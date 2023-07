Das sind die spektakulärsten Aussichtspunkte in München

Ob Panoramablick oder Vogelperspektive: Aussichtspunkte in Großstädten haben etwas ganz Besonderes – vor allem zur Abenddämmerung, wenn die einzelnen Gebäude durch ihre Beleuchtung die Stadt zum Schimmern bringen. Kommt zum Ausblick auch noch eine atemberaubende Berglandschaft hinzu, dann ist die Aussicht perfekt. In München kann dir genau das passieren und der reisereporter hat die besten Aussichtspunkte in München für dich rausgesucht.

Olympiaturm

Mit 291,28 Metern (inklusive Antenne) ist der Olympiaturm in München der zweithöchste Turm. Ein besonderes Highlight dessen ist die Aussichtsplattform, die sich auf 189 Metern befindet und somit den höchsten zugänglichen Aussichtspunkt in der Stadt bildet. Keine Sorge, der Weg nach oben geht schnell und dir bleiben hunderte Treppen erspart, denn ein Aufzug bringt dich binnen weniger Sekunden hinauf.

Über den Dächern Münchens: Genieße die tolle Aussicht von der Plattform des Olympiaturms. © Quelle: IMAGO/Peter Widmann

Von oben genießt du einen herrlichen Ausblick und kannst bei Gelegenheit auch gleich den Sonnenuntergang mitnehmen. Bei guten Wetterbedingungen siehst du außerdem die wunderschönen Alpen im Hintergrund. Wer nicht gleich wieder runterfahren möchte, kann es sich in dem Drehrestaurant Restaurant 181 gemütlich machen, moderne bayrische Küche schlemmen und den Ausblick genießen. Das Ticket für eine Fahrt nach oben kostet für Erwachsene übrigens 13 Euro und ermäßigt 10 Euro. Der Fernsehturm öffnet täglich um 9 Uhr und die letzte Fahrt ist 22:30 Uhr möglich.

Luitpoldpark

Für einen malerischen Ausblick auf das Stadtpanorama inklusive Alpenkette geht es in den Stadtteil Schwabing und zwar in den Luitpoldpark. Lass die Seele bei einem Spaziergang baumeln und entspanne auf dem Luitpoldhügel, wo eine wunderschöne Aussicht auf dich wartet.

Der wunderschöne Blick auf die Stadt München, die Ludwigskirche und die Alpen vom Luitpoldhügel. © Quelle: imago images/aal.photo

Der Hügel im Park, der früher mal ein Schuttberg war, mag zwar „nur“ 37 Meter hoch sein, allerdings garantiert er dir eine herrliche Aussicht auf München und die dahinter liegende Berglandschaft bei gutem Wetter. Schnapp dir deine Liebsten, eine Decke und ein paar Snacks und genieße den hervorragenden Ausblick.

<b>Umadum</b>

Was ist 78 Meter hoch, ist das größte mobile Fahrgeschäft der Welt und hat es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft? Das Riesenrad Umadum München. Die Bauteile passen in 80 Schiffscontainer und ermöglichen den Transport an verschiedene Orte. Das beliebte Riesenrad ist im Werksviertel-Mitte zu finden und zählt zu den angesagtesten Attraktionen der Stadt.

Ungefähr dieser Ausblick erwartet dich – nur von der anderen Seite – wenn du in einer Gondel des mobilen Riesenrads sitzt. © Quelle: imago images/Ulrich Wagner

An dem Riesenrad hängen übrigens 27 Gondeln mit reichlich Platz für Besucherinnen und Besucher. Darin finden nämlich bis zu 16 Personen Platz, wenn Kinder mit dabei sind. Ansonsten passen 8 Gästinnen und Gäste in eine Gondel. Wenn du ein Ticket gekauft hast, erwartet dich eine 30-minütige Fahrt, die dir einen tollen Ausblick ermöglicht. Die Gondeln sind außerdem klimatisiert, sodass auch eine Fahrt im Hochsommer zu einem angenehmen Erlebnis wird. Erwachsene zahlen für eine Fahrt in einer Gondel 14 Euro und Kinder sowie Studentinnen und Studenten 10 Euro.

Südturm Frauenkirche

Mitten in der Stadt stehend, ragt die wunderschöne Frauenkirche mit ihren beiden Türmen in den Himmel. Sie gilt als das Wahrzeichen Münchens und ermöglicht dir von ihrem Südturm aus einen tollen Rundumblick über die Stadt. Du kannst den Aussichtspunkt des Turms entweder über die 89 Treppen erreichen, oder aber einen Aufzug nutzen.

Wenn du oben angekommen bist, erwartet dich ein 360-Grad-Panoramablick über ganz München. Auch hier geht der Blick bei gutem Wetter weit über die Stadt hinaus bis hin zu den Alpen.

Der Aussichtspunkt im Südturm der Frauenkirche ist gegen Wind und Wetter geschützt. © Quelle: IMAGO/Ulrich Wagner

Die Öffnungszeiten des Südturms sind Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11:30 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen für ein Ticket übrigens 7,50 Euro. Kinder bis sechs Jahren können den Aussichtspunkt kostenlos besuchen und zahlen, wenn sie 6 bis 17 Jahre alt sind, 5,50 Euro.

Rathausturm

Das Neue Rathaus am Münchner Marienplatz zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wusstest du auch, dass du vom Aussichtsturm einen großartigen Panoramablick hast? In nur wenigen Sekunden bist du mit dem Aufzug auf 85 Metern Höhe und wirst mit einer weiteren wunderschönen Aussicht belohnt.

Ungefähr auf dieser Höhe kannst du vom Aussichtspunkt des Neuen Rathauses die Stadt anschauen. © Quelle: imago images / Panthermedia

Egal wohin du schaust, in fast jeder Himmelsrichtung erwartet dich ein Highlight. Vom Alten Peter über die Frauenkirche bis hin zum Alten Rathaus: Von diesem Aussichtspunkt siehst du München aus der besten Perspektive. Für eine Fahrt mit dem Aufzug nach oben zahlen Erwachsene 6,50 Euro und Kinder von 7 bis 18 Jahren 2,50 Euro.

