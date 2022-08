﻿Chaos am Flughafen Hannover: Reisende dürfen ihr Gepäck jetzt selbst suchen

Noch nie war die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass das Gepäck beim Flug verloren geht, wie diesen Sommer. Auch am Flughafen Hannover herrscht diesbezüglich Chaos. Nun soll eine neue Servicestelle helfen – über die dürfen Reisende selbst nach dem verschollen Koffer suchen,

Der Flughafen Hannover hat – wie viele andere in Europa – in diesem Sommer vor allem mit langen Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle sowie Tausenden unzufriedenen Fluggästen, deren Gepäck unterwegs verschollen ist, für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun soll alles besser werden, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ).

In Sachen Sicherheitskontrolle hat mehr Personal für Entspannung gesorgt. Seit Anfang August würden auch Menschen an den Kontrollbändern arbeiten, die frisch ausgebildet wurden, sagte Flughafenchef Raoul Hille der HAZ. Sie kümmern sich etwa darum, dass die Wannen, in die das Handgepäck gelegt wird, nach Gebrauch wieder an den Beginn des Förderbandes kommen.