Kurzurlaub in Brandenburg: Die 8 schönsten Orte

Die Landeshauptstadt Potsdam steht mit ihren zahlreichen Unesco-Welterbestätten sicher auf vielen Bucket Lists und ist definitiv ein geniales Ziel für einen Kurzurlaub. Aber auch viele Kleinstädte sind eine Reise wert. Wie wäre es denn mal mit einem Kurztrip in einen weniger berühmten Ort in Brandenburg?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort tummeln sich deutlich weniger Touris und du kannst dich ganz entspannt umsehen. An Sehenswürdigkeiten mangelt es dennoch nicht, denn auch Brandenburg an der Havel, Rheinsberg oder Oranienburg haben einiges zu bieten. Lass dich von unserer Top-Liste inspirieren und entdecke Brandenburg auch abseits touristischer Pfade.

Kurzurlaub in Deutschland: Das sind die entspanntesten Orte Dein nächster Kurzurlaub führt dich nicht zu den allseits bekannten Plätzen, sondern in jene Regionen in Deutschland, die noch nicht so überlaufen sind. Das Motto? Entspannen, erleben, entdecken. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Brandenburg an der Havel

Kultur- und Architekturfans können in der wasserreichen Stadt, die oft mit Venedig verglichen wird, aus dem Vollen schöpfen: Gleich drei historische Altstädte faszinieren mit Bauensembles im gotischen Stil. Neben dem Dom St. Peter und Paul, der im Inneren auch ein Museum beherbergt, kannst du mit der St.-Gotthard-Kirche ein weiteres bedeutendes Gotteshaus besichtigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Bei deinem Kurztrip sollten zudem das Archäologische Landesmuseum in einem ehemaligen Kloster und das Industriemuseum auf dem Programm stehen. Oder du machst es dir in einem der vielen Cafés und Restaurants gemütlich – beispielsweise mit Blick auf das Altstädtische Rathaus. Am dortigen Brunnen steht eine der Waldmopsfiguren, die sich in der gesamten Stadt verteilen und auf den berühmten Ehrenbürger der Stadt hinweisen: Loriot. Auch Führungen werden den niedlichen Figuren gewidmet.

Ein beeindruckendes mittelalterliches Bauwerk: Dom St. Peter und Paul in Brandenburg an der Havel. © Quelle: Tina Hoffmann

Nicht zuletzt solltest du bei deinem Kurzurlaub in Brandenburg an der Havel entlang der Uferpromenade flanieren, einmal über die Jahrtausendbrücke schlendern oder ein Kanu leihen und die Stadt vom Wasser aus erkunden.

2. Jüterbog

Jüterbog verfügt über einen überaus charmanten Stadtkern und bietet dir bei einem kleinen Trip mehr als genug Attraktionen. Verpasse auf keinen Fall das älteste Rathaus des Bundeslandes, das vor allem für seinen gotischen Schmuckgiebel bekannt ist, und besuche neben dem Marktplatz auch den Heilig-Geist-Platz mit seinen mittelalterlichen Türmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überhaupt ist von der einstigen Stadtbefestigung noch viel zu sehen, wie beispielsweise das Damm- und das Zinnaer Tor. Im Stadtteil Zinna wartet die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit des Ortes auf dich: das gleichnamige Kloster. In dem geschichtsträchtigen Bauwerk kannst du heute ein Museum besuchen sowie die Klosterkirche und die Klosterdestillerie. Dort erfährst du Spannendes über die Herstellung von Likören wie dem „Zinnaer Klosterbruder“ und kannst auch eine Kostprobe nehmen.

Die Überreste der einstigen Stadtbefestigung von Jüterbog. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Aktive Reisende nutzen bei ihrem Aufenthalt die Strecken des Fläming Skate fürs Radfahren, Skaten oder auch Handbiken. Danach klingt der Tag in einem der urigen Restaurants oder Biergärten perfekt aus.

3. Potsdam

Zugegeben, die Landeshauptstadt während eines Kurzurlaubs komplett zu entdecken ist fast unmöglich, denn Potsdam lockt mit Sehenswürdigkeiten in Hülle und Fülle. Du hast also die Qual der Wahl – oder kommst einfach mehrmals.

Allein die Anlage rund um das berühmte Schloss Sanssouci reicht für einen Trip. Hier gibt es nicht nur das einstige Lustschlösschen Friedrichs des Großen, malerisch oberhalb von Weinbergterrassen gelegen, zu bestaunen, sondern auch viele kleinere Schmuckstücke wie Schloss Charlottenhof, das Chinesische Teehaus oder das Orangerieschloss. Nicht zu vergessen natürlich das imposante Neue Palais, das größte unter den Bauwerken im Schlosspark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier wurde Geschichte geschrieben: Schloss Cecilienhof im Neuen Garten in Potsdam. © Quelle: Tina Hoffmann

Geh unbedingt auch hinein und lass dich von seiner pompösen Ausstattung faszinieren. Die Anlage gehört übrigens ebenso wie Schloss Babelsberg, das Marmorpalais und Schloss Cecilienhof zum Welterbe der Unesco. Letzteres war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Schauplätze der Weltgeschichte, denn dort trafen sich die Vertreter der Alliierten zur Potsdamer Konferenz. Es befindet sich im Neuen Garten, wo du auch entspannte Stunden auf einer Wiese mit Blick hinüber zur Berliner Pfaueninsel einplanen solltest.

Wer genug hat von den Prachtbauten, der schlendert durch das Holländische Viertel, das durch seine Architektur, die vielen kleinen Läden und gemütlichen Cafés ein ganz besonderes Flair ausstrahlt. Ein Abstecher in die Tropen gefällig? Dann nichts wie in die Biosphäre Potsdam, die vor allem für ihre Schmetterlingshalle berühmt ist. Oder bist du ein Filmfan? Dann ist der Besuch des Filmpark Babelsberg ebenso ein Highlight wie der des Filmmuseums.

4. Lübbenau

Vor allem Naturliebende und Aktive kommen bei einem Kurzurlaub in Lübbenau voll auf ihre Kosten, denn der idyllische Ort liegt mitten im malerischen Spreewald mit seinen verschlungenen Flüssen. Wer nicht selbst per Kajak oder Kanu auf Erkundungstour gehen möchte, der kann es sich auch auf einem Stocherkahn gemütlich machen und gemächlich über die Kanäle schippern lassen.

Lübbenau im Spreewald verbindet Idylle und Urigkeit. © Quelle: Tina Hoffmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrt kann beispielsweise zum Museumsdorf Lehde gehen, wo du das Leben der Spreewälderinnen und Spreewälder um das Jahr 1900 hautnah erleben kannst. Auch das Spreewald-Museum gibt Einblicke in das Leben in dieser besonderen Region, wo die Ortsschilder auch auf Sorbisch sind. Besuche außerdem auch Schloss und Schlosspark für einen entspannten Spaziergang und lass dir in der Altstadt lokale Spezialitäten schmecken. Berühmt ist natürlich vor allem die Spreewaldgurke.

Lust auf Radeln? Dann kannst du hier Teile des Gurkenradweges für deine Touren nutzen. Sollte das Wetter mal nicht so mitspielen, dann lockt das Spreewelten Bad mit einer tollen Attraktion: Schwimmen mit Pinguinen, die nur durch eine Glasscheibe von dir getrennt sind.

Eigentlich ist das für einen Kurzurlaub in Brandenburg schon mehr als genug, aber vielleicht willst du ja auch noch einen Abstecher in die anderen schönen Orte im Spreewald machen wie Lübben oder Burg.

5. Templin

Templin ist klein, aber oho und bietet viel mehr für deinen Kurzurlaub in Brandenburg, als du vielleicht denkst! Allein die fast vollständig erhaltene, 800 Jahre alte Stadtmauer ist ein echter Hingucker, aber auch der Jüdische Friedhof oder die Fachwerkhäuser in der Rühlstraße oder die Sankt-Maria-Magdalena-Kirche sind sehenswert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Falls du dich für Lokalgeschichte begeisterst, dann schau mal in das Museum für Stadtgeschichte, das mit seinen Teetassen mit Bartschutz eine echte Kuriosität zu bieten hat. Aber das ist längst nicht alles! Du kannst hier in der Uckermark auch in die Zeit des Wilden Westens eintauchen. In der Westernstadt El-Dorado-Templin fahren Pferdekutschen zwischen typischen Holzhäusern und natürlich gibt es auch einen Saloon. Vor allem für Kinder wird hier einiges geboten wie Goldschürfen oder Lassowerfen. Außerdem gibt es Stuntshows und vieles mehr.

Das ehemaligen Rathaus auf dem Templiner Marktplatz, der schon seit dem 13. Jahrhundert existiert. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Wer es weniger aufregend möchte, der entspannt lieber in der NaturThermeTemplin, die neben den Familienangeboten auch viel Wellness bietet: Thermalsolebad, Saunen, Massagen und Beautyanwendungen sind nur einige davon. Oder soll es lieber noch natürlicher sein? Dann genieß eine Auszeit am Röddeliner See. Lost-Places-Fans hingegen besichtigen das ehemalige Stasihotel Buchheide.

6. Rheinsberg

Dieser Kurztrip in Brandenburg führt dich ins Ruppiner Seenland. Die berühmteste Sehenswürdigkeit hier schmiegt sich direkt an ein Gewässer: Das gelb strahlende Schloss Rheinsberg am Grienericksee lädt zu wunderbaren Spaziergängen ein. Im Inneren erwartet dich das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum, der sich ebenso wie Fontane davon inspirieren ließ.

Beim Gang durch die Altstadt stechen nicht nur die Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert ins Auge, sondern auch das traditionelle Töpferhandwerk des Ortes. Gleich zwei Keramikmanufakturen sind noch immer hier ansässig und sogar ein eigenes Museum widmet sich der alten Kunst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Malerisch schmiegt sich Schloss Rheinsberg an den Grienericksee © Quelle: IMAGO/imagebroker

Im Hafen kannst du dir außerdem ein Boot leihen und die wasserreiche Umgebung erkunden. Sogar ein Leuchtturm, ganz typisch in Rot-Weiß, hat das schöne Fleckchen zu bieten. Wer lieber an Land bleibt, kann auf den zahlreichen Rad- und Wanderwegen rund um Rheinsberg aktiv werden. Und wer abends dann noch Energie hat, nutzt eine Kulturveranstaltungen für den Ausklang, beispielsweise im Schlosstheater.

7. Wittstock/Dosse

Mittelalterflair in der Prignitz erwartet dich in Wittstock. Vor allem, wenn du die komplett erhaltene Stadtmauer umrundest, die dich auf eine 1000-jährige Zeitreise mitnimmt. Einen besonders imposanten Anblick bietet das Bollwerk auch von oben – besteig dafür am besten den 68 Meter hohen Turm der gotischen Marienkirche, die aus dem 13. Jahrhundert stammt.

Die eindrucksvolle Basilika gilt übrigens als das Wahrzeichen der entspannten Stadt. In ihrem Inneren kannst du nicht nur das wertvolle Inventar bewundern, sondern auch eine Ausstellung zur Bischofszeit in Wittstock.

Der Marktplatz von Wittstock mit dem historischen Rathaus ist einen Besuch wert. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen noch besseren Einblick in diesen Teil der Geschichte bekommst du in der Alten Bischofsburg, in der gleich mehrere Museen untergebracht sind. Wer nicht genug vom Sightseeing bekommt, schaut sich noch das historische Rathaus mit seiner Sonnenuhr an.

Etwas außerhalb der Stadt erinnert die Aussichts- und Gedenkplattform Schlacht bei Wittstock 1636 an Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges. Aber auch Naturliebhaberinnen und -liebhaber sind hier am richtigen Ort für einen Kurzurlaub in Brandenburg – Wanderschuhe in den Koffer packen und dann kann es losgehen in die grüne Prignitz.

8. Oranienburg

Vor den Toren Berlins bildet Oranienburg ein besonders vielfältiges Ziel für einen kleinen Trip. Ganz in Weiß erstrahlt das Schloss Oranienburg, das als eines der bedeutenden Bauwerke des Barocks in der Region gilt. Im Schlossmuseum hängen Kunstwerke, aber auch wertvolles Porzellan und Einrichtungsgegenstände sind Teil der Ausstellung.

Im dazugehörigen Schlosspark ist Erholung angesagt. Während du im historischen Teil wunderbar flanieren kannst, bietet der neuere Teil vor allem Attraktionen für Familien.

Schloss Oranienburg strahlt seine Besucherinnen und Besucher ganz in Weiß an. © Quelle: Tina Hoffmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls in Oranienburg befinden sich Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, der Ort, wo einst das erste Konzentrationslager Preußens entstand. Neben der Dauerausstellung finden hier auch zahlreiche Sonderausstellungen statt.

Wer mit kleineren Kindern seinen Kurzurlaub in Oranienburg verbringt, sollte auf keinen Fall den Tier- und Freizeitpark Germendorf verpassen, wo neben einem Zoo und einem Vergnügungspark auch lebensgroße Dinosauriermodelle auf Gäste warten. Aktiv geht es in der Turm Erlebniscity zu: Von Klettern über Bowlen bis hin zum Spaßbad ist hier einiges im Angebot.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.