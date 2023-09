Das sind die schönsten Wanderwege in Deutschland 2023

Wandern ist die perfekte Möglichkeit, die Hektik des Alltags einfach mal hinter sich zu lassen und die Natur in vollen Zügen zu genießen. Ob Mehrtagestour oder Touren für einen Tag: In Deutschland warten in jedem Bundesland etliche Wanderwege darauf, von dir erkundet zu werden. Doch welche Wege zählen zu den schönsten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dieser Frage beschäftigt sich das „Wandermagazin“, das alljährlich die schönsten Wanderwege Deutschlands kürt. In diesem Jahr haben rund 45.232 Menschen an der Abstimmung teilgenommen – online oder per Wahlkarte. Wir stellen dir die Gewinner vor.

11 schöne einsame Wanderwege in Deutschland Du suchst nach Ruhe in der Natur? Auf einigen Wanderwegen in Deutschland begegnest du nur wenigen Menschen. Wir stellen dir die schönsten Wanderungen vor, bei denen du deinen Gedanken freien Lauf lassen kannst. Hier den ganzen Artikel lesen

Das ist die schönste Mehrtagestour 2023

Bei den Mehrtagestouren hat es die Saalehorizontale in Thüringen auf den ersten Platz geschafft. Der Weg ist Deutschlands schönste Mehrtagestour 2023. Die Saalehorizontale biete „ein Feuerwerk der Blicke und ständige Perspektivwechsel“, so das Magazin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Der Weg schlängelt sich auf insgesamt 91 Kilometern einmal rund um die Stadt Jena und führt Wandernde durch Kiefernhaine, Buchenwälder und Streuobstwiesen. Entlang des Weges gibt es mehrere Aussichtspunkte, etwa den Fuchsturm, von denen aus du einen Blick auf die Landschaft des Mittleren Saaletals und auf Jena werfen kannst.

Weitere Highlights auf dem beliebten Wanderweg sind die Tautenburg, die Dornburger Schlösser, die Kunitzburg, die Lobdeburg und der Saurier-Pfad Trixi Trias.

Infos zum Wanderweg:

Start und Ziel: Jena Lobeda/Jena Göschwitz, Länge: 91 Kilometer, Schwierigkeitsgrad: mittel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschlands schönster Wanderweg 2023: die Saalehorizontale. © Quelle: IMAGO/Roman Möbius

Wanderwege in Deutschland: Top 10 der Mehrtagestouren 2023

Saalehorizontale (Thüringen) Seven Summits Bodenmais (Bayern) Malerweg (Sachsen) Panoramaweg Taubertal (Baden-Württemberg) Fränkischer Gebirgsweg (Bayern) Neanderland Steig (Nordrhein-Westfalen) Hünenweg (Niedersachsen) Hohe Mark Steig (Nordrhein-Westfalen) Jurasteig (Bayern) Oberlausitzer Bergweg (Sachsen)

Das ist Deutschlands beliebteste Tagestour 2023

Bei den Tagestouren gingen die ersten drei Plätze alle nach Rheinland-Pfalz. Zum schönsten Wanderweg 2023 und damit auf den ersten Platz wurde die Heimatspur-Wasserfall-Erlebnisroute im Herzen der Vulkaneifel gekürt. Die Route ist rund 13 Kilometer lang und zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Wegführung aus. Mal führt der Wanderweg über verschlungene und schmale Pfade, mal müssen Wandernde hohe Felstritte erklimmen. Die Route ist daher nicht für Anfänger geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Highlight der Tour ist der Kidlinger Wasserfall – mit 28 Metern ist er der höchste Wasserfall und nach Angaben des „Wandermagazins“ auch einer der schönsten Wasserfälle der Eifel.

Infos zum Wanderweg:

Start und Ziel: Gesundland Tourist Information Bad Bertrich (Rundweg), Länge: 13,3 Kilometer, Schwierigkeitsgrad: schwer

Tageswanderungen in Deutschland: die beliebtesten Wege 2023

Heimatspur-Wasserfall-Erlebnisroute (Rheinland-Pfalz) Auenlandweg (Rheinland-Pfalz) Traumschleife Lecker Pfädchen (Rheinland-Pfalz) Hochgebirge „hochgehadelt“ (Baden-Württemberg) Rundweg Spittergrund Bergsee Ebertswiese (Thüringen) Hahnfels-Tour (Rheinland-Pfalz) Blaubeer-Route (Nordrhein-Westfalen) Genießerpfad Karlsruher Grat (Baden-Württemberg) Extratour Michelsberg (Bayern) Leichtzachtaler Bergblicke (Bayern)

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.