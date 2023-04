Beim Urlaub mit Kindern unterscheiden sich die Ansprüche häufig etwas von denen, die Erwachsene an ihre Reiseziele haben – das gilt auch beim Camping. Damit der Urlaub für alle Beteiligten zum Vergnügen wird, solltest du deswegen schon bei der Planung einige Dinge beachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn wo Erwachsene im Urlaub häufig einfach nur entspannen wollen, brauchen Kinder Beschäftigung und Bespaßung. Das ADAC-Campingportal pincamp hat deshalb die zehn deutschen Campingplätze ausgezeichnet, die wegen ihrer Ausstattung und ihres Angebots am kinderfreundlichsten sind.

Die kinderfreundlichsten Campingplätze in Deutschland

Die Möglichkeiten für Campingurlaub in Deutschland sind extrem vielfältig. Hier findest du große Campingplätze mit Schwimmbad, Sportanlagen und sogar Animationsprogramm, genauso wie kleinere naturnahe Plätze direkt am Fluss oder See – auch Camping auf dem Bauernhof ist in Deutschland sehr beliebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche deutschen Campingplätze sich in dieser Vielzahl von Möglichkeiten am besten für Urlaub mit Kindern eignen, da die Kleinen hier nicht nur geduldet, sondern sogar erwünscht sind, sind folgende:

Waldcamping Brombach

Naturnah und trotzdem mit einem großen Beschäftigungsangebot für Kinder: Damit ist der Waldcampingplatz am Brombachsee in Bayern perfekt für einen Urlaub mit den Kleinen geeignet.

In der sogenannten Villa Kunterbunt, beim Ponyreiten oder auf dem Abenteuerspielplatz findet jedes Kind das richtige Programm – immer dabei Animateurinnen und Animateure des Campingplatzes, die sich um die Kids kümmern. Außerdem gibt es einen Trampolinpark und mehrere Schwimmbäder. Hunde sind auf dem Campingplatz ebenfalls erlaubt.

Der Brombachsee ist nicht weit entfernt und bietet Badespaß und Wandermöglichkeiten. Wer noch etwas mehr Bewegung braucht, kann auch verschiedene Angebote für Wassersport wahrnehmen.

Campingplatz Grüntensee-International

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls in Bayern, genauer gesagt im Allgäu, findest du den Campingplatz Grüntensee-International. Hier gibt es Spielplätze und einen Jugendraum – beides mit Betreuern für die Kleinen. Besonders beliebt ist auch das Lama-Trekking, das ganz in der Nähe auf dem Lamaerlebnishof Nesselwang möglich ist.

Wanderungen mit Lamas sind für Kinder ein besonderes Highlight. © Quelle: www.imago-images.de

Auf dem Platz gibt es ein Restaurant und kleinere Einkaufsmöglichkeiten sowie einen Brötchenservice. Der Familienhund ist ebenfalls willkommen.

Möglichkeiten zu gemeinsamen Familienausflügen bietet die Vielzahl an Wanderwegen rund um den nahe gelegen Alpenberg Reuterwanne. Auch eine Radtour um den Grüntensee oder ein Ausflug zum berühmten Schloss Neuschwanstein sind beliebt.

Alfsee Ferien- und Erlebnispark

Campingurlaub in einem germanischen Dorf? Im Alfsee Ferien- und Erlebnispark im Osnabrücker Land in Niedersachsen ist das möglich, denn der Platz ist einem solchen Dorf nachempfunden. In verschiedenen Kinderwelten können sich die Kleinen an vielen Dingen ausprobieren. Unter anderem wird gebastelt, Pirat gespielt oder es werden „Monster“ gefüttert. Sogar die Möglichkeiten, Kinderautos zu fahren oder auf einem Bauernhof verschiedene Haustierrassen kennenzulernen, werden angeboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dubbelausee ist perfekt für jeglichen Wasserspaß geeignet, es gibt einen Wasserspielplatz und sogar eine Wakeboard- und Wasserskianlage. Außerdem findest du auf dem Campingplatz ein Restaurant, Einkaufsmöglichkeiten und einen Brötchenservice. Hunde sind dort ebenfalls erlaubt.

Wenn das Wetter mal nicht so gut ist, eignet sich das nahe gelegene Fun Center Bullermeck oder das Museum Kalkriese gut für einen Familienausflug – im Museum wird die Geschichte der Varusschlacht anschaulich erlebbar.

Prümtal-Camping Oberweis

Der Campingplatz Oberweis im Prümtal in der Eifel kann mit einem großen Outdoorschwimmbad inklusive Rutsche und Wasserpilz überzeugen. Außerdem wird Kindern ein abwechslungsreiches Animationsprogramm von Bastelstunden bis hin zur Schnitzeljagd geboten.

Es gibt ein Restaurant sowie Einkaufsmöglichkeiten, auch ein Brötchenservice ist buchbar. Hunde sind auf dem Campingplatz ebenfalls erlaubt.

Für Ausflüge mit den Kindern ist besonders der nahe gelegene Dinosaurierpark Teufelsschlucht geeignet, hier geben lebensgroße Nachbildungen der Urzeitriesen den Kindern faszinierende Einblicke. Wanderrouten gibt es in der Gegend auch, eine der beliebtesten führt zu den Irreler Wasserfällen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vital Camp Bayerbach

Der Campingplatz Vital Camp Bayerbach in Bayern punktet mit drei unterschiedlich tiefen Badeseen, hier findet jede kleine Wasserratte das passende Nass. Auch Hunde sind hier willkommen. Auf dem Platz gibt es außerdem eine Brötchenservice, ein Restaurant und kleinere Einkaufsmöglichkeiten.

Wer Bewegung sucht, der sollte mit der Familie zum Beispiel eine Ponywanderung durch die umliegende Rottaler Hügellandschaft machen. Auch ein Besuch im Tier- und Vogelpark Irgenöd kann ein spannender Ausflug sein. Für große und kleine Cowboys ist außerdem der Western-Freizeitpark Pullman City mindestens einen Tagesausflug wert.

Eurocamp Spreewaldtor

Auf dem Campingplatz Eurocamp Spreewaldtor ist naturnahes Camping mit Kindern sehr gut möglich. Direkt am Groß-Leuthener See gelegen, ist der Badesee nur wenige Meter entfernt. Außerdem können Kinder hier einen Kettcar-Führerschein machen und mit denn Fahrzeugen danach auch über den Platz düsen.

Es gibt einen Spielplatz und ein Schwimmbad für die Kleinen, außerdem ein Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten. Hunde sind auf dem Platz willkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Ausflüge eignet sich der umliegende Spreewald hervorragend. Die Region wird am besten mit dem Fahrrad (es gibt auch Leihräder) oder, natürlich die coolere Variante, mit dem Kajak über die Kanäle des Spreewaldes erkundet. Wenn das Wetter mal schlecht ist, ist das Spaßbad Tropical Islands nicht weit entfernt.

Camping Stover Strand Kloodt

Der Campingplatz Stover Strand Kloodt liegt direkt an der Elbe und bietet sogar Sandstrandabschnitte, hier können Sandburgen gebaut werden und zwischenzeitlich kommt sogar ein großes Containerschiff von oder auf dem Weg nach Hamburg vorbei.

Ein Restaurant, Einkaufsmöglichkeiten und ein Brötchenservice sind auf dem Platz allesamt vorhanden, auch Hunde dürfen mitgebracht werden. Außerdem gibt es Grillstellen mit privatem Abschnitt direkt am Elbstrand.

Beim Campingurlaub mit Kindern ist gute Organisation sehr wichtig. © Quelle: pincamp.de

Die Gegend ist ideal für Fahrradausflüge. Wer zwischendurch müde wird, kann auf den kostenlosen Fahrradbus zurückgreifen, der einen wieder nach Hause bringt. Ein aufregendes Ziel für einen Tagesausflug ist der bekannte Heide Park Soltau mit einer der höchsten Holzachterbahnen der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Camping Kirchzarten

Wer gerne mit der Familie im Schwarzwald campen möchte, kann das sehr gut auf dem Campingplatz Kirchzarten tun. Hier werden in den Ferien jeden Tag bunte Programmpunkte zu verschiedenen Themen geboten, zusätzlich gibt es mehrere Bastelaktionen und eine Minidisco.

Für Abkühlung sorgen ein großer Schwimmbadbereich, außerdem gibt es Einkaufsmöglichkeiten und ein Restaurant. Hunde sind auf dem Campingplatz auch kein Problem.

Die gute Lage inmitten der Berge ist ideal für Ausflüge geeignet, bei Wanderungen gibt es auch die Möglichkeit, sich zusammen mit Alpakas oder Lamas auf den Weg zu machen. Ein Tagesausflug lohnt sich auch zum Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, hier gibt es unter anderem die längste Rollerstrecke Europas. Alternativ ist auch der Europapark Rust ein spannendes Ausflugsziel.

Freizeitpark Am Emsdeich

Mehrere Spielplätze, die Möglichkeit, in einem Badesee zu schwimmen, Bereiche, um Disc-Golf zu spielen, und sogar eine eigene Mini-Playback-Show. Auf dem Campingplatz Freizeitpark Am Emsdeich in der Nähe von Wesoverledingen in Ostfriesland wird Kindern bestimmt nicht langweilig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Platz bietet einen Brötchenservice und kleinere Einkaufsmöglichkeiten. Die Region ist außerdem ideal für Radtouren entlang der Ems geeignet – auch Leihfahrräder können gemietet werden.

Südsee-Camp in Niedersachsen

Auch auf dem Platz Südsee-Camp bei Soltau gibt es ein breites Beschäftigungsangebot für Kinder. Unter anderem finden die Kleinen hier einen Hochseilgarten, einen Reiterhof und ein Piratenschiff mitten in einem Hallenbad vor.

Der Campingplatz in Niedersachsen lockt darüber hinaus mit einem Brötchenservice, Einkaufsmöglichkeiten und einem Restaurant. Der Familienhund ist auf dem Platz ebenfalls willkommen.

Allgemeine Tipps zum Campingurlaub mit Kindern

Damit der Campingurlaub ein voller Erfolg für Groß und Klein wird, ist es sinnvoll, sich schon vor der Abreise ein paar Gedanken zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige