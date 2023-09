Ranking: Das sind die beliebtesten Campingplätze 2023

Die Camping-Hochsaison 2023 ist vorbei, die Nächte werden kühler und in so manchem Camper ungemütlicher. Zeit für eine Bilanz, dachte sich das Reiseportal „camping.info“ und hat in einer Nutzeranalyse die 100 angesagtesten Campingplätze in Europa herausgefunden.

Das Portal hat analysiert, welche der insgesamt 23.000 Campingplätze auf der Seite am meisten angeklickt worden sind. Deutschland ist mit ganzen 38 Plätzen vertreten und somit das beliebteste Campingland 2023, danach kommen Österreich und Kroatien mit je 18 Plätzen sowie Italien mit 16 Plätzen.

Der beliebteste Campingplatz 2023 liegt in Italien

Auf Platz 1 und damit der beliebteste Campingplatz ist der Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee. Der Campeggio Europa Silvella befindet sich in der italienischen Lombardei. Nutzerinnen und Nutzer schwärmten unter anderem von der Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden, der Hundefreundlichkeit und davon, dass ein Platz für die ganze Familie sei. Der Campingplatz ist in diesem Jahr nur noch bis zum 9. Oktober geöffnet, dann endet auch hier die Saison.

Der Campingplatz am Gardasee hat es auf den ersten Platz geschafft. © Quelle: Johanna Risse/Camping.info

Platz 2 belegt das Camp MondSeeLand in Österreich und der dritte auf dem Treppchen ist der Campingplatz Berau am Wolfgangsee, ebenfalls in Österreich.

Hier sind die Top 10 Campingplätze des Sommers im Überblick:

Campeggio Europa Silvella, Italien Camp MondSeeLand, Österreich Berau am Wolfgangsee, Österreich Camping Village Marina di Venezia, Italien Union Lido, Italien Ferienparadies Natterer See, Österreich Campingpark Kühlungsborn, Deutschland Camping Bled, Slowenien Centro Vancance Pra‘ delle Torri, Italien Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Deutschland

Auch für Deutschland hat das Portal eine Top 10 ermittelt, die sieht wie folgt aus:

Campingpark Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Schleswig-Holstein Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Schleswig-Holstein Camping & Ferienpark Falkensteinsee, Niedersachsen Camping Ostsee - Campingpark Rerik, Mecklenburg-Vorpommern Campingplatz Ecktannen, Mecklenburg-Vorpommern Camping Schliersee, Bayern Camping Resort Allweglehen, Bayern Campingpark Hüttensee, Niedersachsen Campingpark Kalletal, Nordrhein-Westfalen

Die deutschen Top 10 sind übrigens auch alle in der europäischen Top 100 unter den ersten 30. Während auf den vorderen Plätzen viele deutsche Campingplätze an der Küste vertreten sind, sieht es in der Top 100 etwas anders aus: Dort sind sieben Orte in Bayern sowie in Baden-Württemberg vertreten, erst dann folgen Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein mit jeweils sechs Campingplätzen. Je vier Plätze aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben es ebenfalls geschafft, Nordrhein-Westfalen konnte drei Plätze in den Top 100 unterbringen und Brandenburg ist mit einem Ort vertreten.

Laut dem Portal sei die Bewertung der Campingplätze ein ausschlaggebender Punkt für die Reiseplanung. Die Nutzeranalyse habe außerdem bestätigt, dass online buchbare Plätze besonders gefragt sind.

