Das sind die besten Geheimtipps für die Nordsee

Nordsee mal anders: Wenn du auf der Suche nach einem ganz besonderen Urlaubsziel bist – abseits der beliebten Inseln –, sind die Möglichkeiten vielfältiger, als du meinen magst.

Denn die Nordseeküste bietet einige Überraschungen abseits der Touristenmassen. Hier kommen zehn Geheimtipps für die Nordsee.

Wangerland in Ostfriesland

Es ist nicht so einfach, ein Plätzchen auf den ost- oder nordfriesischen Inseln zu finden, wo es nicht vor lauter Touristinnen und Touristen wuselt. Kein Wunder: Die deutschen Nordseeinseln sind sehr beliebt und gut besucht. Das Festland hinter den ostfriesischen Inseln wiederum steht immer ein wenig im Schatten. Gut für all jene, die an der Nordsee ohne Menschenmassen Urlaub machen wollen.

Ein Urlaub in Ostfriesland verspricht Weite, Wasser und viel Ruhe. Die Küste ist gut erreichbar, eine Anreise via Fähre fällt also weg. Einer der Küstenabschnitte mit Traumurlaubpotenzial ist das Wangerland. Hier treffen endlose Sandstrände mit Dünenformationen und Salzwiesen auf den Nationalpark Wattenmeer und jede Menge Erholung: Das Wangerland wird wegen seines maritimen Reizklimas von Reisenden und Menschen aus Friesland liebevoll das „Kap der guten Erholung“ genannt.

Strandkörbe am menschenleeren Sandstrand von Hooksiel im ostfriesischen Wangerland. © Quelle: IMAGO/blickwinkel

Green Tiny House in Hooksiel

Eine Nacht der besonderen Art erwartet dich, wenn du auf dem Campingplatz Hooksiel im Wangerland im Green Tiny House eincheckst. Hier wird „grünes Wohnen“ zur Urlaubsrealität: Auf 22 Quadratmetern treffen Nachhaltigkeit, Komfort und ein tolles Panorama aufeinander. Durch das Fenster hast du einen Blick auf das Unesco-Welterbe Wattenmeer.

Das Green Tiny House macht seinem Namen alle Ehre: Unbehandeltes Seegras sorgt für eine effiziente Dämmung des Hauses, eine eingebaute Astronautendusche bereitet Wasser in Echtzeit auf und spart dabei bis zu 90 Prozent Wasser sowie 80 Prozent Energie, ein Pflanzensystem mit Bogenhanf sorgt für gesunde Raumluft und ein Osmose-Umkehr-Wasserfilter liefert sauberes Trinkwasser.

Rad-Urlaub in Ostfriesland

Wenn dir ein Urlaubsort nicht genügt, solltest du dich aufs Fahrrad schwingen und entlang der ostfriesischen Küste radeln. Der frische Wind während der Fahrt bringt die salzige gesunde Luft von der See und mit stetigem Rückenwind rollen die Räder fast von allein. Das Radwandernetz in Ostfriesland ist rund 3500 Kilometer lang und abwechslungsreich: Die Routen führen vorbei an Wiesen und Deichen, an Kanälen, Parks, Gärten, Mühlen und Burgen.

Ganz egal, ob du selbst losradeln möchtest oder eine organisierte Radreise buchst: Du solltest auch Fahrten auf die ostfriesischen Inseln einplanen. Da die Wege nicht zu weit sind, kannst du Sternfahrten vom Festland aus machen. Es gibt jede Menge radfreundliche Unterkünfte in Ostfriesland. Die Gastgeberinnen und Gastgeber haben sich teilweise besonders auf Radfahrer eingestellt und bieten einen prima Service – von Lunchpaketen über Gepäcktransport bis hin zum Abholservice.

Natur pur: Radfahren in Ostfriesland ist ein einzigartiges Erlebnis. © Quelle: imago images / imagebroker

Die kleinste ostfriesische Insel

Auch wenn die sieben ostfriesischen Inseln gut besucht sind: Entscheidest du dich für die kleinste, entgehst du großen Touristenströmen. Denn die sind auf Baltrum gar nicht möglich. Die Insel ist wirklich so mini, dass du sie in kurzer Zeit umrundet hast. Baltrum ist fünf Kilometer lang und eineinhalb Kilometer breit. Das gibt der Insel ein uriges Flair.

Die Zeit vergeht hier langsamer; genauso langsam, wie man sich fortbewegt. Autos sind verboten, dafür gibt es Pferde, Kutschen, Bollerwagen, Fahrräder und natürlich die eigenen Beine.

Und weil Baltrum so klein ist, gibt es nicht mal Straßennamen, sondern nur Hausnummern. Der schönste Spaziergang über die Insel führt über den Gezeitenpfad zu den wichtigsten Punkten der Insel. Auf sieben Kilometern siehst du die Highlights von Baltrum: die Wattflächen, die Strandpromenade, die Aussichtsplattform, den Badestrand und die Dünenlandschaft. Insgesamt gibt es 19 Stationen.

Die grüne Insel Pellworm

Die meisten verbinden die Nordseeinseln mit Sandstränden, Dünen, Meer und Watt. Es geht aber auch anders: Pellworm ist bekannt als die grünste Nordseeinsel. Es gibt keinen Sand, dafür besitzt die nordfriesische Marschinsel mehrere „grüne Strände“ mit Strandkörben auf saftigen Wiesen. Dazu kommt Ruhe, sehr viel Ruhe.

Denn anders als auf den Nachbarinseln Sylt oder Föhr gibt es auf Pellworm wenig touristischen Trubel. Die Marschinsel steht für Stille und Beschaulichkeit. Umgeben von einem acht Meter hohen und 28 Kilometer langen Deich leben auf der Insel doppelt so viele Schafe wie Menschen. Schon das ist der Beweis dafür, dass die Auszeit auf Pellworm gelingt.

Pellworm ist bekannt als die grünste Nordseeinsel. Hier chillst du an Grasstränden. © Quelle: IMAGO/Zoonar

„Klein Westerland“ am Nord-Ostsee-Kanal

Westerland auf Sylt ist jedem ein Begriff, aber hast du gewusst, dass es auch ein „Klein Westerland“ an der Nordsee gibt, das viel weniger überlaufen ist? Der feine Sandstrand liegt mitten auf dem schleswig-holsteinischen Festland am Nord-Ostsee-Kanal und ist das ideale Ziel für einen Urlaub abseits der Massen.

Das Besondere an „Klein Westerland“: Es ist die einzige Badestelle, die es am Nord-Ostsee-Kanal gibt. Hier kannst du aber nicht nur baden, sondern einen Campingurlaub verbringen, denn in „Klein Westerland“ liegt auch der einzige Campingplatz direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Schwimmen, sonnen und Schiffsbeobachtungen stehen hier auf dem Programm, egal ob im Wasser oder am Strand: Ständig ziehen große und kleine Schiffe an dir vorbei, die durch den Nord-Ostsee-Kanal schippern.

Husumer Bucht

Eine Insel ist dir zu klein und nur Natur zu einseitig? Dann ist vielleicht ein Urlaub an der Husumer Bucht genau richtig für dich. Hier treffen nordfriesische Landidylle und maritimes Stadtleben aufeinander – und du erlebst das Beste aus beiden Welten.

Zum einen ist die Bucht Teil des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und wurde zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt. Zum anderen liegt die Hafenstadt Husum umgeben von idyllischen Dörfern, von denen jedes seinen besonderen, ganz individuellen Charme hat. Auch für Wanderfans ist die Region genau richtig: Es gibt gleich sieben Rundwanderwege, die zwischen elf und 23 Kilometer lang sind.

Die Husumer Bucht ist Teil des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Schlafen im Strandkorb oder in Schlafhängematten

Vergiss Ferienwohnungen, Hotels oder Campingplätze. Ein völlig neues Feeling für die Nordsee erlebst du, wenn du alte Gewohnheiten ablegst – und dort eincheckst, wo das richtige Abenteuer auf dich wartet: in einem außergewöhnlichen Bett! Davon gibt es entlang der Nordseeküste viele, bleibt nur die Frage, wie spektakulär deine Nächte werden sollen.

In Otterndorf und Schillig gibt es zum Beispiel zu Betten umgebaute Strandkörbe, in denen du mit der Nordsee vor der Nase schlummern kannst. In Spieka-Neufeld an der Wurster Nordseeküste kannst du indes in Schlafhängematten direkt an der Wasserkante übernachten.

Natur pur in Dagebüll

Ein weiterer Urlaubsort mit der herrlichen Kombi aus Meer und Natur liegt direkt an der Nordseeküste, etwa 20 Kilometer südlich der dänischen Grenze. Dagebüll ist ein staatlich anerkannter Erholungsort, rundum liegen dünn besiedelte und verträumte Landschaften fernab vom Massentourismus.

Neben den Wellen der Nordsee locken auch die Wälder im Umland. Unterwegs zwischen üppigen Baumkronen wähnt man sich in Schweden oder Finnland. Wer gerne Urlaub mit dem Fahrrad macht, hat zahlreiche Routen zur Verfügung und kann durch Nordfriesland radeln. Dagebüll selbst ist ein charmanter Ort, der alles bietet, was du im Urlaub brauchst. Kleine Läden zum Bummeln genauso wie urige Cafés und Restaurants.

Geheimtipp an der Nordsee: Dagebüll, ein staatlich anerkannter Erholungsort. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Surfen in der WattLodge

Falls du gerne Wassersport treibst und surfst, ist die WattLodge in Norddeich – seit 1979 ein „staatlich anerkanntes Nordseebad“ – ein Geheimtipp für einen außergewöhnlichen Urlaub. Hier dreht sich alles um die perfekte Welle. Das Highlight der Anlage ist das Tipi-Hostel, eine Indoor-Camping-Anlage in der Scheune mit Schlafmöglichkeiten für bis zu zwölf Personen.

Der Kontrast zum Sportprogramm ist Norden, die älteste Stadt Ostfrieslands. Neben dem idyllischen Städtchen mit seinen Lädchen und Cafés lockt auch abenteuerlicher Flair: Spätestens mit den Ostfriesen-Krimis des Norder Bestsellerautors Klaus-Peter Wolf ist Norden bundesweit bekannt geworden. Spannend ist auch die Seehundstation Nationalpark Haus Norddeich. Hier werden jährlich 80 bis 150 Seehunde, aber auch Kegelrobben aufgezogen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.