Das sind die 6 spektakulärsten Hotels in Brandenburg

Brandenburg steht längst nicht mehr nur bei Brandenburgerinnen und Brandenburgern oder Menschen aus Berlin hoch im Kurs für einen Urlaub. Kein Wunder, denn das Bundesland kann mit zahlreichen Unesco-Welterbestätten, malerischen kleinen Altstädten und natürlich jeder Menge idyllischer Natur aufwarten: ob einer der etwa 1000 Seen, die urwüchsigen Wälder oder verschlungene Wasserwege – Erholung ist hier garantiert.

Wie wäre es, den Aufenthalt noch mit einer ganz besonderen Übernachtung zu garnieren? Ob Schloss oder Baumhaus – mit unserer Auswahl an umwerfenden Unterkünften in Brandenburg findest du sicher auch für dich ein spannendes Reiseziel.

1. Schlosshotel Fürstlich Drehna

Der Spreewald gilt als eine der beliebtesten Regionen Brandenburgs – ein besonders nobler Ausgangspunkt für Entdeckungstouren bietet dir das Schlosshotel Fürstlich Drehna außerhalb des gleichnamigen Ortes. Das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert steht malerisch in einer großen Parkanlage, umgeben von einem Wassergraben.

Die mit Holzmöbeln elegant eingerichteten Zimmer verfügen über ein Badezimmer aus Naturstein und natürlich auch moderne Annehmlichkeiten – Luxus, Moderne und historischer Charme konnten hier zu einer gekonnten Einheit zusammengefügt werden.

Schloss Drehna ist eine wahre Augenweide. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Dein Frühstück nimmst du gediegen im grünen Salon ein, Kaffee und Kuchen bei sommerlichem Wetter auf der Terrasse. Das Schlosshotel verfügt über einen Wellnessbereich mit Sauna und verschiedenen Anwendungen wie Massagen sowie über einen Innenpool mit Gegenstromanlage.

Kleine Wanderungen führen dich von hier beispielsweise in die Spreewaldstadt Lübbenau, wo eine Kahnfahrt ein Muss ist. In direkter Umgebung befinden sich der Drehnaer See und eine nachgebaute Bockwindmühle.

2. Schlosshotel Lübbenau

Ein weiteres Schloss, das zu einem fürstlichen Aufenthalt im Spreewald verführt, ist das Schlosshotel Lübbenau. Hier bist du ganz nah am Geschehen des für Ausflüge so beliebten Ortes, aber dennoch in deinem eigenen Reich, das sich in den weitläufigen Schlosspark schmiegt.

Das Schlosshotel Lübbenau ist umgeben von einem Park, der zu Spaziergängen einlädt. © Quelle: Tina Hoffmann

Zimmer gibt es hier nicht nur direkt im Schloss, sondern auch in den umliegenden Gebäuden wie dem Marstall – es handelt sich bei der Anlage sogar um das einzige vollständig erhaltene Schlossensemble Brandenburgs. Wählen kannst du zwischen Zimmer, Suite oder Ferienwohnung, alle hell und mit historischem Charme eingerichtet. Im Restaurant des Schlosses gibt es neben internationalen Spezialitäten auch lokale Köstlichkeiten und in Rocco‘s Bar gibt es die ganze Bandbreite von Kaffee bis Cocktail.

Auch wenn der Aufenthalt in deiner Unterkunft sicher erholsam ist, solltest du nicht verpassen, Lübbenau zu entdecken, das unter anderem über das Spreewald-Museum verfügt. Ein Erlebnis ist zudem der Besuch des Freiluftmuseums in Lehde, wo du in das Leben der Spreewald-Bevölkerung um 1900 eintauchen kannst.

3. Precise Resort Schwielowsee

Der für sein Baumblütenfest bekannte Ort Werder lockt auch im Rest des Jahres Besucherinnen und Besucher an – das Precise Resort Schwielowsee kann gleich mit mehreren guten Argumenten für einen Besuch aufwarten. Die traumhafte Lage am Wasser inmitten der malerischen Seenlandschaft der Havelregion ist vor allem für Naturfans überzeugend.

Traumhaft am Wasser gelegen: das Precise Resort Schwielowsee. © Quelle: imago stock&people

Doch nicht nur der schöne Ausblick sorgt hier für eine willkommene Auszeit vom Alltag: Auch im Spabereich kannst du die Seele mal so richtig baumeln lassen. Der Wellnessbereich umfasst ganze 1500 Quadratmeter und punktet neben der Bio-Sauna und dem Dampfbad auch mit Innen- und Außenpool. Dieser bietet als Sahnehäubchen sogar noch eine Pool-Bar. In den Behandlungsräumen kannst du dir Massagen und andere Verwöhnmomente gönnen.

Neben zwei Restaurants, wo du im Sommer auch auf der Terrasse Platz nehmen kannst, verfügt das luxuriöse Resort auch noch über eine Bar. Lass dort den Tag mit Blick auf den Schwielowsee entspannt ausklingen. Sind die Akkus wieder aufgetankt, dann erkunde die malerische Umgebung.

4. Romantikhotel Schloss Reichenow

Am Rand der Märkischen Schweiz überzeugt das Romantikhotel Schloss Reichenow alle, die eine ganz besondere Unterkunft in Brandenburg suchen. Umgeben ist das herrschaftliche Anwesen von einer großen Parkanlage und einem nahen Badesee – nur eine Autostunde von Berlin entfernt.

Die 22 Zimmer wurden erst kürzlich renoviert und sind mit bis zu 60 Quadratmeter besonders großzügig geschnitten. Im Schlossrestaurant geht es regional und bodenständig zu, von der Marmelade bis zum Räucherfisch landen hier vor allem hausgemachte, nachhaltige Spezialitäten auf dem Teller. Zu den Brandenburger Gerichten gibt es ausgesuchte Weine und Cocktails.

Das Romantikhotel Schloss Reichenow ist auch als Drehort beliebt. © Quelle: imago images/Eventpress

Die Umgebung des Oderbruchs ist wie geschaffen für lange Spaziergänge oder Radtouren. Hierfür steht ein hoteleigener Fahrradverleih zur Verfügung. Danach kannst du in der finnischen Sauna deinen Muskeln etwas Gutes tun. Möglicherweise kommt dir das Romantikhotel irgendwie bekannt vor – kein Wunder, denn es diente unlängst als Kulisse für Dreharbeiten der Serie „Bibi und Tina“.

5. Schloss Plaue

Brandenburg an der Havel ist mit seinen vielen historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Dom St. Peter und Paul, dem Archäologischen Landesmuseum, dem Altstädtischen Rathaus und der Katharinenkirche ein begehrtes Reiseziel für Geschichts- und Kulturfans. Warum nicht auch herrschaftlich und im historischen Ambiente übernachten?

Die passende Unterkunft bietet dir das Hotel Schloss Plaue – auch wenn die Zimmer in einem Nebengebäude untergebracht sind. Doch neben den Zimmern und Suiten hat das Hotel noch ein spektakuläres Highlight: Du kannst stattdessen auch auf dem Wasser schlafen, und zwar in einem Havel Chalet mit beeindruckendem Panoramablick! Von der überdachten Terrasse aus wird es dir vielleicht sogar schwerfallen, zu einer Sightseeingtour aufzubrechen.

Schloss Plaue mit Havel Chalet. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Stattdessen kannst du dir aber auch dein Beiboot schnappen und zu einer kleinen Rundfahrt aufbrechen. Bestimmt findest du dabei auch eine geeignete Stelle zum Baden. Von April bis Oktober steht dir zum Essen die Terrasse der Schloss-Schänke offen – ein weiterer Ort, den du vielleicht nicht mehr verlassen willst.

6. Baumhaushotel Gut Gollin

Ein Kontrastprogramm zu den Schlosshotels Brandenburgs bietet dir das Gut Gollin in der wunderschönen Uckermark. Dort können bei Übernachtungen in einem Baumhaus Kindheitsträume in Erfüllung gehen. Ein paar Meter über dem Boden mitten im Wald schlafen und am Morgen nichts als Stille – vor allem für Stadtmenschen ein außergewöhnliches Erlebnis.

Eingerahmt von der ursprünglichen Natur des Biosphären-Reservats Schorfheide-Chorin laden die Baumhäuser mit Namen wie Weitblick, Hexenhaus, Waldgeflüster oder Jagdhütte zu einem außergewöhnlichen Abenteuer ein. Im Hofladen gibt es allerlei direkt vom Gut – frische Eier von Freilandhühnern und Wildprodukte aus den umliegenden Revieren. Auch leben zahlreiche Wildtiere auf dem Gut, die besonders von Familien gerne besucht werden: Rot- und Damwild kannst du hier ganz nahe kommen.

Schlafen im Baumhaus auf Gut Gollin in Brandenburg. © Quelle: Lisa Wurth

Für Ausflüge bietet sich vor allem die nahe Stadt Templin an, die mit ihrer Naturtherme und der Westernstadt Eldorado einiges zu bieten hat. Doch auch der Ziegeleipark Mildenberg, Schloss Boitzenburg oder der Wildpark Schorfheide sind schöne Ausflugsziele.

