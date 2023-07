Ranking: Die beliebtesten Urlaubsinseln in Deutschland

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das denken sich jedes Jahr auch viele Touristinnen und Touristen und verbringen ihren Urlaub auf einer der deutschen Nord- oder Ostseeinseln. Weitläufige Sandstrände, tolle Bademöglichkeiten, idyllische Natur und eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur sorgen dafür, dass Urlauberinnen und Urlauber teilweise jedes Jahr wiederkommen.

Auf den beliebtesten Inseln kann es zu den Hauptreisezeiten sogar schon mal schwierig werden, noch eine passende Unterkunft zu finden. Doch welche deutsche Urlaubsinsel ist bei den Touristinnen und Touristen am beliebtesten. Dazu haben die Statischen Landesämter der entsprechenden Bundesländer nun Zahlen veröffentlicht.

Der reisereporter stellt dir die beliebtesten Inseln vor, dabei orientieren wir uns an der Zahl der Übernachtungsgästinnen und -Gäste pro Insel im Jahr 2022. Bedacht werden muss dabei, dass diese Zahl auf von der Fläche her größeren Inseln naturgemäß größer ist als auf den kleineren Inseln.

Platz 1: Rügen

Mit mehr als 1,25 Millionen Besucherinnen und Besuchern, die mindestens eine Nacht auf der Insel verbracht haben, war Rügen 2022 mit Abstand die beliebteste der deutsche Urlaubsinseln.

Die Ostseeinsel liegt vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern und ist flächenmäßig der größte Insel im Ranking. Da verwundert es nicht, dass es auf Rügen für Urlauberinnen und Urlauber einiges zu entdecken gibt.

Eine der bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten dürften die bekannten Kreidefelsen der Insel sein. Und auf dem berühmtesten Teil davon, dem Königsstuhl, gibt es seit diesem Jahr auch einen Rundweg auf eine 118 Meter über dem Meer schwebende Plattform – die Aussicht ist atemberaubend.

Mit einem weiteren Postkartenmotiv lockt die Seebrücke Sellin inklusive Restaurant über dem Meer und einer Taucherglocke, in der du auf Entdeckungstour in die Tiefe gehen kannst.

Blick von der Aufsichtsplattform am Kreidefelsen Königsstuhl. © Quelle: imago images/photo2000

Falls du Rügen sehen willst, ohne selber laufen zu müssen, ist vielleicht eine Fahrt mit dem Rasenden Roland etwas für dich. Die Dampflokomotive fährt von der Anfangsstation in Putbus bis nach Göhren. Die Fahrt dauert eine gute Stunde. Genug Zeit die Landschaft zu genießen, wirst du auf jeden Fall haben, denn die Bahn fährt höchstens 30 Kilometer pro Stunde.

Platz 2: Usedom

Auf Platz 2 der beliebtesten deutschen Urlaubsinsel liegt Usedom. Mehr als 1,05 Millionen Urlauberinnen und Urlauber haben dort 2022 mindestens eine Nacht verbracht. Die Insel liegt vor der östlichen Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Sie gehört größtenteils zu Deutschland, ein kleiner Teil aber auch zu Polen – aus diesem Grund ist sie auch von dort gut für Reisende zu erreichen.

Auch, wenn Usedom nur auf dem zweiten Platz landet, ist die Insel in einer Kategorie ungeschlagen. Hier finden Besucherinnen und Besucher nämlich den größten Strandkorb der Welt. Er steht direkt an der Strandpromenade des Ostseebades Heringsdorf und ist 6,40 Meter breit, 4,15 Meter hoch und 3,33 Meter tief.

In Heringsdorf liegt auch eines der berühmten Kaiserbäder von Usedom, die anderen gibt es in Ahlbeck und Bansin. Dort lohnt sich ein Spaziergang entlang der Gründerzeitvillen. Die Ostseebäder locken seit über 100 Jahren Urlauberinnen und Urlauber zur Entspannung nach Usedom.

Der größte Strandkorb der Welt steht in Heringsdorf. © Quelle: imago images/Leo

Wenn du die vielen Sehenswürdigkeiten der Insel per Rad erkunden willst, kannst du das am besten über den Feininger Radweg machen. Der 56 Kilometer lange Weg führt unter anderem an der Pudagler Mühle, dem Schmollensee oder der Erinnerungsstätte Golm vorbei.

Ein guter Startpunkt ist das Wasserschloss Mellenthin. Von dort geht es über den Ortsteil Neppermin an die Ostseeküste mit den erwähnten Kaiserbädern bevor dich der Weg vor der polnischen Grenze Richtung Inselinneres über Zirchow, Korswandt und Gothen zurück nach Mellenthin führt.

Platz 3: Sylt

Mit mehr als 750.000 Übernachtungsgästinnen und -Gästen liegt Sylt auf dem dritten Platz des Rankings. Die Nordseeinsel vor der deutsch-dänischen Grenze wurde sogar vom renommierten US-Magazin „Time“ zu einem der besten Reiseziele 2023 gekürt.

Sylt ist bei Reisenden besonders wegen seiner weitläufigen Sandstrände beliebt. Von Hörnum im Süden zieht er sich 40 Kilometer entlang der kompletten Westküste bis zum berühmten Lister Ellenbogen. Hier findest du übrigens das nördlichste Gebäude Deutschlands, den Leuchtturm List-West.

Von List führt übrigens auch einer der beliebtesten Radwege der Insel bis ins berühmte Westerland – auf der Strecke fährst du vorbei an den Naturschutzgebieten und Wanderdünen von Sylt. Einen Besuch solltest du auf jeden Fall auch Kampen abstatten. Der Ort gilt als besonders luxuriös, liegt aber auch inmitten einer malerischen Landschaft und ist ein hervorragender Ausganspunkt, um andere Sylter Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wie zum Beispiel die Uwe-Düne oder das Rote Kliff.

In der Nähe des Leuchtturms von List auf Sylt ist der nördlichste Punkt Deutschlands. © Quelle: imago images/blickwinkel

Wer es etwas ursprünglicher will, sollte das traditionelle Kapitänsdorf Keitum besuchen. Hier kannst du viel über die Vergangenheit der Insel erfahren, als der Walfang noch eine der Haupteinnahmequellen war – viele der Häuser in dem Ort stammen auch noch aus dieser Zeit und versprühen einen malerisch ruhigen Charme.

Platz 4: Fischland-Darß-Zingst (Halbinsel)

Westlich von Rügen liegt die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auf der im vergangenen Jahr mehr als 530.000 Touristinnen und Touristen mindestens eine Nacht verbracht haben. Der 14 Kilometer lange Strand an der Westküste der Insel liegt Nieten im Naturschutzgebiet. Dort ist die Pflanzenwelt noch sehr ursprünglich – ein besonders Highlight ist auch der imposante Kiefernwald, der sich bis unmittelbar an der Strand erstreckt.

Wer nicht nur am Strand sondern sogar über das Meer spazieren will, sollte die Seebrücke Wustrow oder die Seebrücke Zingst besuchen. Von dort hast du traumhafte Aussichten auf das Meer – die lassen sich besonders gut bei leckerem Essen und Getränken während des Sonnenuntergangs genießen.

In Zingst kannst du außerdem noch nach Hiddensee herüberblicken oder mit einer Tauchgondel die Welt unter der Wasseroberfläche erkunden.

An der Küste von Fischland wächst der Kiefernwald bis an den Strand. © Quelle: imago images/Rupert Oberhäuser

Auf Vogelliebhaberinnen und -Liebhaber wartet ganz im Osten der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst noch ein richtiges Highlight. Das Gebiet ist ein wahres Paradies für Vögel. Rund 70.000 Kraniche lassen sich hier jedes Jahr in den Flachgewässern nieder, am Boddendeich gibt es Aussichtsplattformen, um die Tiere zu beobachten. Dabei solltest du jedoch auf laute Geräusche, helle Kleidung und Blitzlichter verzichten, das diese die Kraniche beunruhigen und sie vertreiben können.

Platz 5: Fehmarn

Flächenmäßig deutlich größer als Sylt landet Fehmarn bei der Zahl der übernachtenden Urlauberinnen und Urlauber 2022 trotzdem nur auf Platz 5. Die Ostseeinsel liegt vor der Küste Schleswig Holsteins und begrüßte im letzten Jahr etwas mehr als 420.000 Reisende.

Eines der Highlights des Eilands ist ohne Frage die Fehmarnsundbrücke, sie verbindet die Insel seit 1963 mit den Festland und gilt mittlerweile als so etwas wie das Wahrzeichen von Fehmarn. Aufgrund der markanten Form wird sie auch der „größte Kleiderbügel der Welt“ genannt – einen besonders guten Blick darauf hast du vom Südwesten der Insel.

Ein Gedenkstein erinnert auf Fehmarn an den letzten Auftritt von Jimi Hendrix. © Quelle: imago images/Olaf Malzahn

Einen Besuch wert sind auch die fünf Leuchttürme auf Fehmarn, wobei der Leuchtturm Flügge sich ganz besonders lohnt. Mit seinen 16 Metern ist er der Höchste der Insel und bietet einen guten Ausblick über die Insel und das Naturschutzgebiet Krummsteert, in dem er steht. Der Backsteinturm wurde 1872 errichtet – davor kannst du dich in einem kleinen Café stärken, bevor du dich an den Aufstieg zur Spitze machst.

Eine kleines Kuriosum und ein Highlight für einige Musikfans, gibt es ebenfalls auf Fehmarn zu entdecken. Denn dort hatte einer der berühmtesten Gitarristen der Geschichte seinen letzten Auftritt:

Kurz vor seinem Tod trat Jimi Hendrix im September 1970 auf dem Love-and-Peace-Festival auf der Insel auf. Wenn du über den Deich in Richtung Püttsee unterwegs bist, kannst du noch einen Gedenkstein finden, der an den Auftritt des Weltstars erinnert.

Übersicht des Rankings: Platz 1 – 19

Das sind die beliebtesten deutschen Urlaubsinsel nach Übernachtungsgästinnen und -Gästen im Jahr 2022.

Rügen: 1.264.162 Usedom: 1.064.973 Sylt: 762.177 Fischland-Darß-Zingst (Halbinsel): 538.980 Fehmarn: 422.828 Norderney: 260.404 Borkum: 200.533 Föhr: 179.574 Langeoog: 122.194 Amrum: 106.270 Juist: 95.469 Helgoland: 70.117 Wangerooge: 70.022 Spiekeroog: 63.228 Poel: 62.861 Baltrum: 36.811 Hiddensee: 36.222 Pellworm: 15.177 Langeneß: 4.435

Hinweis: In der Statistik ausgewiesen sind die größten deutschen Ferieninseln. Es gibt darüber hinaus weitere, teils sehr kleine Inseln in Deutschland. Diese können jedoch größtenteils nicht in der Statistik ausgewiesen werden, da sie anderen Gemeinden zugehörig sind oder aufgrund sehr geringer Fallzahlen verzerrte Ergebnisse liefern würden. In der Tourismusstatistik werden Übernachtungsgästinnen und -gäste in Betrieben mit zehn und mehr Betten erfasst.

