, Familien mit Kindern oder auch mit Hund, für jeden Urlaubstyp gibt es mittlerweile den richtigen Campingplatz. Doch wo campen die Menschen am liebsten?

Das Camping- und Wandermagazin „Beyond Camping“ ist dieser Frage nachgegangen und hat dazu das monatliche Google-Suchvolumen von mehr als 1700 Urlaubszielen für Camperinnen und Camper in den letzten zwölf Monaten analysiert. Wir stellen dir die beliebtesten Campingregionen in Europa in der Übersicht vor.

Platz 1: Gardasee (Italien)

Nirgendwo gehen die Urlauberinnen und Urlauber so gerne campen wie am Gardasee. Der größte See Italiens kommt in der Analyse auf 138.000 Google-Suchanfragen pro Monat zu Camping und sichert sich damit den ersten Platz im Ranking. Kein Wunder bei den vielfältigen Möglichkeiten, die die Region Camping-Fans bietet.

Unzählige Bademöglichkeiten, Strand zum Relaxen und ein angenehm mildes Klima lassen Camping-Fans jedes Jahr wiederkommen. Dazu kommen malerische Orte wie Sirmione, Malcesine oder Bardolino, in denen du Essen gehen, zahlreiche Sehenswürdigkeiten besichtigen oder dich mit allem Notwendigen versorgen kannst.

Insgesamt findest du um den See herum 128 Campingplätze mit vielen verschiedenen Angeboten für Camperinnen und Camper. Da die Temperaturen in der Region meistens sehr angenehm sind, lässt sich auch im Frühling oder Herbst sehr gut campen. Die Anreise aus Deutschland ist für einen Urlaub in Italien vergleichsweise einfach – von München aus bist du zum Beispiel in rund 5 Stunden dort.

Platz 2: Bodensee (Deutschland)

Deutschland, Österreich oder die Schweiz, wer am Bodensee campen will, hat die Qual der Wahl und kann in Sachen Kultur und Gastronomie frei wählen. Da verwundert es nicht, dass sich viele Urlauberinnen und Urlauber für die Region interessieren – 127.200 monatliche Google-Suchanfragen zum Thema Campingurlaub in der Region bedeuten Rang 2 im Ranking.

Da der See wie ein Wärmespeicher funktioniert, ist das Klima in der Region selbst in den Wintermonaten für deutsche Verhältnisse sehr mild. Die 48 Campingplätze in der Region eignen sich teilweise also auch für Fans von Wintercamping.

Am Bodensee gibt es einige Campingplätze direkt am Wasser. © Quelle: imago images/Future Image

Egal, ob Winter, Frühling, Sommer oder Herbst: Um sich mit Vorräten für den Camper zu versorgen oder für einen Ausflug eignen sich Städte wie Konstanz, Bregenz oder Lindau ideal. Darüber hinaus sind die sogenannte Blumeninsel Mainau, das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen oder die Barockkirche Birnau tolle Ausflugsziele, die in direkter Nähe zum Bodensee liegen.

Platz 3: Sardinien (Italien)

Nach Sizilien ist Sardinien die zweitgrößte Insel im gesamten Mittelmeer – und obwohl sie als Insel auf den ersten Blick ein komplizierteres Ziel mit Wohnwagen oder Wohnmobil zu sein scheint, eignet sie sich hervorragend als Reiseziel für Camping-Fans. Wer mit dem eigenen Gefährt anreist, nimmt am besten eine Fähren von den italienischen Hafenstädten Livorno oder Genua. Du kannst dir aber auch einfach einen Campingvan auf Sardinien mieten.

Wer im Sommer auf der Insel campt, darf aufgrund des mediterranen Klimas mit sehr sommerlichen Temperaturen rechnen. Wie passend, dass die Insel kilometerlange Küstenabschnitte mit wunderschönen Stränden und türkisblauen Meer bietet. Während der Norden der Insel vor allem mit wilder unberührter Natur punktet, sollten Camping-Fans die weiße Sandstrände suchen sich einen Platz im Süden Sardiniens suchen.

Sardinien gilt schon seit einiger Zeit als Paradies für Camping-Urlaub. © Quelle: imago images/Herb Hardt

Im Süden liegt auch die Hauptstadt Cagliari oder das kleinere Örtchen Pula, in denen sich Camperinnen und Camper mit allem notwendigen versorgen können – im Nordwesten unter anderem Alghero oder im Nordosten Porto Cevo. Über die ganze Insel verteilt, findest du 100 Campingplätze, die beste Reisezeit ist meistens zwischen Mai und Oktober.

Mit rund 55.700 Google-Suchanfragen im Monat zu Campingurlaub auf Sardinien landet die italienische Insel auf dem dritten Platz des Rankings von „BeyondCamping“.

Platz 4: Fehmarn (Deutschland)

Wenn du schon immer mal auf einer Insel campen wolltest, dir Sardinien aber zu weit weg ist, dann könnte Fehmarn genau richtig sein. Die Ostseeinsel gilt mit rund 2200 im Jahr als eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Mit dem eigenen Wohnmobil oder -wagen kommst du über die Fehmarnsundbrücke ganz einfach auf die Insel und hast dort die Wahl aus 17 Campingplätzen – teilweise direkt am Meer.

Dort kannst du an den weitläufigen Sandstränden faulenzen, in der Ostsee baden oder auf Entdeckungstour durch die maritimen Landschaften entlang der Küste gehen. Falls du dein Fahrrad gerne mit in den Camping-Urlaub nimmst, findest du auf Fehmarn einige Möglichkeit die Insel per Rad zu erkunden.

Auf Fehmarn kannst du direkt am Wasser campen. © Quelle: imago images/Zoonar

Ein paar spannende Ausflugsziele sind das Wasservogelreservat Wallnau, der Schmetterlingspark Fehmarn oder das Meereszentrum Fehmarn. Auf Fehmarn gibt es insgesamt fünf Leuchtürme zu denen du eine Leuchtturm-Tour machen kannst – der schönste von ihnen ist wahrscheinlich der Leuchtturm Flügge.

Bis zu 46.700 Google-Nutzerinnen und -Nutzer interessieren sich monatlich für Camping auf Fehmarn, wer sein Interesse in die Tat umsetzt, sollte das zwischen April und Oktober machen – dann ist die beste Zeit für Campingurlaub auf der Insel.

Platz 5: Korsika (Frankreich)

Und noch eine Insel, die sich hervorragend für Campingurlaub eignet: Das französische Korsika liegt nördlich von Sardinien im Mittelmeer und falls du mit eigenem Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen willst, erreichst du die Insel entweder mit der Fähre aus Frankreich (Marseille, Toulon, Nizza) oder von Italien aus (Savona, Genua, Livorno, Piombino).

Mit etlichen Traumstränden und viel unberührter Natur ist Korsika ein Paradies für Camperinnen und Camper, vom dichten Wald über Gebirgslandschaften bis hin zu idyllischen Küstenorten ist für jeden Campertyp etwas dabei. Besonders im Süden der Insel finden Reisende wunderschöne Sandstrände mit kristallklarem Wasser – ein ideales Ziel für Familien mit Kindern.

Doch nicht nur die Natur auf Korsika ist traumhaft, auch Küstenorte wie Porto-Vecchio, Bonifacio oder Bastia sind einen Ausflug wert. Dort kannst du dich auch mit allem Notwendigen für den Campingurlaub versorgen, sodass es dir auf einem der 196 Campingplätze auf der Insel an nichts fehlen wird. Auf Google gibt es monatlich ein Suchvolumen von rund 46.000 Anfragen für Camping auf Korsika.

Die Insel Korsika ist ein Paradies für Camperinnen und Camper, die die Natur lieben. © Quelle: imago images/imagebroker

Mitten im Zentrum von Korsika liegt übrigens noch der Parc Naturel Régional de la Corse, ein toller Nationalpark, in dem du wunderbar Wandern kannst und mit etwas Glück sogar Tiere wie Mufflons oder Fischadler siehst. Die beste Zeit für Campingurlaub auf Korsika ist zwischen Mai und Oktober.

Platz 6: Südtirol (Italien)

Der 6. Platz im Ranking geht an Südtirol mit monatlich etwa 41.900 Suchanfragen zum Thema Camping auf Google. Die Region im Norden von Italien lockt mit einer Mischung aus alpiner Gebirgslandschaft und italienischem Flair. Wunderschöne Seen und Wanderwege bieten einige Ausflugsmöglichkeiten in die Natur.

Doch auch die Städte in Südtirol solltest du dir nicht entgehen lassen. Egal, ob Bozen, Meran oder Brixen überall findest malerische Architektur, eine Menge Kultur und ein vielfältiges gastronomisches Angebot.

In Südtirol kannst du Camping inklusive Bergpanorama machen. © Quelle: imago images / stock&people

Das Klima in Südtirol ist ganzjährig angenehm, und so kannst du auch außerhalb der Saison ein Plätzchen für dich und dein Camper auf einem der 115 Campingplätze in der Region finden. Besonders schön ist der Pragser Wildsee, Val Gardena oder der Toblacher See – für einen Ausflug lohnen sich unter anderem die Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran oder das Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen.

Platz 7: Rügen (Deutschland)

Rügen ist die beliebteste Urlaubsinsel in Deutschland, keine andere wird jährlich von so vielen Menschen besucht. Und auch bei Camping-Fans steht Rügen hoch im Kurs, rund 41.900 Google-Suchanfragen pro Monat zählte „BeyondCamping“ zu dem Thema. Auf der Ostseeinsel finden Camperinnen und Camper eine vielfältige Küstenlandschaft: Kilometerlange Sandstrände, unzählige Bademöglichkeiten und natürlich die berühmten Kreidefelsen locken Reisende immer wieder nach Rügen.

Auf dem berühmtesten Teil der Kreidefelsen, dem Königsstuhl, gibt es seit diesem Jahr eine neue Aussichtsplattform 118 Meter über dem Meer – die Aussicht ist atemberaubend. Eine tollen Panoramablick über Rügen bietet auch der sogenannte Baumwipfelpfad an der Ostküste.

Rügen: Vom Campingplatz direkt an den Strand. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Neben der atemberaubend Natur solltest du den Küstenstädten auf Rügen einen Besuch abstatten. Als Ostseebäder bieten sie nicht nur architektonische Highlights sondern auch viele Möglichkeiten zur Entspannung und für Wellness – gute Adresse sind Binz oder Sellin. Dort gibt es auch Seebrücken inklusive Restaurant über dem Meer. Falls du Rügen nicht zu Fuß oder per Fahrrad erkunden willst, ist vielleicht der Rasende Roland etwas für dich – die alte Dampflokomotive fährt von Putbus bis nach Göhren.

Die beste Zeit für Campingurlaub auf Rügen ist von Juni bis September, dann hast du dort die Wahl dir aus insgesamt 26 Campingplätzen deinen Favoriten herauszusuchen.

Platz 8: Hamburg (Deutschland)

Hamburg? Ja, Hamburg. Der Analyse von „BeyondCamping“ zufolge gibt es monatlich bis zu 40.700 Suchanfragen, die sich um Camping in der Region um die Hansestadt drehen. Camperinnen und Camper stehen hier sieben verschiedene Campingplätze zur Auswahl, teilweise direkt an der Elbe und sogar mit Sandstrand – von dort lassen sich auch die großen Containerschiffe auf ihrem Weg nach oder von Hamburg beobachten.

Einige gut ausgebaute Radwege durch die Natur laden dazu ein die Gegend zur erkunden und wenn es zwischendurch mal etwas urbaner sein soll, gibt es in Hamburg etliche Ausflugsmöglichkeiten für Groß und Klein.

Die Landungsbrücken, die Elbphilharmonie oder auch die berühmte Reeperbahn auf St. Pauli sind spannende Ziele. Mit Kindern eignet sich besonders das Miniatur Wunderland oder der Stadtpark Planten un Blomen mit seinen vielfältige botanischen Gärten.

Platz 9: Amsterdam (Niederlande)

Die nächste Metropole bei der wahrscheinlich nicht jede Urlauberinnen oder jeder Urlauber direkt an Camping denken wird. Aber in der Region um Amsterdam gibt es 11 Campingplätze von denen du teilweise per Fahrrad oder mit dem ÖPNV in wenigen Minuten im pulsierenden Amsterdam bist.

Trotz der Nähe zur Großstadt bieten die Plätze dort ausreichend Natur und teilweise auch Gewässer, die zum Entspannen und Baden einladen. Bei Google führt das für die Region zu circa 37.000 Suchanfragen pro Monat zum Thema Camping.

Wenn du neben Entspannung in der Natur auch Tagesausflüge in die niederländische Hauptstadt planst, solltest du auf jeden Fall einen Spaziergang entlang der malerischen Grachten der Metropole einplanen. Dabei wirst du etliche spannende Architekturstile in der Stadt entdecken – besonders schön ist unter anderem der Paleis op de Dam. Falls du Museum magst, findest du im Zentrum eine Vielzahl an Möglichkeiten, zum Beispiel das berühmte Anne-Frank-Haus.

Auch ein Spaziergang durch das Amsterdamer Rotlichtviertel kann eine spannende Erfahrung sein und bietet sicherlich einen interessanten Kontrast zum entspannten Campingurlaub. Die beste Zeit für eben diesen ist in der Region zwischen April und Oktober.

Platz 10: Brombachsee (Deutschland)

Zurück in die ländliche Natur. Auf Platz 10 des Rankings findet sich die Region um den Brombachsee in Bayern wieder, monatlich gibt es rund 36.500 Google-Suchanfragen zu Camping dort. Kein Wunder, denn die Gegend hat für Naturliebhaberinnen und -liebhaber und Fans von Wassersport eine Menge zu bieten.

Surfen, Kitesurfen, Segeln oder auch einfach nur entspannt Baden ist am Brombachsee alles möglich. Wer sich lieber im Trockenen bewegen will, findet rund um den See einige schöne Wanderwege. Auch für Familien mit Kindern sind die neun Campingplätze in der Region bestens geeignet, auf den meisten findest du ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten vom Abenteuerspielplatz über den Trampolinpark bis hin zum Ponyreiten.

Ein schönes Ausflugsziel bietet der Abenteuerwald in Enderndorf mit angrenzendem Barfußpfad, hier können Klein und Groß die Natur mit ihren Füßen erfühlen. Falls du deine Vorräte aufstocken willst, bekommst du auf der Rückfahrt in Orten wie Absberg oder Ramsberg rund um den Brombachsee alles was du brauchst.

Die beste Zeit für Campingurlaub in der Region ist zwischen Mai und September.

Platz 11: Schwarzwald (Deutschland)

Von Bayern geht es nach Baden-Württemberg. Campingurlaub im Schwarzwald liegt bei rund 33.200 monatlichen Google-Suchanfragen und das nicht ohne Grund: Das große Urlaubsgebiet im Südwesten des Bundeslandes bietet mit 60 verschiedenen Campingplätzen eine große Auswahl für Camperinnen und Camper.

Große Waldgebiete und unberührte Natur bieten etliche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Grünen. Egal, ob Wandern entlang der spektakulärer Bergpanoramen, Radfahren durch wilde Wälder oder schwimmen in traumhaften Badeseen, im Schwarzwald ist das und noch viel mehr möglich.

Wenn du konkrete Ziele für Ausflüge suchst: Die Ravennaschlucht inklusive beeindruckender historischer Brücke über das Tal oder die Todtnauer Wasserfälle sind eignen sich hervorragend. Dort hat im Mai 2023 mit der Blackforestline eine spektakuläre Hängebrücke neu eröffnet.

Für Familie mit Kindern ist das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ein toller Anlaufpunkt. Auch der bekannte Europa-Park Rust kann ein gutes Ziel für einen Tagesausflug sein.

Übersicht über die Top 100 der beliebtesten Urlaubsziele von Campern

Wenn du noch weitere beliebte Urlaubsregionen für Camping in Europa suchst, dann kannst du die in der Übersicht von „BeyondCamping“ noch die weiteren Platzierungen im Ranking anschauen.

