Campingplätze: Nachfrage sinkt, aber Gäste bleiben länger

Die Corona-Krise hat den Trend hin zum Campingurlaub verstärkt. Nun, da Auslandsreisen wieder problemloser möglich sind, ist Camping nicht mehr so stark nachgefragt. Dennoch erfreuen sich die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern über eine gute bis sehr gute Auslastung.

Rostock. Die Campingbranche im Land ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Wie die Geschäftsführerin des Landescampingverbands, Christin Lemcke, sagte, sei der Beginn der Saison zwar eher schleppend verlaufen - inzwischen berichteten die Plätze aber über eine gute bis sehr gute Auslastung. Es seien aber noch genügend Kapazitäten vorhanden.

Diese freien Plätze könnten über die in Mecklenburg-Vorpommern entwickelte Webseite „campfindo.de“ abgerufen werden. Über die Webseite könnten Gäste auch nach freien Kapazitäten in Brandenburg und Schleswig-Holstein suchen.

Camperinnen und Camper kommen seltener, bleiben aber länger

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 200 Campingplätze. Im Rekordjahr 2020 seien 5,6 Millionen Übernachtungen registriert worden, ein solch hoher Wert sei in diesem Jahr jedoch nicht zu erwarten. Denn im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren seien nun wieder Reisen ins Ausland möglich. Auffällig sei derzeit, dass es deutlich weniger Kurzreisende gibt. „Die Gäste bleiben länger an einem Ort, was wohl den hohen Spritpreisen geschuldet ist“, wie Lemcke sagte.

In den vergangenen zwei Jahren habe die Corona-Pandemie den Trend hin zum Camping beschleunigt. In der freien Natur sei das Abstandhalten viel einfacher und die Übertragungswege des Virus stark reduziert. Viele Campingplätze hätten sich auf die höheren Gästezahlen eingerichtet und ihr Angebot beispielsweise mit Schwimmhallen oder auch Indoorspielplätzen erweitert.

