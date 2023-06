Coburg: Film-Hotspot und Heiratsmarkt in Oberfranken

Was fällt vielen ein, wenn sie an Coburg denken? Nun, Genießerinnen und Genießern sicherlich die Coburger Bratwurst, seit Jahrhunderten auf dem Markt der Stadt auf Kiefernzapfen geräuchert. Architekturinteressierten vielleicht die wunderschönen, alemannischen Fachwerkhäuser in der Stadt, teilweise gut erhalten aus dem 15. Jahrhundert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Religiös und historisch Interessierte wissen, dass hier im erzkatholischen Bayern dank Luther der Protestantismus eingezogen war – und Luther im Jahr 1530 für ein halbes Jahr auf die Veste Coburg. Und Filmfans, dass hier Anfang der 2000er-Jahre der Film „Luther“ mit Ralph Fiennes gedreht wurde.

Die Coburger Bratwurst wird seit Jahrhunderten auf dem Markt der Stadt auf Kiefernzapfen geräuchert. © Quelle: Rainer Brabec/Coburg Marketing

Reichkanzler nannte die Stadt „Heiratsmarkt“

Dem ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck fiel als Erstes „Heiratsmarkt“ ein, aber er drückte es weniger romantisch aus und nannte Coburg schlicht „das Gestüt Europas“. Das lag an der geschickten Heiratspolitik des kleinen Herzogtums. In zahlreiche Herrscherhäuser Europas wurden die blaublütigen Coburgerinnen und Coburger verheiratet – heute würde mal wohl eher von „verschachern“ sprechen. Aber in dem einen und anderen Fall soll es tatsächlich Liebe gegeben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Berühmtestes Traumpaar: die britische Königin Viktoria (1819–1901), die ihrem Gemahl Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (1819–1861) neun Kinder schenkte, bis er früh verstarb. Die Bilder der trauernden Königin ganz in Schwarz sind bekannt.

Die Schlafgemächer der beiden und der pompöse Riesensaal, in dem Viktoria erstmals den österreichischen Kaiser Franz Joseph traf, können im Schloss Ehrenburg im Herzen Coburgs bewundert werden.

Im prachtvollen Schloss Ehrenburg bekommen Besucherinnen und Besucher einen Einblick in das einstige Leben der Adligen in und um Coburg. © Quelle: M. Selzer/Stadt Coburg

Prinz Albert selbst ist als Denkmal mitten auf dem Marktplatz Coburgs präsent. Und beliebt. Laut Stadtführer-Nachtwächter Stefan Leis wäre aber die beste Zeit unter Herzog Johann Casimir ab 1572 gewesen, der „der Stadt eine ganze Reihe wunderbarer Gebäude hinterlassen hat“. Allerdings war Casimir kein freundlicher Ehemann wie später Albert, „der betupste laufend seine Frau und als sie angeblich selbst einen Galan hatte, wurde sie auf die Veste Coburg verbannt“.

Prachtbau steht am Marktplatz

Vor vier Jahren gab es übrigens in einem von Casimirs Prachtbauten am Marktplatz einen fast tödlichen Unfall. Da verlor eine Soldatenstatue oben auf dem Dach des Stadthauses um die Mittagszeit ihre massive Eisenfahne, diese fiel horizontal in den Sonnenschutz des Restaurants Goldenes Kreuz. „Gott sei Dank kamen ein paar Schutzengel geflattert“, berichtet Leis im tiefsten Coburger Dialekt. „Das Leben ist eins der gefährlichsten, wenn du selbst beim Schäufele-Essen damit rechnen musst, von einer Fahne erschlagen zu werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herzog Casimir ließ einst das Stadthaus von Coburg erbauen. © Quelle: M. Selzer/Stadt Coburg

Zum Schäufele gibt es Coburger Rutscher

Schäufele, also Schweineschulter, wird hier mit viel Soße und dem „Coburger Rutscher“ gegessen, einer weichen Variante des Kartoffelkloßes. Der wird im Goldenen Kreuz noch selbst gemacht, „handgeschlagen“ sagt man hier. Wer hinterher noch Platz im Magen hat, probiert die Coburger Schmätzchen der Lebkuchenmanufaktur Feyler, die auch schon den alten Herzögen schmeckten.

Um die süße und wirklich sehr fleischhaltige Kost der Region zu verdauen, probiert man in der Hof-Apotheke ein paar Schritte weiter den Hof-Likör. Der wird hier seit Jahrhunderten nach einem alten Rezept hergestellt und räumt tatsächlich den Magen auf.

Auf Luthers Spuren in die Veste Coburg

Das ist auch gut, denn man braucht durchaus etwas Kraft, um dann auf Luthers Spuren in die Veste Coburg zu gehen. Die „Fränkische Krone“ auf dem 464 Meter hohen Festungsberg über der Stadt ist so voller Kunstwerke, Sammlungen wie der Luther-Porträts aus der Cranach-Werkstatt, Gemälde einer historischen Glassammlung und Ritterrüstungen sowie voller Geschichte und Geschichten, dass man an einem Tag kaum durchkommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer nicht genug von Burgen bekommt, fährt weiter ins thüringische Heldburg, wo das Deutsche Burgenmuseum in der Veste Heldburg untergebracht ist. Und wo man unter anderem kämpfende Ritter aus dem 3-D-Drucker bestaunen kann.

Ritterkampf in 3-D: Die Figuren findet man in der Veste Heldburg im benachbarten Thüringen. © Quelle: Petra Rückerl

Bierfans fahren nach Seßlach

Den Kopf frei bekommt man anschließend bei Spaziergängen oder auch Fahrradtouren rund um die Veste und um Coburg. Bierfreunde verschlägt es ins malerische Seßlach, etwa 15 Minuten Autofahrt von Coburg. Auch hier wurden Teile von „Luther“ gedreht, außerdem 2006 der „Räuber Hotzenplotz“ mit Armin Rohde und Katharina Thalbach.

Die teils seit 1542 stehenden und sanierten Häuser geben der Altstadt ein echtes Mittelaltergefühl – allerdings verfällt auch einiges, weil es keine Käufer gibt und selbst dem Freistaat Bayern das Geld für die vielen sanierungswürdigen Kleinode fehlt. Manches wird dann in ehrenamtlicher Eigenregie gemacht, wie die Restaurierung des Kommunbrauhauses Seßlach, in dem die Seßlacher Mönche (die allerdings keine sind) Bierseminare abhalten und ihr selbst gebrautes Pilsener anbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bruder Pachi“ erzählt beim Kommunbrauhaus Seßlach vom Bier und schenkt es gern auch aus. © Quelle: Petra Rückerl

Coburg als Sambahauptstadt

Ob dies zum Samba-Festival in Coburg passt? Wohl eher Caipirinha. Denn – Überraschung! – diese mittelalterliche Stadt ist seit 1992 Sambahochburg. In den oberfränkischen Ort kommen jedes Jahr immer am zweiten Juliwochenende rund 3.000 Sambistas und bis zu 150.000 Feiernde zum weltgrößten Sambafestival außerhalb Brasiliens.

In Coburg findet einmal im Jahr das weltgrößte Sambafestival außerhalb Brasiliens statt. © Quelle: Michael Selzer/Coburg Marketing

Tipps für deine Reise nach Asturien

Anreise: Der Bahnhof Coburg ist an die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin–Erfurt–Nürnberg–München angeschlossen. Ein Regionalexpress fährt aus den Richtungen Bamberg, Bayreuth, Hof, Saalfeld und Würzburg nach Coburg. Mit dem Auto ist es über die A 73 Suhl–Nürnberg, A 9 Berlin–Nürnberg–München oder A 3 Nürnberg–Würzburg gut erreichbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Attraktionen: Schloss Ehrenburg: Schlossplatz 1, Coburg, geöffnet: dienstags bis sonntags 9 bis 18 Uhr, Einlass zur letzten Führung um 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Veste Coburg: Veste Coburg 1, Coburg; Die Außenanlage hat montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die Kunstsammlungen sind täglich von 9.30 bis 17 Uhr zu sehen.

Kommunbrauhaus Seßlach: Maximiliansplatz 105, Seßlach; Bierausgabe: freitags 16 bis 17.45 Uhr.

Die Reise wurde unterstützt von Coburg Marketing und der Tourismusregion Coburg Rennsteig. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.





Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.