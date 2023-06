Das Kolosseum in Rom hat jetzt einen Panoramaaufzug

Es ist eine der wohl bekanntesten Ruinen der Welt: das Kolosseum in Rom. Mit seinen Säulen, Statuen und Fresken ist es ein uraltes Zeugnis für Baukunst und Schauplatz eines grausamen Spektakels. In dem größten Amphitheater traten Gladiatoren in brutalen Kämpfen zur Unterhaltung der Römer gegeneinander an.

Noch heute fasziniert das Bauwerk mit seinen unterirdischen Gängen, Zellen und Warteräumen für Menschen und Tiere jedes Jahr Millionen von Besucherinnen und Besuchern. Hier waren Gladiatoren, Requisiten und Ausrüstungen für Kämpfe und Aufführungen untergebracht, die den Augen der 50.000 Besucherinnen und Besucher, die das Kolosseum in der Antike fasste, verborgen bleiben sollten.

Gläserner Aufzug für mehr Inklusion

Jetzt ist die historische Stätte um eine Attraktion reicher: Ein Panoramaaufzug bringt Besucherinnen und Besucher in Roms Wahrzeichen bequem vom Erdgeschoss in die neu restaurierte dritte Etage des Kolosseums – beeindruckende Ausblicke inklusive.

Gut fünf Jahre Bauzeit hat es dafür gebraucht. Stahlträger wurden am 27. Torbogen ins Innere des Weltkulturerbes gebaut, der gläserne Aufzug schiebt sich zwischen den historischen Mauern nach oben. So können auch Besucherinnen und Besucher mit eingeschränkter Mobilität das Innere des Kolosseums von oben betrachten und sich rund 100 Treppenstufen sparen.

„Ab heute ist das Kolosseum noch mehr ein Weltkulturerbe, das für alle bis zur dritten Etage zugänglich ist. Von hier aus kann man die Pracht eines außergewöhnlichen Monuments bewundern, ein Werk ohnegleichen weltweit“, sagte Minister Sangiuliano laut „Roma Today“.

Besichtigungen mit dem Panoramaaufzug zur Zwischengalerie und von dort zum obersten Stock des Bauwerks sind ab Juni täglich möglich. Tickets sollen bald auf der Seite des Kolosseums verfügbar sein.

