Ausflug nach München: Diese 5 Hotels sind besonders schön

Ob exklusiv, ausgefallen, für Musik-Fans oder Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber: Die beliebte Stadt München hat in Sachen Unterkünfte einige Schätze zu bieten, die dir einen unvergesslichen Aufenthalt bescheren. Doch welche Hotels sind außergewöhnlich und unterscheiden sich vom Rest? Wir verraten es dir.

Hotel im Bunker in München

Es geht in den Münchner Stadtbezirk Allach. Dort hast du die Möglichkeit in dem ehemaligen Hochbunker zu übernachten, der im 2. Weltkrieg als Schutzraum für die Bevölkerung diente. Seit 2014 ist der achteckige Turm ein Hotel und begrüßt seine Gästinnen und Gäste mit 16 exklusiven und individuell gestalteten Studios und Suiten.

Tatsächlich verzichtet das Hotel auf gängige Hotelstandards und bietet ausschließlich Apartments an, damit du dich bei deinem Aufenthalt wie zu Hause fühlen kannst.

Die Apartments sind mit einer Küchenzeile und Bädern ausgestattet und ermöglichen dir während deines Aufenthalts viel Flexibilität. Außerdem hast du dank der bodentiefen Fenster einen hervorragenden Blick auf München und die Landschaften.

Den besten Ausblick hast du vermutlich von der Dachterrasse, die allen Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung steht. Die Dach-Lounge lädt zudem zum Entspannen ein und du kannst deinen Abend nach einer Sightseeing-Tour wunderbar ausklingen lassen.

Je nach Reisezeit betragen die Kosten für eine Übernachtung im Standard Studio mit französischem Doppelbett ungefähr 89 Euro. Das Superior Studio oder die Penthouse Suite kannst du ab ungefähr 169 Euro pro Nacht buchen.

25hours Hotel München The Royal Bavarian

Beim 25hours Hotel München The Royal Bavarian ist der Name Programm, denn: Das Hotel begrüßt seine Gästinnen und Gäste in einem prunkvollen Gebäude direkt am Bahnhofplatz. Hierbei handelt es sich übrigens nicht um irgendein Haus, denn das Objekt diente einst als Oberpostamtsgebäude und königliche Telegrafenstation. Dass das Gebäude einen geschichtsträchtigen Hintergrund hat, lässt sich übrigens schon bei der Ankunft erahnen, da die Fassade durch den Neorenaissance-Stil sehr traditionell aussieht. Inzwischen steht das Gebäude auch unter Denkmalschutz.

Verteilt auf vier Stockwerken, stehen 165 Zimmer mit verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Von Small über Extra Large bis hin zu Schwanen- und Pfauen-Suiten: Jedes Zimmer bildet einen ganz individuellen Rückzugsort mit eigener Themenwelt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass das Hotel dem Konzept einer royalen und bayrischen Unterkunft im modernen Stil folgt.

Das wird dir vor allem an der Rezeption auffallen, da die Wände im royalen Blau gestrichen sind und goldgerahmte Portraits von Monarchen – allerdings mit den Gesichtern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgetauscht – die Wände zieren. Im vierten Stock erwartet dich außerdem ein exklusiver Wellness-Bereich ausgestattet mit Sauna und einer großen Ruhezone. Die Nutzung ist für Gästinnen und Gäste kostenfrei und du erhältst am Empfang eine Saunatasche.

Wenn du für zwei eincheckst, liegt der Preis für ein Medium Zimmer im 25hours Hotel München The Royal Bavarian bei ungefähr 135 Euro.

Hotel Cocoon

Das Hotel Cocoon findest du an gleich drei Standorten in München und einem in Salzburg. Wenn du für einen Städte-Trip in die Hauptstadt Bayerns fährst, findest du das inhabergeführte Konzepthotel am Hauptbahnhof, am Sendlinger Tor und am Stachus. Mitten im Geschehen wurden drei herrliche Rückzugsorte für Reisende geschaffen, die es ruhig mögen. Doch was genau erwartet dich in dem von Natur inspiriertem Hotel?

Im Cocoon trifft Natürlichkeit auf architektonische Vielfältigkeit und Herzlichkeit. Zusammen ergibt das eine Unterkunft, in der du dich schnell wie zu Hause fühlst. In jedem Zimmer des Hotels kannst du dich zurücklehnen und entspannen. Dem Facettenreichtum der Natur sind keine Grenzen gesetzt und das wird auch in den jeweiligen Räumlichkeiten deutlich.

Von „Quiet“, „Deluxe“, „Roomy“ und „Garden“ Cocoons über „Skyview“ und „Relax Alm“ bis hin zu exklusiven 40 Quadratmeter „Stadl“: Im Hotel Cocoon findest du eine Unterkunft, die genau deinem Bedürfnis entspricht. Übrigens kannst du Zimmer bereits ab 94 Euro pro Nacht für zwei Personen buchen. Die Preise variieren je nach Saison und Zimmerkategorie.

Jams Music Hotel

Im beliebten Viertel Au-Haidhausen gibt es das außergewöhnliche Jams Music Hotel – hier trifft bester Musikgeschmack auf Retro-Design und einzigartige Kunst. Solltest du auf der Suche nach einer Unterkunft sein, die sowohl Ruhe, aber auch die Option auf ein cooles Abendprogramm bietet, dann bist du im Jams genau richtig.

Das Design-Hotel ist mit 65 Zimmern und Suiten ausgestattet. Jedes einzelne davon verfügt über luxuriöse Komfortbetten und einer hochwertigen Bettwäschekollektion mit hypoallergenen Kissen. Was wäre das Musikhotel außerdem ohne die Möglichkeit auf eine private Jam-Session im eigenen Zimmer? Wenn dir danach ist, kannst du ein paar Schallplatten auf dem zimmereigenen Plattenspieler anhören oder aber in der Lobby die über 250 LPs durchstöbern und anhören.

Da das Jams Hotel direkt im Herzen von Haidhausen liegt, erwarten dich neben einer hochwertigen Zimmerausstattung und einem exklusiven Service auch zahlreiche Attraktionen, wie das Maximilianeum, das Müller‘schen Volksbad oder die Isar, die du besuchen kannst. Das macht die Unterkunft zu einer idealen Wahl für einen Städte-Trip. Du brauchst zum Beispiel nur ungefähr 6 Gehminuten zum Isarstrand – genau der richtige Ort, um sich im Sommer abzukühlen.

Solltet ihr für zwei einchecken wollen, gibt es Doppelzimmer ab ungefähr 98 Euro pro Nacht.

Ruby Lilly

Wer im Hotel Ruby Lilly eincheckt, erlebt nicht nur puren Komfort, sondern auch einen kleinen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit, denn: Mit 174 modernen Zimmer wurde stets darauf geachtet, die Blütezeit der 1980er wieder ins Leben zu holen. Originale Design-Klassiker sowie besondere Vintage-Stücke tragen zum gesamten Flair des Hotels bei und verleihen der Unterkunft ein exklusives und luxuriöses Aussehen.

Zentral gelegen, besser gesagt mitten in der Maxvorstadt ist das Hotel nur wenige Gehminuten vom historischen Königsplatz und den angrenzenden Sehenswürdigkeiten (z. B. die Alte Pinakothek oder die Residenz München) entfernt – für deinen Städte-Trip die ideale Lage. Und wenn dir der Gaumen nach typisch bayrischen Gerichten steht, dann kannst du zum Wirtshaus Obacht spazieren. Hier gibt es köstliche Schnitzelgerichte, Semmelknödel und Braten. Solltest du es dir im Hotel gemütlich machen wollen, erwartet dich eine hauseigenen 24-Hour-Bar, die dazu einlädt, den Abend mit einem Cocktail ausklingen zu lassen.

