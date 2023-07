Hoch hinaus: Die 5 spektakulärsten Aussichtspunkte in Frankfurt

Ob am helllichten Tag oder zur Abenddämmerung: Frankfurts Skyline fasziniert zu jeder Tageszeit. Kein Wunder, denn die vielen Hochhäuser der Stadt erinnern an die Weltmetropole New York und gerade zu Abend verzaubert der Schimmer der Häuser noch mehr.

Frankfurt von oben zu entdecken gehört mindestens genauso auf die Must-do-Liste, wie einen Apfelwein zu probieren. Damit du die beste Aussicht genießen kannst, haben wir die fünf schönsten Aussichtspunkte für dich ausfindig gemacht.

1. Main Tower

Fangen wir mit dem höchsten Aussichtspunkt der Stadt an: dem Main Tower. Er ist nicht nur das viertgrößte Hochhaus in Deutschland, sondern auch Frankfurts Wahrzeichen. Somit erlebst du neben einer großartigen Aussicht auch gleich ein kulturelles Highlight. Neben der Aussichtsplattform kannst du außerdem im Foyer spannende Kunstwerke besichtigen. Viele Kunstwerke stammen von Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler und beziehen insbesondere architektonische Besonderheiten mit ein.

Übrigens: Der Main Tower hat eine Höhe von 200 Metern – plus Antenne sind es sogar 240 Meter. 56 oberirdische Geschosse sorgen dafür, dass der Tower zahlreiche Ebenen bildet – fünf Geschosse sind unterirdisch.

Wer beim Besuch mehr Zeit einplant, kann sogar in der 56. Etage im Fine-Dining-Restaurant an exklusiven Tastings teilnehmen. Für eine Fahrt zur Aussichtsplattform des Main Towers zahlen Erwachsene 9 Euro. Das ermäßigte Ticket gibt es bereits für 6 Euro.

2. Kaiserdom

Einen ebenfalls tollen Panoramablick über die Stadt Frankfurt bietet die Aussichtsplattform des Kaiserdoms. Sein 95 Meter hoher Turm ragt über die ganze Innenstadt und bietet zahlreichen Besucherinnen und Besuchern einen tollen Ausblick.

Das ganze Jahr über hast du die Möglichkeit, die Plattform für 3 Euro zu besuchen. Kinder zahlen 2 Euro. Die Plattform befindet sich auf 66 Metern Höhe und ist nur über 328 Stufen zu erreichen. Allerdings wirst du am Ende des Aufstiegs mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt.

Blick auf das Bankenviertel vom Kaiserdom St. Bartholomäus in Frankfurt. © Quelle: imago images/imagebroker

Der Turm des Kaiserdoms wurde übrigens 1415 errichtet. Davor war das Gebäude zunächst eine kleine Kirche, die mit den Jahren zu einer großen Kirche umgebaut wurde. Allgemein trägt die Kirche außerdem den Namen Sankt Bartholomäus und war eine wichtige Einrichtung, wo früher Könige und Kaiser ihre Krone überreicht bekommen haben.

3. Flößerbrücke

Wusstest du, dass ungefähr 20 Brücken und Stege den Main beziehungsweise das Hafenbecken in Frankfurt überspannen? Und fast jede Brücke ermöglicht dir einen herrlichen Ausblick über die Stadt. Unser Favorit ist jedoch die Flößerbrücke. Sie verbindet die Obermainlage in der Innenstadt mit dem Deutschherrnufer in Sachsenhausen und gilt als beliebter Foto-Spot für Besucherinnen und Besucher.

Frankfurterinnen und Frankfurter nennen die Flößerbrücke übrigens auch „das scheppe Ding“ (das schiefe Ding). Das liegt daran, dass sie den Main in einem Winkel von circa 70 Grad zum Fluss überquert. Schaust du dir die Brücke von Weitem an, fällt dies aufgrund des schimmernden Skyline-Hintergrundes kaum auf. Dieser lenkt nämlich von jeglicher Schieflage ab und verzaubert mit seinem Aussehen. Auf der Brücke befinden sich zwei Fußgängerwege, sodass du entspannt die Uferseite wechseln und dabei das herrliche Panorama genießen kannst.

Du kannst die Flößerbrücke entweder von Weitem bestaunen oder dank der Fußgängerwege überqueren. © Quelle: imago images/Chromorange

4. Lohrberg

Raus aus dem Städtetrubel – rein ins Grüne: Im Osten Frankfurts befindet sich der beliebte Volkspark Lohrpark. Auf einer Fläche von 18 Hektar kannst du die Seele baumeln lassen und zwischen den prachtvollen Bäumen spazieren. Wusstest du, dass der Lohrpark die höchstgelegene Parkanlage Frankfurts ist? Und damit kommen wir auch schon zu dem herrlichen Aussichtspunkt, der dich dort erwartet.

Vom sogenannten Lohrberg aus genießt du den wunderschönen Ausblick auf das Panorama der Stadt und bist dabei von der Natur umgeben. Schon der Weg zum Aussichtspunkt ist ein erholsames Erlebnis, da du durch die Kirschbaumallee an Kleingärten vorbei zum Spot am Kastanienrondell gelangst. Gerade zur Abenddämmerung lohnt sich der Spaziergang, da Frankfurt zur goldenen Stunde in warmen Farben erstrahlt und die Skyline durch den Sonnenuntergang noch mehr zum Vorschein kommt.

Golden Hour in Frankfurt: Dieser Panoramablick erwartet dich vom Lohrberg aus. © Quelle: imago images/Pond5

5. Oosten

Das Oosten am Mainufer im Ostend ist vor allem architektonisch ein Hingucker. So bietet der aus Glas, Stahl und Schichtbeton bestehende Kubus über mehrere Etagen Rückzugsorte für Gästinnen und Gäste, die on top von Mittwoch bis Sonntag Köstlichkeiten aus der Küche bestellen und genießen können. Die Inneneinrichtung wurde ebenfalls auf den Industrie-Look abgestimmt, sodass ein cooler Ort direkt am Mainufer geschaffen wurde.

Darüber hinaus erwartet dich auf der Dachterrasse eine einmalige 270-Grad-Perspektive, die dir so nur im Oosten geboten wird. Wer hierher kommt, kann mit einer Drehung die Frankfurter Türme der Innenstadt, den Main, die Europäische Zentralbank und die Deutschherrn- sowie Honsellbrücke sehen. Mit einem Getränk deiner Wahl lässt sich die herrliche Aussicht auf Frankfurt noch besser genießen und du kannst einen ereignisreichen Tag wunderbar ausklingen lassen.

