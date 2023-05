Das sind die ruhigsten Hotels in Schleswig-Holstein

Wenn der Alltagsstress mal wieder zu viel wird, lohnt sich eine Flucht in eine andere Welt. Schleswig-Holstein ist der ideale Ort für eine Auszeit, an dem du, umgeben von Stille und Strand, Urlaub machen und neue Kraft sammeln kannst. Vom ruhigen Strandhotel ins Naturschutzgebiet oder ins schwimmende Hotelzimmer: Wir nehmen dich mit zu den ruhigsten Hotels in Schleswig-Holstein.

Holsteinischen Schweiz: Hotel Ole Liese auf Gut Panker

Inmitten der grünen Weiden des Trakehnergestüts Gut Panker liegt zwischen Lütjenburg und Schönberg in der holsteinischen Schweiz das bezaubernde „Hotel Ole Liese“. Das historische Haus stammt aus dem Jahr 1797. Heute sind die Hotelzimmer im skandinavischen Landhausstil eingerichtet.

Nur wenige Kilometer entfernt von der Ostsee kannst du dich hier vor der Welt verstecken und die ländliche Idylle der Dorfgemeinschaft mit ihren Kunsthandwerkern und Galerien genießen. Besonders heimelig ist es mit einem Buch im Kaminzimmer.

Schleswig: Hotel & Restaurant Strandleben

Inmitten eines wunderschönen Gartens mit vielen Bäumen steht das „Hotel & Restaurant Strandleben“ am Ufer der Schlei in Schleswig. Nur 16 Zimmer gibt es, was für viel Ruhe und wenige Menschen im Urlaub sorgt.

Das Hotel ist im skandinavischen Stil errichtet, die Zimmer stehen für nordischen Schick, sind aber irrsinnig gemütlich. Das Highlight sind die Giebelfenster mit einer Sitzbank und Ausblick auf die Schlei.

Hüttener Berge: Panorama Hotel Aschberg

Inmitten der herrlichen Naturlandschaft der Hüttener Berge gelegen, ist das „Panorama Hotel Aschberg“ eine Oase der Stille. Soweit das Auge reicht ist hier alles grün – die Umgebung genauso wie die Zimmer, denn für die Einrichtung wurde mit Naturmaterialien gearbeitet.

Das Hotel erstreckt sich über einen Hang, die Zimmer verfügen über Panoramafenster zur Terrasse. Als Gast oder Gästin hat man so das Gefühl, sich mitten in der Natur zu befinden. Steigst du auf den Aussichtturm, kannst du hunderte Kilometer weit sehen – bis hin zur Ostsee.

Bistensee: Seehotel Töpferhaus

In Alt Duvenstedt am Bistensee, nur 20 Kilometer von der Ostseeküste entfernt, kannst du im idyllischen„Seehotel Töpferhaus“ perfekt abschalten: Das ruhige Hotel bietet ein hyggeliges Ambiente und extrem gemütliche Zimmer im nordischen Landhausstil – Seeblick inklusive.

Egal ob beim Schwimmen im See oder beim Wellnessen im hauseigenen Spa mit mehreren Saunen und verschiedene Massagen: Entspannen fällt hier nicht schwer. Im Hotel-Restaurant „LammButtRind“ wird typisch nordische Küche mit viel Liebe zum Detail zubereitet.

Lübecker Bucht: Kailua Lodge Pelzerhaken

Ein einzigartiges Flair erwartet dich, wenn du in der „Kailua Lodge Pelzerhaken“ in Pelzerhaken an der Lübecker Bucht eincheckst. Hier trifft hawaiianisches Lebensgefühl auf nordischen Charme. Was verrückt klingt, ist absolut eine Reise wert.

Das hawaiianische Feriendorf liegt direkt an einem traumhaften Sandstrand und bietet Gästinnen und Gästen aus Holz gefertigte und mit Kunstreet gedeckte Kailua Lodges, die je nach Buchungsklasse zwischen 12,5 und 90 Quadratmeter groß sind. Die einzelnen Lodge-Typen stehen jeweils gemeinsam auf einem Fundament, sodass sie unterschiedliche „Hawaiiinseln“ bilden.

Glücksburg: Glück in Sicht Ostseelodges

Nur wenige Schritte vom Strand entfernt, mitten in der Natur und mit viel Raum zum Entspannen und Erholen versprechen die „Glück in Sicht Lodges“ in Glücksburg an der Ostseeküste die perfekte Auszeit.

Die 26 freistehenden Lodges sind großzügig geschnitten, hochmodern ausgestattet – und auf dem riesigen Parkareal verteilt. Es gibt Unterkünfte in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Blickwinkel auf die Ostsee. Zu jeder Lodge gehört ein eigener Strandkorb. Die größeren Lodges haben sogar eine eigene Sauna.

Sylt: Relais & Châteaux Landhaus Stricker

„Entspannung zwischen Watt und Meer“ – das ist das Motto im „Relais & Châteaux Landhaus Stricker“ auf Sylt. Abseits der belebten Orte Westerland oder Kampen liegt das privat geführte 5-Sterne-Hotel am Ortsrand vom ruhigen Tinnum in der Inselmitte.

In den 38 Zimmern und Suiten ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema: Gästinnen und Gäste schlummern auf Matratzen, in die recycelte Fischernetze verarbeitet wurden, der Wasserverbrauch im Bad wird durch den Einbau von sparsamen Toilettenspülungen reduziert und die Zimmerkarten sind kompostierbar.

Neustadt: Floating Homes

Maritimes Flair herrscht im 5-Sterne-Yachthafen ancora Marina in Neustadt an der Ostsee. Zwischen luxuriösen Yachten können Gästinnen und Gäste hier auf dem Wasser einchecken – in den „Floating Homes“, die viel Ruhe und Entspannung garantieren. Große Panoramafenster und eine Außenterrasse eröffnen den Blick über die Ostsee und den Hafen.

Die schwimmenden Luxus-Ferienhäuser für bis zu vier Erwachsene kommen mit allen Finessen daher: Das moderne, puristische 5-Sterne-Architektenhaus „KYST 2“ ist auf ein schwimmendes Ponton gebaut, das Floating Home „KYST 1“ ist 120 Quadratmeter groß, steht auf Dalben und ist mit dem Land verbunden.