Das sind die 10 spektakulärsten Seen der Welt

Sie sind stiller als das Meer und besitzen eine faszinierende Aura: Seen. Entdecke sie in allen Formen, Farben und Größen und lass dich von diesen Schönheiten in den Bann ziehen.

Der Emerald Lake in Kanada gehört zu den schönsten Seen der Welt.

Wer einmal Urlaub am See gemacht hat, weiß, dass sie dem Meer in nichts nachstehen. Ob groß oder klein, smaragdgrün oder klar und blau: Entdecke Ausflugsziele für ein paar Stunden zum Wandern, zum Baden und Schnorcheln oder für tagelange Paddeltouren.

1. Comer See in Italien

Als ein kopfstehendes Y präsentiert sich der Comer See in Norditalien und das Ufer des Sees gleicht einem Botanik- und Architekturtraum. Bewaldete Berge, extravagant angelegte Gärten und historische Villen ergeben einen Mix, der jeden Schöngeist mitten ins Herz trifft und „Bella Italia” raunen lässt.

In den Urlaubsorten am See kannst du an der Promenade sitzen und den Blick über den Lario (so nennen Einheimische den Comer See) schweifen lassen. Malerische Orte für den perfekten Seegenuss sind die Orte Menaggio, Como und Bellagio und das traumhafte Varenna. Wenn du den See von oben betrachten möchtest, fahre mit der Standseilbahn von Como ins 715 Meter höhere Bergdorf Brunate.

Vom Bilderbuchort Varenna hast du einen grandiosen Blick auf den Comer See. © Quelle: IMAGO / Panthermedia

2. Crater Lake in Oregon, USA

Das landschaftlich herausragende Oregon in den USA beherbergt auch dieses Naturwunder: den Kratersee Crater Lake im gleichnamigen Nationalpark. Der See entstand vor fast 8000 Jahren durch den Vulkanausbruch des Mount Mazama und ist von einem Blau, das an Tinte erinnert. Und eine der Legenden, die um den See ranken, besagt, dass die ansässige Bergdrossel grau war, bevor sie hier eintauchte.

Der Crater Lake ist mit fast 600 Metern Tiefe der tiefste See der Vereinigten Staaten und kann per Auto und Fahrrad umrundet werden. Außerdem locken viele Kilometer Wanderwege. Wer direkt mit Blick auf das Naturspektakel erwachen möchte, quartiert sich in der Crater Lake Lodge ein, die direkt am See liegt und von Mitte Mai bis Mitte Oktober geöffnet ist.

Tiefblau und ein Ort, der zahlreiche Legenden schuf: Der Crater Lake in Oregon. © Quelle: IMAGO/YAY Images

3. Hintersee in Deutschland

Kleine begrünte Inseln und die umliegende Bergwelt spiegeln sich im Wasser des Hintersees im Berchtesgadener Land. Mitten im sogenannten Zauberwald liegt der See und bietet eine Märchenkulisse vom Feinsten. Baden ist selbst im Sommer nur Hartgesottenen vorbehalten, denn mehr als 16 Grad warm (oder kalt) wird das klare Wasser im Normalfall nicht.

Blick auf den Hintersee bei Ramsau im Nationalpark Berchtesgaden. © Quelle: IMAGO/Peter Widmann

Dafür werden alle beglückt, die in dieser Landschaft wandern oder spektakuläre Fotos schießen möchten. Von hier aus wanderst du entspannt zur Kirche St. Sebastian oder zur Hängebrücke Klausbachtal. Unterkünfte direkt oder nah am See findest du im Bergsteigerdorf Ramsau.

4. Pehoé-See in Chile

Dieser Gletschersee liegt im Nationalpark Torres del Paine (übersetzt etwa Türme des blauben Himmels) in Patagonien in Chile. Der eisblaue Pehoé-See beeindruckt mit der Gebirgskette Los Cuernos im Hintergrund lässt jedes Wandererherz höherschlagen. Zu den See-Highlights gehört der Salto-Chico-Wasserfall, der tosend in den See stürzt.

Doch nicht nur Wandernde zieht es an den Pehoé-See. Wilde Guanakos fühlen sich in dieser Umgebung ebenso wohl. Auch Pumas und Nandus haben in dieser Landschaft eine Heimat gefunden. Wer diese einzigartige Gegend erkundet, findet Unterkünfte verschiedener Kategorien in der Umgebung. Zu den ungewöhnlichsten zählt die Hostería Pehoé inmitten des Sees auf einer kleinen Insel.

Der Gletschersee Pehoé liegt inmitten nahezu unberührter Natur. © Quelle: IMAGO / Panthermedia

5. Melissani-See auf Kefalonia in Griechenland

Klein, aber oho präsentiert sich dieser unterirdische See in Griechenland. Aus der Luft erkennt man nur einen türkis leuchtenden Fleck zwischen grünen Bäumen. Der Melissani-See auf der Insel Kefalonia liegt in einer Tropfsteinhöhle und ist zwischen zehn und 30 Meter tief. Bei geführten Fahrten in kleinen Booten erlebst du den Höhlensee aus der Nähe und zwischen 11 Uhr und 13 Uhr leuchtet der er besonders mystisch.

Die Legende hinter dem Namen der Höhle ist tragisch. Er soll auf die Nymphe Melissanthi zurückgehen, die sich hier das Leben nahm, nachdem der Gott Pan ihre Liebe nicht erwiderte. Unterkünfte in der Nähe des Naturwunders findest du im kleinen Fischerdorf Karavomilos und in der Hafenstadt Sami.

Der Melissani-Höhlensee ist eine Kalksteinhöhle mit einem See, dessen Wasser durch das einfallende Sonnenlicht eine spektakuläre türkise Farbe erhält. © Quelle: Imago Images/photonews.at

6. Saimaa-See in Finnland

Alltag aus, See an. Mit Blick auf den Saimaa-See in Finnland ist der Stress schnell vergessen. Wobei das Wort See noch untertrieben scheint, denn der größte See Finnlands formt ein ganzes Labyrinth aus zusammenhängenden Gewässern. Die schier unendlich wirkende Wasserlandschaft mit den umliegenden Wäldern ist ein wahrer Traum für Outdoor-Fans.

Das Zusammenspiel aus absoluter Stille und unberührter Natur kann auf vielfältige Weise erlebt werden. Beim Paddeln auf dem Wasser, beim Radfahren oder Wandern. Besonders naturnah nächtigst du in klassischen Holzhäusern direkt am See.

Finnlands größter See verspricht eindrückliche Naturerlebnisse. © Quelle: imago images/Luis Davilla

7. Emerald Lake in Kanada

Emerald bedeutet Smaragd auf Deutsch und der Emerald Lake macht seinem Namen alle Ehre. Wie ein flüssiger Edelstein leuchtet der See in der Sonne. Der Emerald Lake liegt inmitten der Rocky Mountains im Yoho National Park in Kanada. Die ganze Schönheit des Sees und die üppige Ufer-Vegetation überblickst du an Aussichtspunkten entlang des Sees.

Der Emerald Lake im Yoho National Park leuchtet smaragdgrün. © Quelle: Imago Images/Cavan Images

Vier verschiedene Wege, für die du bis zu zwei Stunden wanderst, führen um den See herum. Die Erkundung dieses schönen Fleckchens Erde kannst du auch vom Wasser aus begehen. Auf einer Halbinsel des Sees befindet sich das Vier-Sterne-Hotel Emerald Lake Lodge, das auch Kanus verleiht.

8. Grüner See in Österreich

Der Grüne See in Österreich ist der Formwandler unter den Seen. Denn wo sonst spaziert wird, bildet sich nach der Schneeschmelze von Frühjahr bis zum Herbst der See bei Tragöß. Dann flutet das Schmelzwasser Bänke, Felsen, Brücken, Bäume und Wiesen. Im Herbst und Winter trocknet er wieder fast vollständig aus und macht die Unterwasserwelt wieder begehbar.

Da der seeübliche Schlammuntergrund fehlt, bietet der See bis zu 50 Meter Sichtweite. Die zauberhafte Unterwasserwelt lockte allerdings so viele Tauchende an, dass die Unterwassertouren 2016 verboten wurden. Was bleibt, ist der Blick von oben auf das wohl schönste smaragdgrüne Naturspektakel Österreichs.

Nach der Schneeschmelze bildet sich der kristallklare Grüne See in Österreich. Bis 2016 durfte hier getaucht werden. © Quelle: imago images/Westend61

9. Das Süße Meer in Nicaragua

Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Wasseroberfläche des Nicaragua-Sees treffen, sind sie schon da: Reiher, die nach Nahrung spähen. Buntbarsche und Sägefische, Bullenhaie und Krokodile sind hier zu Hause. Und in den umliegenden Naturschutzgebieten fliegen grüne Papageien in den Baumwipfeln, Falken kreisen.

Das Süße Meer, wie Einheimische von Nicaragua ihren Süßwassersee nennen, ist Mittelamerikas größter Binnensee mit 160 Kilometern Länge und 72 Kilometern Breite. Zu den mehr als 350 Inseln des Sees zählt die Zwillingsvulkaninsel Ometepe, auf der etwa 30.000 Einheimische leben. Am Ufer und auf Ometepe werden zahlreiche Unterkünfte jeder Kategorie angeboten.

Hunderte Tierarten finden im und am Nicaragua-See ihr Zuhause. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

10. Quallensee der Insel Eil Malk im Pazifik

Der Ongeim’l Tketau, auch Jellyfish Lake und Quallensee genannt, ist eine See-Schönheit besonderer Art. Tauchfans werden hier einen besonders surrealen Traum erleben, denn der See beherbergt unzählige goldgelbe Quallen.

Ziemlich viel Gesellschaft hast du beim Tauchen im Quallensee der Insel Eil Malk. © Quelle: imago images/Westend61

Die Tiere sind ungefährlich für den Menschen und zaubern eine unwirkliche Atmosphäre. Wer diese erleben möchte, muss allerdings weit reisen: Nach 20 Stunden Flug und einer 45-minütigen Bootsüberfahrt von der Nachbarinsel Koror landest du auf Eil Malk, der Hauptinsel der Mecherchar-Inseln des westpazifischen Inselstaats Palau und wirst mit dem See-Abenteuer der Extraklasse belohnt.