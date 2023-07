Das ist die beste Route für deine Tour durch Straßburg

Straßburg ist eine dieser Städte, durch die man stundenlang bummeln kann und in denen es nie langweilig oder anstrengend wird. Du möchtest einen ersten Eindruck von der elsässischen Hauptstadt im Nordosten Frankreichs bekommen? Der reisereporter nimmt dich mit auf eine entspannte Tour durch Straßburg, bei der du an nur einem Tag die schönsten Ecken der Stadt erkundest, aber auch Zeit zum Bummeln und Genießen findest.

Du kannst die komplette Tour zu Fuß machen oder zwischendurch in einen Bus oder eine Straßenbahn steigen, falls es doch etwas viel wird. Zieh dir auf jeden Fall sportliche Schuhe an, denn in Straßburg gibt es viel Kopfsteinpflaster. Wir präsentieren dir die schönste Route durch die Stadt – aber selbstverständlich darfst du auch mal vom Weg abkommen, denn: Die spontanen Abstecher durch kleine, hübsche Gassen gehören zu jeder Straßburg-Tour wie Flammkuchen oder Sauerkraut.

Fachwerkhäuser prägen das Stadtbild. © Quelle: imago images/Schöning

Startpunkt: Straßburger Münster

Starte deinen Rundgang am berühmtesten Bauwerk der Stadt, dem Straßburger Münster, auf Französisch: „Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg“. Wenn du magst, kannst du hier nicht nur die kunstvolle Fassade bewundern, sondern dir einen Überblick über die Stadt verschaffen: Steige die über 300 Stufen zur Plattform der Kirche hoch und genieße die Aussicht. Spätestens jetzt bist du warm und wach für deinen Sightseeing-Tag. Wieder unten und auf dem Münsterplatz angekommen, kannst du das Haus Kammerzell entdecken, das schönste Fachwerkhaus Straßburgs.

Die Tour durch Straßburg startet am berühmtesten Bauwerk der Stadt, dem Münster. © Quelle: imago images/Chromorange

Place du Marché Gayot

Vom Münster aus bist du schnell am etwas versteckt liegenden, aber malerische Place du Marché Gayot. Vielleicht ist schon Zeit für einen Kaffee oder einen Snack? Rund um den Platz findest du Cafés und Restaurants. Du kannst aber auch einfach nur das Fachwerkhaus-Flair genießen und weitergehen. Vor allem an Sommertagen ist die Place du Marché Gayot nachmittags und abends ein beliebter Treffpunkt – vielleicht kehrst du später noch einmal für eine längere Pause zurück.

Die Place du Marché Gayot ist auch bei Einheimischen ein beliebter Treffpunkt. Morgens ist hier aber noch nicht so viel los. © Quelle: imago images/imagebroker

Palais Rohan

Weiter geht es über den Place du Chateau und die Rue de la Râpe zum Palais Rohan. Wenn du mehr Zeit als nur einen einzigen Tag hast, kannst du hier einen längeren Stopp einlegen und dir eines der drei Museen anschauen: das Archäologische Museum, das Kunstgewerbemuseum oder das Museum der Schönen Künste.

Wenn die Zeit knapp ist, erhasche nur einen ersten Eindruck des Barockgebäudes, das früher eine Residenz für Fürstbischöfe und Kardinäle war, und ziehe schnell weiter Richtung Kanal, um ins traumhafte La Petite France zu gelangen.

Im Palais Rohan kannst du Stunden verbringen. Für einen ersten Eindruck reicht aber ein kurzer Stopp – die Museen hebst du dir für den nächsten Straßburg-Trip auf. © Quelle: imago images/imagebroker

La Petite France

Am Kanal entlang kommst du geradewegs ins Viertel La Petite France, das malerische Kanalviertel der Stadt. In der Nähe des Place Benjamin Zix gelangst du über den Quai des Moulins weiter in das Kanalsystem des „kleinen Venedigs“. Genieße die wunderschöne Umgebung, spaziere am Wasser entlang und schaue dir die süßen, mit Blumen geschmückten Fachwerkhäuser an.

Das Petite France ist auch die erste gute Gelegenheit auf deinem Rundgang, um einen Kaffeestop einzulegen, dir einen Snack oder auch ein ausgiebigeres Mittagessen zu gönnen. Du findest hier Cafés und Restaurants mit elsässischer Küche – zum Beispiel das Sauerkraut-Restaurant „Haus der Gerber“, das zugleich an die Vergangenheit des Viertels erinnert: Früher lebten und arbeiteten hier vor allem Gerber.

Darf nicht fehlen auf einer Tour durch Straßburg: La Petite France ist das schönste Viertel der Stadt und eine beliebte Fotokulisse. © Quelle: imago images/U. J. Alexander

Gedeckte Brücken

Von Petite France ist es ein Katzensprung bis zu den gedeckten Brücken. Über den Quai de la Petite France gelangst du zu den Brücken, die über den Kanal führen. Gedeckte Brücken heißen sie, weil sie früher mal Dächer hatten. Im 19. Jahrhundert dienten sie der Verteidigung. Über die „Ponts Couverts“ gehst du noch ein Stückchen weiter zum ebenso sehenswerten Vauban-Staudamm.

Ansicht auf die Türme der gedeckten Brücken. Auch sie solltest du bei einem Stadtrundgang nicht verpassen. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Vauban-Staudamm

Der Schlenker über den Staudamm lohnt sich, weil du von dort noch einmal einen tollen Blick hinüber zu den gedeckten Brücken und auf La Petite France hast. Auch der Damm selbst, der wie die Brücken früher zur Verteidigung der Stadt diente, ist beeindruckend. Vom Vauban-Staudamm bewegst du dich nun weiter durch das Kanalviertel in Richtung Altstadt.

Von den gedeckten Brücken geht es weiter zum Vauban-Staudamm. Von dort hast du auch eine schöne Aussicht auf das Petite-France-Viertel. © Quelle: imago images/Chromorange

Place Kléber

Als Ausgangspunkt für einen Nachmittagsbummel durch die Altstadt steuerst du über die Rue du Fossé-des-Tanneurs und die Rue du 22 Novembre oder Rue de la Grange den zentralen Place Kléber mit dem Einkaufszentrum Aubette an. Genieße die Atmosphäre und mache eine kleine Pause, bevor du dir weiter das historische Zentrum von Straßburg anschaust.

Vom Place Kléber startest du deinen Bummel durch die Altstadt von Straßburg. © Quelle: imago images/José Antonio Moreno

Altstadt Straßburgs

Das historische Zentrum Straßburgs liegt auf der Grand Île, der großen Insel, und ist vom Fluss Ill und von den Kanälen umgeben. Wir schlagen vor, über die Rue des Grandes Arcades Richtung Place Gutenberg zu gehen, der ebenfalls zu den schönsten Plätzen der Stadt zählt. Zögere nicht, von den großen Straßen abzubiegen und dir deinen Weg durch die hübschen, schmucken Gassen zu suchen.

Einkaufsstraßen, schöne Geschäfte, enge Gassen: In der Straßburger Altstadt kannst du stundenlang bummeln. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Rue des Orfèvres

Eine der schönsten Einkaufsstraßen – oder besser gesagt Einkaufsgässchen – ist die Rue des Orfèvres, das Goldschmiedgässchen. Es lohnt sich also, die Rue des Arcades zu verlassen und einen Schlenker über die kleine Straße zu machen. Du findest dort viele tolle Geschäfte mit französischen Spezialitäten. Besonders stimmungsvoll ist die Gasse während der Weihnachtszeit.

Place du Gutenberg

Wenige Meter von der Rue des Orfèvres entfernt stößt du auf den Place du Gutenberg, der nach dem Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg benannt ist. Hier lassen wir unseren Rundgang ausklingen. Vom Place du Gutenberg kannst du dir zum Beispiel an der Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons ein Restaurant suchen, um den Abend bei einem Flammkuchen oder einer anderen Spezialität einzuläuten.

Auf dem Place du Gutenberg beenden wir den Straßburg-Rundgang. © Quelle: imago images/Peter Erik Forsberg

Neben traditionell elsässischer oder französischer Küche gibt es in Straßburgs Altstadt auch italienische und asiatische Lokale oder Fast-Food-Restaurants. Eine weitere Möglichkeit ist es, vom Place du Gutenberg weiter über den Fluss ins Studentenviertel La Kruteneau zu laufen und den Nachmittag oder Abend dort ausklingen zu lassen.

