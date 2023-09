Das sind die 5 schönsten Reiseziele in Irland

Du planst einen längeren Aufenthalt in Irland und suchst noch nach dem passenden Reiseziel? Das erscheint erst einmal gar nicht so einfach, denn die Insel hat unendlich viele Nationalparks, Attraktionen und Strände zu bieten. Damit deine Ferien eine perfekte Mischung aus Kultur, Natur und Genuss werden, haben wir dir die abwechslungsreichsten und erholsamsten Flecken des Landes herausgesucht.

Welche Attraktionen solltest du besuchen, an welchen Stränden kannst du entspannen, durch welche Parks am besten wandern und wo durch urige Städte und Dörfer bummeln? Der reisereporter zeigt dir, welche fünf Regionen sich für den Urlaub auf der Grünen Insel am besten eignen.

Entdecke die charmantesten Kleinstädte und Dörfer in Irland Achtung, Suchtgefahr: Bunte Gassen, traumhafte Natur und Pubs mit Live-Musik machen das gesellige Irland aus. Wir stellen acht wunderschöne Dörfer und Städte der Grünen Insel vor, die du besuchen solltest. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Für Strand- und Wanderurlaub: Connemara

Eine der schönsten und zugleich abwechslungsreichsten Regionen für einen Irland-Urlaub ist Connemara im Westen Irlands. Dort hast du alles: an der Küste Traumstrände, Inseln und malerische Fischerdörfer, im Inland Heidegebiete, Moore und Berge.

Absolute Highlights in der Region sind die Inseln und Halbinseln, allen voran die größte Insel Inishbofin, die du auf einem Bootsausflug ab Galway ansteuern kannst. Auch die zwölf Gipfel der Twelve-Bens-Berge und der nahe gelegene Connemara-Nationalpark mit seinen Wäldern, Seen und Mooren haben für Natur- und Wanderfans eine Menge zu bieten.

Vom Diamond Hill im Connemara-Nationalpark hast du einen fantastischen Blick über die Landschaft. In Connemara kannst du viel Natur, aber auch malerische Dörfer und Städte erkunden. © Quelle: imago images/José Ramiro

Besonders schön ist die Aussicht vom Diamond Hill, einem 400 Meter hohen Hügel, den du bei einer Wanderung durch den Nationalpark besteigen kannst. Auch kannst du in Connemara eine Bootstour zu Irlands einzigem Fjord, dem Killary-Fjord, machen.

Aber nicht nur landschaftlich ist Connemara ein fantastisches Urlaubsziel. Auch findest du in der Region charmante Städte und Dörfer: Als inoffizielle Hauptstadt von Connemara gilt die Kleinstadt Clifden. Sie eignet sich gut für einen Bummel durchs Stadtzentrum. Die harmonisch gelegenen Ruinen des Clifden Castle bieten sich ebenfalls für einen Besuch an. Sie liegen 2,5 Kilometer westlich der Stadt Clifden.

Weitere malerische Orte für einen Stopp sind die Dörfer Roundstone mit seiner lebendigen Kunst- und Musikszene, Letterfrack nahe dem Connemara-Nationalpark, Leeane am Killary Harbour sowie das Fischerdorf Cleggan am Diamond Hill.

In Connemara triffst du auch auf viele Strände, darunter der Carol Beach (Korallenstrand) in Carraroe. Er ist auch unter dem Namen „Trá an Dóilín“ bekannt. Die Bezeichnung „Koralle“ ist Galway Tourism zufolge eine Fehlbezeichnung, da es sich nicht um eine echte Koralle, sondern um eine Korallenalge namens „Maёrl“ handelt.

Der Strand besteht aus Kies und ist mit dem internationalen Symbol für nachhaltige Badestellen, der „blauen Flagge“, ausgezeichnet. Laut Galway Tourism ist der Korallenstrand wegen seines kristallklaren Wassers ein beliebter Ort zum Schwimmen, Schnorcheln und Paddeln.

2. Halbinsel Dingle

Steile Klippen, lange Strände und urige Dörfer: Auch die Halbinsel Dingle zählt zu den schönsten Zielen für einen Urlaub in Irland. Sie ist 48 Kilometer lang und liegt im County Kerry im Westen des Landes.

Was das Eiland besonders macht: die raue Landschaft, das wild peitschende Meer und die oft steife Brise. Entscheidest du dich für einen Urlaub auf Dingle, solltest du auf keinen Fall die spektakulären Slea Head Cliffs verpassen.

Blick auf die Klippen von Slea Head auf Dingle: Die Halbinsel zeichnet sich besonders durch ihre raue Landschaft und kurvenreichen Küstenstrecken aus. © Quelle: imago images/fineartfoto

Ein weiteres Highlight ist das Dorf Dunquin, das vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Lage an den Slea Head Cliffs ein beliebtes Ausflugsziel ist. Neben Touren durch raue Natur und charmante Orte kannst du in Dingle kleine Zeitreisen unternehmen und dir die alte, viel fotografierte Kirche Gallarus Oratory oder eine der prähistorischen Stätten ansehen.

Eine schmale Straße schlängelt sich hinunter zum Dunquin Pier auf der Dingle-Halbinsel, etwa 16,5 Kilometer westlich von Ballydavid. © Quelle: imago images/Panthermedia

Mit dem Auto kannst du die Landschaft auf dem Slea Head Drive, einer abenteuerlichen und kurvenreichen Strecke, erkunden. Auch auf dem Conor Pass, der durch die Berge führt, kannst du atemberaubende Aussichten genießen. Zu den schönsten Stränden gehören der Inch Beach und der Coumeenoole Beach mit seinen schwarzen Felsen.

Idyllisch: der Coumeenoole Beach (Slea Head). © Quelle: imago images/Clickalps SRLs

Auch die Stadt Dingle ist einen Besuch wert und ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge rund um die Halbinsel. Das Stadtzentrum lädt mit seinen farbenfrohen Häusern, Pubs, Restaurants, Geschäften und Werkstätten zum Bummeln und Verweilen ein. Auch kannst du dort traditionelle irische Musik und Pubkultur erleben.

Hinter dem romantischen Hafen von Dingle erheben sich bunte Häuser umgeben von einer romantischen grünen Hügellandschaft. © Quelle: imago images/imagebroker

3. Von Dublin aus: das wilde Wicklow County

Willst du einen Dublin-Trip mit ein paar Tagen Natur und Erholung verbinden, ist Wicklow County dein Ziel.

Die Grafschaft ist südlich und etwa eine Autostunde von Dublin entfernt. In Wicklow kannst du in Irlands Vergangenheit zurückreisen, Wanderungen unternehmen und so richtig durchschnaufen. Einer der berühmtesten Orte ist die Naturoase Glendalough, ein traumhaftes Tal, das zwischen zwei Seen, dem Glendalough Upper Lake und dem Lower Lake liegt.

Vom Aussichtspunkt „The Spink“ hast du einen herrlichen Panoramablick auf den Upper Lake und die umliegenden Berge. © Quelle: imago images/Cavan Images

Im Glendalough Valley kannst du eine Klostersiedlung aus dem sechsten Jahrhundert besichtigen und durch den Nationalpark wandern. Die Wicklow Mountains mit ihrem 127 Kilometer langen Wicklow Way gelten als eines der schönsten Wanderparadiese des Landes – und das will schon was heißen, denn in Irland gibt es nun wirklich viele hervorragende Wandergebiete.

Das wilde Wicklow ist reizvoll. Es gibt in der Gegend aber auch einige Ausflugsziele, für die du keine Wanderschuhe brauchst: Schaue dir die Parkanlage „Powerscourt House & Gardens“ in Enniskerry an. In der 47 Hektar großen Anlage sind verschiedene Gärten angelegt, die sich rund um ein prächtiges Herrenhaus befinden, darunter ein italienischer Garten und ein japanischer Garten. Die Anlage ist 30 Minuten von Dublin entfernt.

Blick auf die prächtige Fassade des Powerscourt House: Der Park „Powerscourt Estate“ wurde von „National Geographic“ zum drittbesten Garten der Welt gekürt. © Quelle: imago images/Zoonar

In Blessington findest du das Herrenhaus mit dem Namen „Russborough House“, dessen 200 Hektar große Parklandschaft du ebenfalls durchstreifen kannst.

Alternativ kannst du durch die Küstenorte Greystones, Bray und Wicklow bummeln. Dort findest du auch weite Sandstrände, an denen du spazieren gehen kannst.

4. Ab in den Süden: Cork

Ab in den Süden: Cork und die gleichnamige Grafschaft ist ein tolles Ziel für einen entspannten Urlaub. Cork City ist nach Dublin die zweitgrößte Stadt Irlands und ebenfalls eine Universitätsstadt. Höhepunkte bei einem Stadtrundgang sind das College, das ehemalige Gefängnis Cork City Gaol, der Feinschmecker-Markt „English Market“ und die historische Altstadt. Auch wenn Cork im Vergleich zu Dublin immer etwas im Schatten steht, gibt es dort viel zu entdecken.

Cork, die zweitgrößte Stadt Irlands, ist eine Reise wert. Hier blickst du auf die Saint Colmans Cathedral und die bunten, sogenannten Kartenstapel-Häuser. © Quelle: imago images/Westend61

Aber auch außerhalb der City warten einige Highlights auf dich: Schaue dir die kleineren Küstenorte Kinsale, Skibbereen und Clonakilty an. Besichtige Blarney Castle oder düse über den Ring of Kerry oder den Cork Coastal Drive die Küste entlang. Auch im County Cork entdeckst du imposante Klippen, malerische Buchten und süße Fischerdörfer.

Besonders schöne Landschaften findest du auf den Halbinseln Mizen Head, Sheep‘s Head und Beara. Auf eine besondere Reise kannst du dich in der Hafenstadt Cobh begeben: Sie war die letzte Anlegestelle der legendären „Titanic“ vor ihrem Untergang 1912. Im Titanic Experience Museum kannst du mehr über das Schiff, die Passagiere und das Unglück erfahren. Auch sonst ist das farbenfrohe Cobh einen Besuch wert.

5. Hoch im Norden: Donegal

Vom Süden geht es hoch in den Norden: Das County Donegal ist der nördlichste Bezirk des Landes und ein tolles Reiseziel für alle, die es rustikal und abenteuerlich lieben. In Donegal kannst du den Glenveagh-Nationalpark mit seinem beeindruckenden Schloss, dem Glenveagh Castle, und der Berg- und Seenlandschaft erkunden.

Verwunschen: Mitten im Glenveagh-Nationalpark liegt ein Märchenschloss. Das County Donegal hält viele kulturelle und landschaftliche Überraschungen bereit. © Quelle: imago stock&people

Du kannst eine aufregende Wanderung über die Slieve League Cliffs, die zu den beeindruckendsten Naturwundern Irlands zählen, unternehmen und über den Atlantik blicken.

Auch Malin Head, der nördlichste Punkt des Landes, bietet spektakuläre Ausblicke. Er ist auch der Start- beziehungsweise Endpunkt des Wild Atlantic Way. Hohe Klippen und einsame Strände: In der Grafschaft Donegal kannst du die Natur zu Fuß oder mit dem Auto entdecken und hast an vielen Orten deine Ruhe.

Auch die Stadt Donegal hat was: Sehenswürdigkeit Nummer eins ist das alte Schloss, das Donegal Castle. Nach Angaben von Heritage Ireland ist sie eine der prächtigsten gälischen Burgen Irlands und wurde im 15. Jahrhundert erbaut.

Aber auch die gemütlichen Pubs und das Craft Village, wo du Kunsthandwerkern über die Schulter schauen kannst, sind einen Besuch wert. Ein besonders schöner Flecken zum Urlaubmachen und Entspannen im County Donegal ist das Dörfchen Glencolumbkille.

Es hat einige kleinere Sehenswürdigkeiten wie das Glencolmcille Folk Village, das historische Herrenhaus Glebe House und einen alten Turm. Vor allem aber liegt es inmitten einer wunderschönen Landschaft. In Glencolumbkille kannst du die irische Küste so richtig genießen. Das Dorf ist aber auch guter Ausgangspunkt für Ausflüge.

