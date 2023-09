Das sind die 10 wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Irland

Neben den zahlreichen Naturwundern kannst du in Irland einige prächtige und altehrwürdige Bauwerke besichtigen, darunter zahlreiche Schlösser, Kirchen und auch alte Bibliotheken: Nicht wenige von diesen waren schon einmal Drehorte in bekannten Filmen oder Serien – zum Beispiel in den „Harry Potter“-Streifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir führen dich zu den kulturellen Höhepunkten des Landes: Welche Sehenswürdigkeiten sind besonders spannend, welche spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte? Komm mit auf eine Sightseeing-Tour quer durch Irland. Dabei vergessen wir natürlich nicht den Spaß an der Sache und ziehen mit dir auch an die Orte, an denen du die irische Trink- und Feierkultur kennenlernen kannst.

72 Stunden in Dublin: Katharinas Tipps für deinen Kurzurlaub Kostenlose Attraktionen, Insider-Pubs und beeindruckende Landschaften: Unsere reisereporterin Katharina hat elf Tipps gesammelt, mit denen euch bei einem Wochenendtrip nach Dublin kein Highlight entgeht. Hier den ganzen Artikel lesen und das Video sehen

1. Trinity College in Dublin

„Harry Potter“-Feeling garantiert: Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Irlands zählt definitiv auch Trinity College in Dublin, die älteste Universität des Landes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Magst du Zeitreisen oder bist du ein Bücherwurm, solltest du dir das College mit der alten Bibliothek unbedingt auch von innen anschauen. Den größten Schatz des Colleges, das berühmte Book of Kells, eine Handschrift aus dem achten oder neunten Jahrhundert, findest du in der Dauerausstellung der Bibliothek.

Die wertvollsten Bücher werden im sogenannten Long Room aufbewahrt, einem fast 65 Meter langen Raum, den du vielleicht aus dem ersten „Harry Potter“-Film kennst.

Bücher, Büsten und wieder Bücher: Im Long Room im Dubliner Trinity College sind besonders alte und wertvolle Handschriften und Drucke zu sehen. © Quelle: IMAGO/sepp spiegl

Die Universität wurde 1592 nach dem Vorbild von Oxford und Cambridge errichtet. Am Trinity College haben berühmte Künstler wie Samuel Beckett, Jonathan Swift, Oscar Wilde sowie der irische Popsänger Chris de Burgh studiert. Eine Besichtigung des Campus und der Universitätsräume gleicht einer Reise in die Vergangenheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Temple-Bar-Viertel in Dublin

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Irlands gehören, ganz klar, auch die urigen Pubs und Bars. Das berühmteste Ausgehviertel ist der Bezirk Temple Bar in Dublin.

Dort kannst du durch Kneipen, Cafés und Geschäfte ziehen und dir das ein oder andere Guinness genehmigen. Oder auch einen Whiskey: Der bekannteste Pub Irlands, der wie das Viertel The Temple Bar heißt und wegen seiner roten Fassade ein beliebtes Fotomotiv ist, bietet eine enorme Auswahl an Whiskey-Sorten an.

The Temple Bar ist der berühmteste Pub Irlands: Dort kannst du viele verschiedene Sorten Whiskey verkosten. Aber auch der komplette Bezirk Temple Bar ist einen Bummel oder eben eine Kneipentour wert. © Quelle: imago images/Walter Bibikow

Du musst dich aber nicht unbedingt für Drinks und Feierei interessieren, wenn du durch Temple Bar schlenderst. Auch ein entspannter Bummel durch die schönen, mit Kopfstein gepflasterten Straßen macht Spaß.

Außerdem findest du im Viertel einige Kulturinstitutionen wie das Irish Photography Center und das nationale Filmarchiv. Bist du samstags in der Stadt, kannst du deinen Spaziergang durch Temple Bar mit einem Besuch auf dem Food Market am Meeting House Square abrunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitten in Dublin, in Temple Bar, liegt auch das farbenfrohe Zwei-Sterne- Hotel und Pub Oliver St John Gogarty, in dem Livemusik gespielt wird. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

3. Rock of Cashel

Der Rock of Cashel im County Tipperay im Süden des Landes ist eine auf einem Felsen gelegene Burgruine, die dir den Atem rauben wird: So mächtig thront sie auf dem Hügel, so hoch ragen die Türme der Burg in den Himmel hinauf.

Aber Rock of Cashel, auch bekannt als irische Akropolis, ist noch mehr: Die Burg gilt als ein Wahrzeichen des Landes und als Monument irischer Geschichte, die bis ins vierte Jahrhundert zurückführt. Da wurde Rock of Cashel Sitz der Könige.

Auf einem Hügel inmitten der flachen, grünen Landschaft liegt der imposante Rock of Cashel, Touristenmagnet und wichtiges Monument irischer Geschichte. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Bei einer Besichtigung reist du weit zurück in die Vergangenheit. Ein Höhepunkt von Rock of Cashel ist die Cormac‘s Chapel, in der du romanische Fresken bestaunen kannst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Burgruine gibt von unten betrachtet bereits ein beeindruckendes Bild ab. Aber auch der Blick vom Hügel of Cashel hinab in das flache, typisch irische grüne Umland ist fantastisch.

4. St. Patrick’s Cathedral

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Dublin ist neben dem Trinity College die St. Patrick‘s Cathedral. Sie gilt als älteste Kirche Irlands und soll laut einer Legende im fünften Jahrhundert ihren Ursprung haben.

An einer Quelle, an der der heilige Patrick Gläubige getauft haben soll, entstand zunächst eine kleine Holzkapelle, die später zu einer Kathedrale ausgebaut wurde.

Warum ist die St. Patrick‘s Cathedral einen Besuch wert? Das mittelalterliche Bauwerk ist beeindruckend, keine Frage. Vor allem ist die Kirche aber unter Fans des irischen Autors Jonathan Swift bekannt, des Verfassers von „Gullivers Reisen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Grab und das seiner Frau Esther befinden sich in der Kathedrale, daneben werden einige seiner Bücher und die Totenmaske des Schriftstellers aufbewahrt. Jonathan Swift war von 1713 bis zu seinem Tod Dekan von St. Patrick.

St. Patrick’s Cathedral gilt als die älteste Kirche Irlands. Bekannt ist sie auch unter Literaturfans: Dort befindet sich das Grab des Schriftstellers Jonathan Swift. © Quelle: imago images/Pond5 Images

5. Kylemore Abbey

Ein Ort wie aus einem Film: Eines der zauberhaftesten Schlösser Irlands findest du im Westen der Region Connemara. Die Benediktinerinnenabtei Kylemore Abbey ist für sich genommen schon spektakulär. Noch sehenswerter aber macht sie ihre überaus malerische Lage am Ufer des Lough Poolacappul, eines Sees in der Nähe der Stadt Galway. Seit 1922 ist das märchenhafte Schloss Sitz der Benediktinerinnen. Zur Besichtigung wird daher nur ein kleiner Teil der Abbey geöffnet.

Neben den restaurierten viktorianischen Räumen ist es aber vor allem auch die Landschaft und der Walled Garden, die viele Besucherinnen und Besucher nach Kylemore Abbey ziehen. Der Garten liegt ein Stück von der Abtei entfernt und eignet sich wunderbar für einen entspannten Spaziergang. Auch die kleine gotische Kapelle, die als Mini-Kathedrale beschrieben wird, ist einen Besuch wert.

Das alte Benediktinerinnenkloster ist das wohl märchenhafteste Schloss in Irland. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

6. Blarney Castle

Nahe der Stadt Cork findet ihr ein weiteres der berühmtesten Schlösser Irlands. Blarney Castle wurde im zehnten Jahrhundert als Holzburg erbaut, im 13. Jahrhundert durch einen mächtigen Steinbau ersetzt und ist heute vor allem aus einem Grund bei Reisenden beliebt: Auf Blarney Castle gibt es den Stone of Eloquence, den Stein der Sprachgewandtheit. Er soll 1314 von Kreuzrittern auf das Schloss gebracht worden sein.

Die Gärten um das Blarney Castle in der Nähe von Cork sind ein echtes Highlight. © Quelle: imago images/David Lyons

Der Legende nach sollen alle, die diesen Stein küssen, die Gabe des freien Sprechens erhalten. So kommt es, dass sich rund um den Stone of Eloquence oft ein Pulk von Besucherinnen und Besuchern drängelt, die durch einen einzigen Kuss das Talent der freien Rede erlangen wollen. Streifst du lieber durch die Natur, als Steine zu küssen? Dann unternimm einen langen Spaziergang in den großen Gärten von Blarney Castle.

7. Newgrange in Boyne Valley

Zu den außergewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Irlands gehört das Hügelgrab Newgrange im County Meath nördlich von Dublin. 3150 vor Christus erbaut, zählt es zu den National Monuments der Landesgeschichte. Es liegt in einem der fruchtbarsten und landwirtschaftlich meistgenutzten Gebiete Irlands und wurde wahrscheinlich von Bauern errichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Teil des rund 90 Meter langen und 13 Meter hohen Grabes ist für Besucherinnen und Besucher geöffnet – der Zugang ist aber streng reguliert: Nur während einer geführten Tour kannst du näher an die Anlage herantreten und dir einen Eindruck im Inneren des Grabes machen. Die Touren musst du im Visitor Centre auf der anderen Seite des Flusses buchen.

Besonders viele Reisende kommen zur Wintersonnenwende nach Newgrange, weil das Sonnenlicht dann – bei Sonnenaufgang für rund 15 Minuten – so schön durch eine Öffnung über dem Eingang in die Passage und in die Kammern des Grabes fällt.

8. Three Castle Head

Eine der romantischsten Sehenswürdigkeiten Irlands ist die Burgruine und die Landschaft von Three Castle Head.

Three Castle Head, auch bekannt als Dunlough Castle, ist eine der ältesten normannischen Burgen im Süden Irlands. Sie liegt im County Cork und besteht aus drei Türmen. Erreichen kannst du Dunlough Castle von Mizen Head, dem südwestlichen Punkt Irlands. Von dort aus ist es eine etwa halbstündige Wanderung, mitten durch die schöne Seenlandschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dunlough Castle wurde 1207 erbaut. Die Burgruine ist ein aufregendes Ziel für eine Wanderung, auch aufgrund der Mythen, die sich um das alte Gebäude ranken. Du kannst dort Steinkreise, Druidengräber und Stätten keltischer Rituale besichtigen.

Spektakulär ist auch die traumhafte Landschaft rund um das Schloss: Du schaust auf grüne Wiesen, schroffe Felsen und den blauen, wilden Atlantik – Romantik pur. Die einzigartige Umgebung ist sicherlich auch ein Grund, warum in Three Castle Head regelmäßig Hochzeiten stattfinden.

9. Guinness Brewery in Dublin

So viel zu sehen, so viel zu erleben in Irland – da tut ein frisches, kühles Guinness zwischendurch richtig gut. Und damit kommen wir zur Sehenswürdigkeit Nummer eins für die Bierfans:

Im Guiness Storehouse in Dublin kannst du alles über das dunkle Nationalgetränk der Irinnen und Iren lernen. Du erfährst, wie das berühmte Bier gebraut wird, welche Zutaten nötig sind, wie es zu einer Marke wurde oder sogar, wie du es zapfst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reise in die Welt des Guinness: Im Storehouse in Dublin erfährst du alles über die Entstehung des irischen Nationalgetränkes – und kannst selbstverständlich auch mal kosten. © Quelle: imago images/Marcelino Ramírez

Im Museum tauchst du tief in die Geschichte des Guinness ein. Am Ende eines Besuchs im Storehouse kannst du dir selbst einen Pint zapfen und deine Tour durch die Biergeschichte mit einem „Prost“, „Cheers“ oder irischen „Sláinte“ ausklingen lassen.

Neben einer Tour durchs Museum kannst du in der Guinness Brewery weitere Erfahrungen rund ums Bier sammeln und bei der Akademie oder einer Verkostungs- und Geschichtenreise mitmachen.

10. Irish Dance

Zum Schluss kommen wir zu einer irischen Sehenswürdigkeit, in der eine Menge Kraft und Bewegung steckt. Wenn du schon einmal in Irland bist, schaue dir eine Irish-Dance-Show an.

Der traditionelle Stepptanz, der durch die legendären Tanzshows „Riverdance“ und „Lord of the Dance“ wieder in Mode kam, hat viel Power und reißt selbst den größten Tanzmuffel mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der traditionelle irische Tanz – hier eine Szene aus der legendären Show „Riverdance“ – ist unsere zehnte irische Sehenswürdigkeit. Bei den irischen Tanzevents kannst du mittanzen oder einfach zusehen und genießen. © Quelle: imago images/Panama Pictures

In Dublin findest du eine Reihe an Tanzveranstaltungen wie zum Beispiel „The Merry Ploughboy“ oder auch „Johnnie Fox‘s“. Außerdem gibt es zahlreiche Shows in den Hotels der Hauptstadt, etwa im Arlington Hotel oder auch im Landsdowne Hotel.

Willst du nicht nur herumsitzen und zuschauen, sondern am liebsten mittanzen? Dann versuche dein Glück auf der Irish Dance Party im Merchant‘s Arch. Für die meisten Veranstaltungen solltest du vorher Tickets reservieren oder kaufen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.