Camping: Das sind die beliebtesten Zeltplätze in Deutschland

Du bist eine leidenschaftlicher Zelterin beziehungsweise Zelter? Oder möchtest du deinen Urlaub zum ersten Mal inmitten der Natur verbringen? Mit beidem bist du nicht allein: Immer mehr Menschen finden wieder Gefallen am naturnahen Urlaub mit Zelt, Gaskocher, Schlafsack und Isomatte. Das beobachtet auch das Berliner Campingportal „camping.info“.

Urlaub mit Zelt gilt als einfach, flexibel, kostensparend und umweltfreundlich. „Nach dem Motto weniger ist mehr bietet das Camping mit dem Zelt eine besonders gute Möglichkeit, Abstand von Stress und Hektik zu gewinnen. Die zunehmende Beschleunigung im Alltag sowie das Überangebot an Konsum und Freizeit führen dazu, dass Menschen gern einen einfachen und unbeschwerten Urlaub wählen.“, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von „camping.info“.

Viele Campingplätze bieten dem Campingportal zufolge eine extra Zeltwiese an, die sich meistens etwas abseits der Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen befindet und besonders idyllisch gelegen ist. In einem Zelt zu übernachten, kann sich dabei als echtes Abenteuer entpuppen und das teilweise direkt vor der Haustür.

Damit du dich bei der Vielzahl an Campingplätzen in Deutschland entscheiden kannst, stellen wir dir die fünf beliebtesten Zeltplätze laut „camping.info“-Bewertungen für deinen nächsten Urlaub unter Sternen vor.

Die 5 beliebtesten Campingplätze für Zeltfans in Deutschland

1. Hafencamp Senftenberger See, Brandenburg

Den ersten Platz im Ranking sichert sich das Hafencamp Senftenberger See in der Oberlausitz in Brandenburg. Mit über 200 Bewertungen bei „camping.info“ erhielt die Location mit Seeblick beim Ort Großkoschen die Gesamtbewertung 4,5 und damit ein „sehr gut“. In der Kategorie „Urlauber mit Zelt“ bekommt der Campingplatz sogar 5 von 5 Sternen.

Auf einer Zeltwiese in einem Wäldchen kannst du, wo es dir behagt, dein Lager für die Nacht aufschlagen. Die Zeltwiese ist nicht parzelliert und verfügt über mehrere Stromsäulen. Stellplätze für Pkws befinden sich nicht direkt am Zelt, sondern sind etwas abseits auf der Anlage vorhanden – was das Gefühl inmitten der Natur zu sein, noch bestärkt.

Hier lässt es sich aushalten: Der Badestrand des Senftenberger Sees im Lausitzer Seenland. Wenn das kein super Ort zum Zelten ist. © Quelle: imago/Rainer Weisflog

Als besonders ansprechend wurde die Anlage selbst, das Preisleistungsverhältnis, die große Auswahl an Outdoor-Angeboten vor Ort sowie die Freundlichkeit des Personals und die Sauberkeit der Sanitäranlagen bewertet. Auf Anfrage kannst du den Spielgarten im benachbarten Familienpark (mit Trampolin, Minigolf, Kegelbahn, Kletterwand, Tischtennis, Wasserrutsche) hinzubuchen. Zu den empfohlenen Aktivitäten gehören außerdem: Radfahren, Segeln, Wandern, Schwimmen und Surfen sowie Fahrten mit dem Kayak oder Motorboot.

2. Camping Klausdorfer Strand, Fehmarn

Platz zwei sichert sich der Camping Klausdorfer Strand auf der Ostseeinsel Fehmarn. In der Gesamtbewertung auf „camping.info“ bekommt er eine 4,6. Besucherinnen und Besucher preisen ihn als Ort für einen „traumhaften Kurzurlaub“ an.

Neben Apartments, Miet-Wohnwagen, Mobilheimen und Bungalows, kannst du hier in entspannter Atmosphäre dein Zelt aufschlagen oder, falls du kein eigenes Zelt hast, dir auch eines mieten. Wenn du ein Grillfan bist, hast du Glück, denn auf dem Campingplatz sind auch Holzkohlegrills erlaubt. Außerdem gibt es einen zentralen Lagerfeuerplatz. Wer denk da nicht sofort an Stockbrot oder geröstete Marshmallows?

Der Campingplatz glänzt außerdem mit einer Top-Bewertung hinsichtlich der Freundlichkeit (4,9), der allgemeinen Sauberkeit (4,7) und seiner Lage (4,7). Kein Wunder, denn der Campingplatz liegt direkt an einem Naturstrand und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, neben Schwimmen, gibt es eine Tauchstation oder die Möglichkeit zu Segeln, Surfen oder Volleyball zu spielen.

3. Camping & Ferienpark Falkensteinsee, Niedersachsen

Unter die Top-3 schafft es auch der Camping & Ferienpark Falkensteinsee in Niedersachsen. Auch er liegt am Wasser und zwar am Falkensteinsee bei Ganderkesee im Emsland.

Hier kannst du deine mobile Unterkunft für bis zu vier Personen auf den Zeltwiesen direkt am Ufer aufschlagen und bei Bedarf sofort ins Wasser springen: Der Natursee bietet eine Liegewiese und außerdem drei Sandstrände. Die Anlage hat unter anderem auch einen großen Erlebnisspielplatz und eine Minigolfanlage mit Seeblick.

Auf „camping.info“ punkte die Location mit einer Gesamtbewertung von 4,7 Punkten bei über 500 Bewertungen. In der Kategorie „Urlauber mit Zelt“ erhält sie eine 4,6. Sie wurde außerdem bereits das dritte Jahr in Folge mit dem „camping.info“-Award ausgezeichnet.

4. Camping am Deich - Nordsee, Niedersachsen

Direkt hinterm Deich in Ostfriesland und nicht weit vom Wasser entfernt liegt „Camping am Deich“. Camperinnen und Camper gaben dem Platz in Krummhörn-Upleward in der Kategorie „Urlauber mit Zelt“ 4,7 Sterne. Bei über 17.000 Bewertungen insgesamt erhielt die Location inmitten der Natur ebenfalls 4,7 Punkte.

Zeltfans haben auf dem Campingplatz die Wahl zwischen einem Zeltplatz mit Fahrzeug oder einem Zeltplatz mit Fahrrad. Beide Plätze befinden sich auf Rasenflächen und teils unter schattigen Bäumen. Außerdem sind Stromanschlüsse vorhanden. Es gibt eine offene Feuerstelle, Brennholz ist verfügbar und auch der Holzkohlegrill ist erlaubt.

Darüber hinaus kannst du im Meer baden gehen, die Sauna der Anlage aufsuchen, Tischtennis spielen oder den örtlichen Fahrradverleih nutzen, um eine kleine Radtour im Emsland zu unternehmen. Wie wäre es außerdem mit einem romantischen Abendspaziergang am Strand? Die Unterkunft ist ja nicht weit entfernt.

5. Camping- und Ferienpark Havelberge, Mecklenburg-Vorpommern

Unter den fünf besten Zeltplätzen in Deutschland ist auch Camping- und Ferienpark Havelberge gelandet. Er befindet sich im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in Groß Quassow und liegt direkt am Woblitzsee sowie in Nähe des Müritz-Nationalparks.

Empfohlen ist er den Bewertungen von „camping.info“ vor allem zum Kajak fahren (vor Ort befindet sich ein Kanuzentrum) und für Familien mit Kindern aber auch Urlauberinnen und Urlauber mit Zelt sind dort sehr zufrieden (4,6 Sterne). Du hast die Wahl zwischen verschiedengroßen Zeltplätzen, der kleinste in Größe S (bis 79 Quadratmeter) ist für Zelt und PKW ausgelegt und verfügt über Wasser- und Stromanschluss.

Der Woblitzsee ist ein echtes Idyll. © Quelle: imago/Hans Blossey

Du kannst im örtlichen Hochseilgarten klettern gehen, im See mit Badeinsel und Badesteg schwimmen am weißen Sandstrand entspannen oder dir neben Kajaks und anderen Booten auch Fahrräder und Pedelecs im Kanuzentrum Havelberge ausleihen.

Die beliebtesten Zeltplätze außerhalb Deutschlands

In Deutschland kennst du schon alles und willst deinem nächsten Zelturlaub doch etwas weiter weg verbringen? Dann sind vielleicht die beliebtesten Zeltcampingplätze in in Österreich, in den Niederlanden oder der Schweiz etwas für dich:

Die 5 besten Campingplätze für Zeltfans in Österreich

In Österreich punkteten bei „camping.info“ diese Campingplätze:

Camping Grubhof, Salzburg Camp MondSeeLand, Oberösterreich Camping Maltschacher Seewirt, Kärnten Camping-Finsterhof, Niederösterreich Camping Au an der Donau, Oberösterreich

Die 5 beliebtesten Campingplätze für deinen Zelt-Urlaub in der Schweiz:

In der Schweiz punkteten bei „camping.info“ diese Campingplätze:

Camping Jungfrau Lauterbrunnen, Espace Mittelland Engelberg Camping Eienwäldli, Zentralschweiz Campofelice Camping Village, Tessin Camping Simplonblick, Wallis Zeltplatz Mattli, Zentralschweiz

Camping Simplonblick im Wallis ist einer der Top-5 Zeltorte in der Schweiz. © Quelle: camping.info

Die 5 besten Campingplätze für Zelter in den Niederlanden

In den Niederlanden punkteten bei „camping.info“ diese Campingplätze:

Papillon Country Resort, Overijssel Buytenplaets Suydersee, Flevoland Camping `t Weergors, Südholland Eurocamping Vessem, Nordbrabant Camping Corfwater, Nordholland

Methodik der Analyse

Beliebte Campingplätze für Zeltfans in ganz Europa können auf „camping.info“ gefunden und gebucht werden. Neben der Bewertung des Gesamteindrucks eines Campingplatzes haben Nutzerinnen und Nutzer auf der Homepage auch die Möglichkeit, ganz speziell die Eignung fürs Camping mit Zelt zu bewerten. Umgekehrt können Zeltcamper mit dem Filter geeignet für „Urlauber mit Zelt“ gezielt nach freien Plätzen suchen.

