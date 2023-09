So schön sind Deutschlands 52 Unesco-Welterbestätten

Die Trauerhalle am jüdischen Friedhof in Mainz. Im Juli 2021 hat das Welterbekomitee die sogenannten SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz zum Unesco-Welterbe ernannt. Dazu gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz. Die Städte bildeten im Mittelalter das Zentrum des jüdischen Lebens in Deutschland und auch in ganz Europa. Das Wort SchUM setzt sich aus den hebräischen Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen Namen der Städte zusammen.

© Quelle: imago images/alimdi