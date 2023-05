Das sind die 25 besten Hotels in Europa 2023

Traumhafter Ausblick, exklusive Ausstattung, freundlicher Service: In Europa gibt es einige tolle Hotels. Und dann gibt es noch die, die dem ganzen das i‑Tüpfelchen aufsetzen und sich damit eine Spitzenbewertung von den Urlauberinnen und Urlaubern verdienen.

Bereits zum 21. Mal hat das Onlineportal Tripadvisor die Rezensionen von Reisenden analysiert und im Rahmen der „Travellers’ Choice Awards“ die 25 besten Hotels in Europa gekürt. Da hier nicht die Urteile einzelner Testerinnen und Tester ausschlaggebend sind, sondern das Ranking allein auf den Bewertungen von Tausenden Urlaubenden basiert, rutschen auch immer wieder Überraschungen auf die Top-Plätze. So auch der aktuelle Spitzenreiter.

Platz 1: Shangri-La The Shard, London in Großbritannien

In den vergangenen Jahren schaffte es das Shangri-La The Shard nicht einmal in die Top 25 – doch 2023 hat es sich nicht nur in Europa die Spitze erkämpft, sondern kletterte auch im weltweiten Vergleich auf Rang vier. Das Fünf-Sterne-Luxushotel liegt in einem der höchsten Gebäude der Welt mitten im Herzen Londons.

Schwimmen über den Dächern Londons: Im 52. Stock des Shangri-La The Shard befindet sich der Infinity-Sky-Pool. © Quelle: Tripadvisor

Die Zimmer beginnen in der 34. Etage des The Shard auf einer Höhe von 125 Metern und erstrecken sich über 18 Etagen. Dank der Glasfassade haben Gästinnen und Gäste einen spektakulären Blick über die Stadt, von der Tower Bridge bis zur St Paul’s Cathedral – für Sightseeing müsstest du so nicht einmal unbedingt dein Zimmer verlassen.

„Die Einrichtung, die gesamte Anlage war fantastisch. Das Zimmer selbst war nicht von dieser Welt und hatte eine atemberaubende Aussicht“, schreibt ein Urlauber über seinen Aufenthalt im Shangri-La The Shard. Und auch der Infinity-Sky-Pool über den Dächern Londons, er gilt als höchster Hotelpool Westeuropas, wird von der Tripadvisor-Community immer wieder erwähnt.

Platz 2: Romance Istanbul Hotel, Istanbul in der Türkei

Schwere Stoffe, orientalische Teppiche und viele goldene Verzierungen: Wer Romantik mit orientalischem Touch sucht, ist im Romance Istanbul Hotel genau richtig. Denn der Name ist hier Programm. Tradition trifft auf Luxus, von den Zimmern bis zum Spa ist alles aufeinander abgestimmt.

Orientalisches Flair gibt es im Romance Istanbul Hotel. © Quelle: Tripadvisor

Drinnen finden Reisende Ruhe, vor der Tür das geschäftige Treiben der Istanbuler Altstadt. Vom Hotel aus sind es nur wenige Gehminuten zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie der Hagia Sophia.

In den lebendigen Gassen Istanbuls kannst du dich mitreißen lassen und nach deiner Erkundungstour dann entspannt im hoteleigenen Restaurant die Aromen des Orients probieren.

Platz 3: Ikos Dassia, Korfu in Griechenland

Wie an einer Perlenschnur reihen sich die weißen Sonnenschirme vom Ikos Dassia am ebenso weißen Sandstrand von Korfu auf. Der Blick aus den Zimmern des Fünf-Sterne-Resorts führt auf das glitzernde seichte Wasser der Dassia Bay, die Mini-Bars sind mit Champagner gefüllt, je nach Kategorie haben die Suiten sogar eigene Pools.

Private Pools können im Ikos Dassia auf Korfu auf Wunsch dazugebucht werden. © Quelle: Tripadvisor

Plastikstühle und Papiertischdecken wirst du im Ikos Dassia eher nicht finden. Hier erlebst du All-inclusive auf Sterneniveau: Die Speisen in den insgesamt acht Restaurants werden von mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Köchinnen und Köchen zubereitet, die Drinks an den Bars mixen preisgekrönte Barkeeperinnen und Barkeeper.

Mehrere Pools sorgen neben dem Meer am Privatstrand für Abkühlung. Und wenn dir das noch nicht genügt, kannst du noch in zwei luxuriöse Spa-Zentren abtauchen.

Platz 4: Ikos Andalusia, Costa del Sol in Spanien

Ein weiteres Resort der Ikos-Familie hat es auf Platz vier der „Travellers’ Choice Awards“ geschafft: das Ikos Andalusia an der sonnenverwöhnten Costa del Sol. Zwischen Bergen und Meer gelegen, hat sich die stilvolle Anlage auf luxuriösen Urlaub spezialisiert: Sterne-Menüs, private Pools und ein eigener Concierge können auf Wunsch dazugebucht werden.

Vorbei an Wasserbecken geht es im Ikos Andalusia zum klaren Blau des Mittelmeers. © Quelle: Tripadvisor

Vor den Türen des All-inclusive-Resorts liegen kleine Buchten, riesige Nationalparks, ursprüngliche Hafenorte und die typischen weiß getünchten Häuser der Dörfer. Doch eigentlich musst du den Hotelkomplex gar nicht verlassen, um Abwechslung zu erleben. Zu der Anlage gehören unter anderem neun Restaurants, neun Innen- und Außenpools, ein weißer Strand, ein Spa, ein Kids-Club und verschiedene Sportmöglichkeiten.

„Erstklassiges Luxus-All-inclusive-Erlebnis an der Costa del Sol. Dies war unser dritter Besuch und sie werden jedes Jahr immer besser. Nettes Personal, hervorragendes Essen, unglaubliche Einrichtungen“, schreibt ein Nutzer bei Tripadvisor.

Platz 5: Voyage Sorgun, Side in der Türkei

Zwischen dem Grün des Pinienwalds von Sorgun und dem feinen Weiß des Sandstrands liegt das Voyage Sorgun. Mit seinen natürlichen Materialien, dem vielen Holz und den hellen Farben fügt es sich optisch fast nahtlos in die beeindruckende Landschaft ein.

Lieber Pool oder lieber Meer? Viel mehr Fragen muss man sich im Voyage Sorgun kaum stellen. © Quelle: Tripadvisor

Egal ob Kinderanimation, Angebote für ambitionierte Sportschwimmerinnen und Sportschwimmer oder Ruhesuchende: Auf dem großzügigen Gelände des Voyage Sorgun findet fast jede und jeder einen passenden Bereich. Übrigens kannst du vom Hotel aus sogar zu Fuß bis nach Side laufen.

Das Unterhaltungs­programm des Hotels ist vielseitig: Stranddisco, Poolspiele und Partys, außerdem spielen im Beach-Theater Bands und es finden Aufführungen statt. Zusätzlich gibt es einen Indoor-Spielplatz und einen Aqua-Park, acht Pools und Tennisplätze. Wer sich von dem Freizeit-Stress erholen möchte, findet im Spa Entspannung.

Das sind die Top 25 der besten Hotels in Europa

Shangri-La The Shard, London in Großbritannien Romance Istanbul Hotel, Istanbul in der Türkei Ikos Dassia, Korfu in Griechenland Ikos Andalusia, Costa del Sol in Spanien Voyage Sorgun, Side in der Türkei Ikos Aria, Kos in Griechenland Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Lissabon in Portugal Hotel Malta, Paris in Frankreich Hotel Clark Budapest, Budapest in Ungarn Rixos Hotel Premium Belek, Belek in der Türkei Ikos Olivia, Gerakini in Griechenland Iberostar Grand El Mirador, Teneriffa in Spanien Quinta Jardins do Lago, Madeira in Portugal Hotel Moments Budapest, Budapest in Ungarn The Resident Covent Garden, London in Großbritannien Hotel Bradford Elysées – Astotel, Paris in Frankreich Four Seasons Hotel, Agios Tychon in Zypern Amavi, Made For Two Hotels, Paphos in Zypern Elysium Hotel, Paphos in Zypern Hotel Grand Powers, Paris in Frankreich Mosaic House Design Hotel, Prag in Tschechien Aktiv Hotel Santa Lucia, Torbole in Italien The Omnia, Zermatt in der Schweiz Turin Palace Hotel, Turin in Italien Harvey’s Point, Donegal Town in Irland

So werden die „besten der besten Hotels“ von Tripadvisor ermittelt

Die Auszeichnung basiert allein auf den Rezensionen, die Urlauberinnen und Urlauber im Jahr 2022 auf Tripadvisor abgegeben haben. Hierfür wurden die Bewertungen aus zwölf Monaten für mehr als 1,5 Millionen Hotels analysiert.

„Jeder Gewinner hat unsere strengen Vertrauens- und Sicherheitsstandards erfüllt“, schreibt Tripadvisor in einer Mitteilung. Weniger als ein Prozent der acht Millionen Einträge auf Tripadvisor würden mit der Auszeichnung „Best of the Best“ ausgezeichnet.

Die zehn besten Hotels weltweit 2023

Wenn du in Europa schon alles gesehen hast und dieses Jahr lieber in die große weite Welt reisen willst, dann ist vielleicht eines dieser Hotels etwas für dich. Sie sind laut den Bewertungen der Userinnen und User auf Tripadvisor die besten der Welt.

Das Beste der Besten: Das Rambagh Palace wurde von Reisenden zum besten Hotel der Welt gekürt. © Quelle: Tripadvisor

Rambagh Palace, Jaipur in Indien Ozen Reserve Bolifushi, Bolifushi auf den Malediven Hotel Colline de France, Gramado in Brasilien Shangri-La The Shard, London in Großbritannien The Ritz-Carlton, Hongkong in China JW Marriott Marquis Hotel, Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten Romance Istanbul Hotel, Istanbul in der Türkei Ikos Dassia, Dassia in Griechenland Ikos Andalusien, Estepona in Spanien Padma Resort Ubud, Puhu in Indonesien

