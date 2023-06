Das sind die außergewöhnlichsten Hotels in Köln

Du bist in Köln und möchtest, dass auch deine Unterkunft ein Highlight ist? Dann dürften diese Hotels genau das sein, wonach du suchst. Ob in einem alten Kloster, einer umgebauten Kirche oder sogar in einem Wasserturm: Die Kölner Hotel-Branche hat eine Menge außergewöhnlicher Hotels zu bieten und der reisereporter hat die Top 6 für dich zusammengefasst:

1. Hostel „die wohngemeinschaft“ im Belgischen Viertel

Wer bei Hostels automatisch an Großräume mit zehn Betten und wenig Komfort denkt, liegt hier falsch. Im Belgischen Viertel befindet sich das Hostel „die wohngemeinschaft“.

Dort erwartet dich ein besonderes Wohnerlebnis und du hast die Möglichkeit, zwischen Einzel-, Doppel-, Dreibett- oder Vierbettzimmer zu wählen. Auch hast du die Option, in einem Schlafsaal mit insgesamt sechs Betten zu schlafen.

16 Zimmer wurden mit viel Kreativität und Liebe zum Detail eingerichtet, und das Ergebnis ist einmalig. Ob Raumschiff, Ballett-Zimmer oder Shakesperantos-Schlafsaal: Bei „die wohngemeinschaft“ findest du eine Unterkunft ganz nach deinem Geschmack. Außerdem zeichnet sich das Hostel durch seine angenehme Atmosphäre aus, denn es geht vor allem darum, dass du dich wie zu Hause fühlst.

Gästinnen und Gäste haben auch die Möglichkeit in der Café-Bar tagsüber entspannt einen Kaffee zu trinken oder abends ein Kölsch an der Bar zu genießen.

Im Stil einer urbanen WG wurden vier fiktive Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Bar eingerichtet, die für die Räumlichkeiten stehen, allerdings Namen wie Annabel, Jo-Jo, Easy oder Mai-Li haben. Dort kannst du unter anderem Tischtennis spielen oder Schallplatten anhören.

Wohnzimmer-Feeling: Die Café-Bar des Hostels „die wohngemeinschaft“. © Quelle: die wohngemeinschaft

Ein Einzelzimmer bekommst du schon ab 60 Euro pro Nacht und das Doppelzimmer ab 77 Euro. Wer gern in einem Schlafsaal mit sechs Betten schläft, zahlt ungefähr 30 Euro pro Übernachtung. Hierbei ist jedoch zu betonen, dass die Preise – je nach Saison – variieren können.

2. Hotel „Chelsea“

Wer auf der Suche nach einem architektonischen Highlight ist, ist im Hotel „Chelsea“ genau richtig. Allein das Gebäude ist schon ein Hingucker, da das Künstlerhotel über ein markantes Dach mit verschachtelten Ecken verfügt, die in den Himmel ragen. Und wenn du erst einmal eintrittst, wirst du schnell feststellen, was das Hotel außerdem so besonders macht.

Das „Chelsea“ wird auch „the hotel different“ (das Hotel anders) genannt. Die Inneneinrichtung hat einen ganz individuellen Charme, der von Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern sehr geschätzt wird. Die Werke, die du in den einzelnen Zimmern finden wirst, unterstreichen außerdem die enge Verbundenheit mit den Künstlerinnen und Künstlern.

Rosemarie Trockel, Andreas Schulze, Sam Samore oder Walter Dahn sind nur wenige von vielen Schaffenden, die mit ihren Werken einen Platz im Herzen des Hotels gefunden haben.

Cool und retro: Das Haus des „Chelsea Hotels“ fällt schon wegen des markanten Dachs auf und ist eine beliebte Unterkunft. © Quelle: Hotel Chelsea

Das Hotel verfügt über 39 Zimmer, davon vier Suiten. Der Preis für ein Zimmer liegt bei mindestens 135 Euro pro Nacht, wenn du mit einer zweiten Person eincheckst.

3. „Classic Hotel Harmonie“ im ehemaligen Kloster

Es wird historisch: Das Hotel „Classic Hotel Harmonie“ bietet außergewöhnliches Interieur, das perfekt mit den alten Gemäuern eines ehemaligen Klosters verschmilzt. Das Hotel beeindruckt seine Gästinnen und Gäste mit einer faszinierenden Architektur und einer langen Geschichte. Die Ursprünge des Ursulinenklosters gehen nämlich bis in das Jahr 1890 zurück.

Das Stadthotel befindet sich in bester Lage und du hast den Dom direkt um die Ecke. Zum Hauptbahnhof sind es sogar nur fünf Minuten zu Fuß. Und auch wenn du dich direkt im Zentrum Kölns befindest, so fällt es im „Classic Hotel Harmonie“ leicht, abzuschalten. Das liegt mitunter an der mediterranen Gartenanlage, die zum Entspannen einlädt, und an den Räumlichkeiten, die durch ihren hochwertigen Stil und ihren ganz eigenen Charme eine Ruhe-Oase entstehen lassen.

Wenn du für zwei eincheckst, liegt der Preis für ein Zimmer im „Classic Hotel Harmonie“ bei ungefähr 123 Euro. Je nach Bedarf kannst du das Frühstück für 15,95 Euro hinzubuchen und dir deine Frühstücksfavoriten bei einem Buffet zusammenstellen.

4. Wasserturm Hotel Cologne

Ein besonderes Erlebnis ist die Übernachtung im Wasserturm Kölns. Inmitten eines ruhigen Wohngebietes befindet sich der einst höchste Wasserturm Europas und empfängt internationale Gästinnen und Gäste innerhalb seiner denkmalgeschützten Mauern.

Dort kannst du nicht nur Wissenswertes über die Geschichte des Gebäudes lernen, sondern auch die Seele baumeln lassen und den Komfort des Hotels in vollen Zügen genießen.

Lust auf ein Urlaubs-Highlight? Das „Wasserturm Hotel Cologne“ sorgt für einmalige Erlebnisse. © Quelle: Wasserturm Hotel Cologne

Der mehr als 150 Jahre alte Wasserturm verfügt über 88 individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Ganz oben auf dem Turm erwartet dich außerdem eine Rooftop-Bar mit atemberaubendem 360-Grad-Panoramablick.

Gästinnen und Gäste haben eine vielfältige Auswahl an außergewöhnlichen Drinks und Speisen, die auf die Getränkekarte abgestimmt sind. Bei guten Wetterbedingungen lernst du Köln so aus einer anderen Perspektive kennen und blickst über die ganze Stadt.

Auf der Dachterrasse des Wasserturms erwartet dich ein toller Ausblick auf Köln. © Quelle: Wasserturm Hotel Cologne

Die Lage des Hotels ist nahezu perfekt, da du die Kölner Innenstadt in nur wenigen Minuten zu Fuß erreichst. Auch das Rheinufer sowie der Kölner Dom, die Hohenzollernbrücke oder das Schokoladenmuseum sind vom „Wasserturm Hotel Cologne“ aus schnell und leicht zu erreichen. In einem Standard-Doppelzimmer kann man ab 170 Euro pro Nacht in dem ikonischen Gebäude übernachten.

5. „Hopper Hotel St. Josef“

Denkmalgeschützte Häuser wirken fast immer wunderschön und gemütlich. Hat das Gebäude auch noch einen geschichtlichen Hintergrund, sind wir fasziniert davon und neugierig zugleich. Im „Hopper Hotel St. Josef“ schläfst du in einem ganz besonderen Umfeld, da sich das Hotel in einem ehemaligen Stiftsgebäude befindet.

In den Einzelzimmern, Doppelzimmern und Suiten erwartet dich neben einer komfortablen Ausstattung auch noch etwas ganz Besonderes: Junge Künstlerinnen und Künstler schufen in Anlehnung an den biblischen Namensgeber für jedes Zimmer eine Skulptur, die in einer Vitrine präsentiert wird. Wer sich also für Kunst interessiert und im „Hopper Hotel St. Josef“ zu Gast ist, genießt im eigenen Zimmer auch noch eine Mini-Ausstellung.

Ein absolutes Highlight bei deinem Aufenthalt ist außerdem das Frühstücks-Buffet: Das Restaurant befindet sich nämlich in der ehemaligen Kapelle des Hauses. Hier erwartet dich eine Gewölbedecke im neugotischen Stil, original erhaltene Buntverglasung und Parkettboden.

Das Hotel befindet sich mitten in der Südstadt und ist der ideale Ausgangspunkt für eine Tour durch Köln. Von Museen über Restaurants bis hin zu Cafés, kölschen Kneipen und dem Rheinufer: Die Südstadt hat viele Möglichkeiten und ist ein Viertel, durch das Besucherinnen und Besucher gern flanieren.

Du hast Lust auf einen Aufenthalt in dem geschichtsträchtigen Hotel? Ab 69 Euro kannst du bereits ein Einzelzimmer buchen. Ab 95 Euro kannst du außerdem in ein Doppelzimmer einchecken und den Aufenthalt mit einer Begleitung genießen.

6. „25-Hours-Hotel The Circle“

Beim „25-Hours-Hotel The Circle“ ist der Name Programm, denn das Hotel befindet sich in einem spektakulären Rundbau mitten im Friesenviertel.

Das Gestaltungskonzept: Retro-Futurismus. Und der macht sich auf alle Fälle in der Unterkunft bemerkbar. Sobald du den Komplex betrittst, wirst du in der großzügigen Schalterhalle auf einen Mix aus Retro-Stil und futuristischem Design treffen. Jedes Möbelstück ist auf die anderen abgestimmt und beamt dich ein wenig in die Zukunft.

Ob verspielt oder retro: Vom ersten bis zum siebten Stockwerk stehen 207 Zimmer mit verschiedenen Themenwelten bereit, die urbane Rückzugsorte bilden. Übrigens: Wusstest du, dass das denkmalgeschützte Gebäude einst das Verwaltungsgebäude des Gerling-Versicherungskonzerns war?

Früher Verwaltungsgebäude, heute Hotel: das "25-Hours-Hotel The Circle" im Friesenviertel, Köln. © Quelle: imago images/Manngold

Im achten Stock des Hotels kannst du es dir in dem Restaurant Neni gemütlich machen. Hier werden Gerichte der ostmediterranen Küche zubereitet und serviert. Ein absolutes Highlight des Restaurants ist der einmalige Blick auf den Kölner Dom.

Dank bodentiefer Fenster und der umlaufenden Terrasse kannst du den Blick auf das Herzstück der Stadt aus jedem Winkel genießen. Eine Übernachtung im „25-Hours-Hotel The Circle“ kannst du bereits ab 107 Euro buchen.

