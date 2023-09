Erholung pur: Die 8 ruhigsten Hotels in Brandenburg

Brandenburg verwöhnt seine Besucherinnen und Besucher mit jeder Menge Natur. Von den verschlungenen Kanälen des urwüchsigen Spreewalds über die dünn besiedelte Uckermark, die mit ihren sanften Landschaften auch die „Toskana des Nordens“ genannt wird, bis hin zu etlichen Seen, die Entspannung und Abkühlung versprechen.

Perfekt also für alle, die sich nach einer erholsamen Me-Time sehnen. Wer dazu noch die passende Unterkunft findet, kann so richtig Stress und Sorgen hinter sich lassen. Wir zeigen dir die schönsten Ruheoasen des Bundeslandes.

1. Seepalais Bad Saarow

Eingebettet zwischen hohen Bäumen lädt das dezent luxuriöse Seepalais Bad Saarow zu einer erholsamen Auszeit direkt am Ufer des Scharmützelsees ein. Von der Terrasse genießt du einen herrlichen Ausblick auf das Gewässer, das als eines der schönsten Brandenburgs gilt – ob beim Frühstück, Mittagessen oder abendlichen Drink auf einer gemütlichen Sonnenliege.

Terrasse und Badestrand sind exklusiv den Übernachtenden vorbehalten, damit du die Ruhe in vollen Zügen genießen kannst. Auch ein erfrischendes Bad trägt natürlich zur Entspannung bei. Die exklusiven Zimmer und Suiten des Boutique-Hotels verfügen über Seeblick und wurden alle individuell designt.

Das idyllische Seepalais Bad Saarow aus der Vogelperspektive. © Quelle: Artprojekt

Sogar eine Massage kannst du dir mit Wasserblick von einem mobilen Masseur oder einer Masseurin gönnen, die deine Muskeln im Garten des Hotels lockern. Noch mehr Wellness bietet auch die nahe Saarow Therme und weitere Aktivitäten sind in der Umgebung des Hotels möglich. Leih dir beispielsweise ein SUP und verbringe ein paar Stunden auf dem Wasser oder erkunde mit einem Leihrad die umliegende Natur.

2. Precise Resort Marina Wolfsbruch

Zwar bist du hier nahe Rheinsberg noch in Brandenburg, dennoch liegt das mit vier Sternen ausgezeichnete Precise Resort Marina Wolfsbruch eingebettet in die malerische Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte. Das komplette Resort gruppiert sich um den Jachthafen herum, von wo du per Boot relaxte Ausflüge in die Natur unternehmen kannst. Wer kein eigenes besitzt, kann hier auch eines mieten.

Noch entspannter und ruhiger ist es, wenn du deine Auszeit im hoteleigenen Spa verbringst. Dazu gehört eine 1000 Quadratmeter große Badelandschaft mit Wasserfall-Duschen, Innen- und Außenbecken und Whirlpool. Doch auch in der Saunalandschaft kannst du die Ruhe genießen – in den finnischen Saunen oder im Entspannungsbereich. Zudem werden auch Spa-Anwendungen angeboten. Was entspannt nachhaltiger als eine schöne Massage?

Vom Hotel direkt ablegen: Das Precise Resort Marina liegt direkt am Hafen. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Statte aber auch der Stadt Rheinsberg einen Besuch ab, denn diese wurde als Erholungsort staatlich anerkannt und ist vor allem für ihr malerisches gelbes Schloss direkt am Wasser bekannt.

3. Inselhotel Potsdam Hermannswerder

In der Nähe der Potsdamer City und trotzdem schön ruhig inmitten der Natur – das erwartet dich im Inselhotel Potsdam Hermannswerder. Das ruhige Eiland ragt malerisch in den Templiner See hinein und bietet unter anderem vom Außenbereich des Restaurants einmalige Ausblicke.

Für Ruhe und Entschleunigung kannst du beim Yoga sorgen oder bei ein paar Runden durch Innen- und Außenpool. Von den dortigen Sonnenliegen blickst du direkt auf das Ufergelände. Vielleicht bekommst du dabei auch Lust auf ein erfrischendes Bad im See, in den du über den hoteleigenen Steg mit Leiter gelangst. Er verlockt zudem zu einer Abkühlung nach einem Saunagang – eine Besonderheit des Hotels, die du dir nicht entgehen lassen solltest, ist die schwimmende Seesauna. Aber auch Trocken- und Dampfsauna im Spabereich sorgen für eine relaxte Auszeit.

Sauna direkt mit Wasserblick bietet das Inselhotel Potsdam Hermannswerder. © Quelle: Reinhardt & Sommer

Eisbrunnen, Kneippbecken, Wärmebänke und eine Sole-Kammer sind weitere Optionen, um Kraft zu tanken und abzuschalten. Oder wie wäre es mit einer Badezeremonie oder einer Massage?

4. Landgut Stober

Das Hotel mit Geschichte empfängt dich direkt am malerischen Groß Behnitzer See mit seinem alten Baumbestand im Havelland. Einst ein Herrenhaus, das der Unternehmer Albert Borsig ab 1866 um mehrere Gebäude wie Brennereien und Schmiede erweitern ließ, kannst du hier heute eine entspannte Auszeit vom Alltag in einem Bio-Hotel nehmen.

Einen besonders schönen Platz findest du auf dem Anwesen beim Essen oder Trinken – die Seeterrassen machen ihrem Namen alle Ehre und befinden sich am ehemaligen Kälber- und Geflügelstall. Auf den Teller kommen hier vor allem regionale Produkte, die meisten davon Bio.

Der Blick auf das Landgut Stober aus der Luft. © Quelle: Landgut Stober

Wer den Ort für eine angeleitete Me-Time nutzen möchte, der kann ein Seminar der Akademie für Achtsamkeit auf dem Landgut buchen. Themen sind beispielsweise „radikale Selbstfürsorge“, „Atemarbeit“ oder „Achtsamkeit & Intuition“. Alles Schlagworte, die dem Geist des Landgutes entsprechen. Außerdem werden hier klimapositive Veranstaltungen und Workshops durchgeführt.

5. Landhaus Alte Schmiede

Der liebevoll restaurierte Vierseitenhof verspricht nicht nur durch seinen ausgedehnten Landschaftsgarten viel Ruhe, sondern auch durch die umliegende Idylle des Hohen Flämings. Passend dazu verströmen die individuell gestalteten Zimmer ganz viel ländliches Flair. Natürlich kommen auch im Restaurant regionale und saisonale Zutaten auf den Teller – willst du selbst tiefer in die Landhausküche eintauchen, dann kannst du hier beim Küchenchef an einem Kochworkshop teilnehmen.

Noch mehr wohltuende Entspannung findest du im Wellnessbereich des Landhauses Alte Schmiede mit finnischer Sauna, Eimerschwalldusche und Ruheraum. Wellnessanwendungen wie Shiatsu, Massagen oder eine Aromatherapie kannst du auch direkt in deinem Zimmer genießen.

Idylle am See: das Landhaus Alte Schmiede im Hohen Fläming. © Quelle: Tobias Kramer

Die erholsame Auszeit machst du vorher durch einen aktiven Tag in der umliegenden Natur perfekt. Nordic Walking, Wander- oder Radtouren sind im Hohen Fläming besonders schön – Räder oder Teleskopstöcke kannst du dir dafür direkt im Hotel gegen eine Gebühr ausleihen.

6. Landhaus Ribbeck

Du suchst nach einer ländlichen Auszeit? Dann ist das Landhaus Ribbeck ein gutes Ziel. Hier schläfst du in einem unter Denkmalschutz stehenden Teil des einstigen Ribbecker Rittergutes. Der Schafstall aus dem Jahr 1860 ist mit seinen Verzierungen im Stil der märkischen Backsteingotik wie gemacht für ein kleines Arthotel.

Mit seinen sechs Zimmern, die mit massiven Holzmöbeln und französischen Stoffen ausgestattet wurden, bietet dir das Landhaus viel Ruhe und Privatsphäre. Wie wäre es, wenn du die umliegende Natur oder die nahe Bienenfarm mit einem Leihrad erkundest? Mit etwas Glück kannst du dabei auch Kraniche bewundern. Auch das Schloss Ribbeck ist nicht weit entfernt.

Schlafen im ehemaligen Schafstall im Landhaus Ribbeck. © Quelle: Claudia Jung

Im Hotel gibt es zudem eine Kunstgalerie und das Café Monet, wo mittags Kaffee und Kuchen serviert werden und abends ein täglich wechselndes Zwei-Gänge-Menü. Ausgestattet wurde das Café mit Tischen und Stühlen im Stil des Biedermeiers, die zur Entstehungszeit des Bauwerks passen. Gelegentlich werden hier Malkurse, Tango-Abende, Konzerte oder Lesungen veranstaltet.

7. Gasthof Milow

Ein Aufenthalt im ruhigen Gasthof Milow führt dich mitten in den idyllischen Naturpark Westhavelland. Sogar das Naturparkzentrum des Naturschutzbundes befindet sich auf dem Hofkomplex. Die Lage direkt am Ufer der Havel mit einem eigenen Bootsanleger ist auch perfekt für Wassersportler und Wanderer geeignet. Nicht weit entfernt können auch Kanus für eine Tour ausgeliehen werden.

Ein kleiner Sandstrand für eine Erfrischung ist ebenfalls in wenigen Minuten erreichbar. Doch auch Radler können in der familiengeführten Pension eine erholsame Auszeit einlegen, denn der Radweg „Tour Brandenburg“ und der „Havelradweg“ führen direkt hier vorbei.

Ländliche Auszeit für Radler und Wassersportler bietet der Gasthof Milow. © Quelle: GastHof Milow

Insgesamt stehen Reisenden 50 Betten zur Verfügung. Das dazugehörige Restaurant verarbeitet vorzugsweise regionale Produkte und hat viele Gerichte aus der Mark Brandenburg auf der Speisekarte. Im Sommer kannst du auf der Terrasse sitzen und mit Blick auf den Sonnenuntergang und die Havel den Tag ausklingen lassen. Im Winter hingegen sorgt das Kaminzimmer für wohlige Wärme und Gemütlichkeit.

8. Seehotel Köllnitz

Das Seehotel Köllnitz erwartet Gäste, die sich nach einer Auszeit sehnen, direkt am Ufer des Groß Schauener Sees inmitten der Natur. Umgeben von Feldern, Wiesen und Wald kannst du hier Kraft für den Alltag tanken und runterkommen.

Die Umgebung lädt aber natürlich auch zur aktiven Gestaltung ein: Rund um den See findest du zahlreiche Wander- und Radwege. Naturverbunden ist außerdem auch das tägliche Treiben auf dem Naturgut – hier kannst du fischen oder Bäuerinnen und Bauern bei ihrer Arbeit zusehen, denn in der Köllnitzer Hofküche wird nach dem Farm-to-Table-Prinzip gekocht. Hier landet auf dem Teller, was lokal produziert wird, die Köstlichkeiten sind darum immer auch saisonal.

Das Seehotel Köllnitz liegt inmitten der Natur. © Quelle: Selina Schrader

Übernachtende des Seehotels erwartet ein leckeres Frühstück, das bei schönem Wetter auf der Terrasse mit Seeblick besonders gut schmeckt. Wie wäre es danach mit einem erfrischenden Bad im See? Wer lieber an Land bleibt, kann stattdessen die Angelrute auswerfen und mit etwas Glück und Geduld Zander, Hechte, Barsche oder Karpfen aus dem Wasser ziehen.

