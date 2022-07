Die nächste Airline lässt Passagierinnen und Passagiere am Boden zurück: Corendon Airlines hat etliche Flüge ab Anfang August gestrichen. Betroffen sind vor allem Reiseziele in beliebten Ferienregionen wie Spanien, Griechenland oder der Türkei.

Flugausfälle und -verspätungen wegen Personalmangel, Flughafenchaos und Streiks haben den Reisesommer 2022 fest im Griff. Jetzt streicht mit Corendon Airlines der nächster Anbieter den Flugplan drastisch zusammen. Viele Verbindungen an beliebte Urlaubsziele fallen damit teilweise schon zu Anfang August aus. Betroffen sind zahlreiche Flüge von Deutschland auf die Balearen, Kanaren, die griechischen Inseln, in die Türkei und nach Portugal.

Viele Ziele schickt der Anbieter erheblich früher als zunächst geplant in die Winterpause, andere pausieren temporär für einen oder zwei Monate. Bei einigen Strecken wird die Anzahl der Verbindungen frühzeitig deutlich heruntergefahren, zum Beispiel von Hannover nach Izmir oder Hurghada. An anderen Stellen hat die Airline Flüge zusammengelegt und über Zwischenstopps, zum Beispiel auf Mallorca oder Friedrichshafen, miteinander verbunden, berichtet das Portal „Aviation Direct“. Grund für die Streichungen sei ein Sparpaket.

Etliche Flughäfen in Deutschland von Corendon-Streichungen betroffen

Am Flughafen Hannover fallen insgesamt elf Verbindungen aus oder werden frühzeitig aus dem Programm gestrichen, am Flughafen Köln/Bonn sind es sieben, in Düsseldorf und Münster-Osnabrück je sechs Verbindungen. Weitere Annullierungen gab es mit Abflügen aus Memmingen, Saarbrücken, Erfurt, Friedrichshafen, Rostock, Paderborn, Leipzig/Halle, Bremen, Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Weeze, Nürnberg, München, Frankfurt, Hamburg und Karlsruhe.

Eine entsprechende Stellungnahme an das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) übermittelte die Airline bislang nicht.

RND/vh