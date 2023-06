Das sind die 15 wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Zypern

Die Erlebnisdichte auf Zypern ist groß. Das liegt zum einen an der perfekten Lage im Mittelmeer mit zahlreichen Sonnenstunden und paradiesischen Stränden, zum anderen aber auch an der eindrucksvollen Geschichte, damals wie heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Inselstaat ist zweigeteilt: Im Norden leben größtenteils türkische Bevölkerungsgruppen, im Süden griechischstämmige Zyprioten. Deshalb sind auch die Sehenswürdigkeiten divers und reichen von christlich-orthodoxen Kirchen über Moscheen bis hin zu römischen Ruinen und zu mittelalterlichen Bauwerken. Wir nehmen dich mit zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Zypern.

1. Der Felsen der Aphrodite

An der Südküste Zyperns, etwa zehn Kilometer von Paphos entfernt, soll einer Legende nach Aphrodite, die griechische Göttin der Schönheit und Liebe, dem Meer entstiegen sein. An einem langen Kiesstrand thront eine Felsformation, die wirkt, als würde sie aufs Wasser blicken: der angebliche Geburtsort der „meerschaumgeborenen“ Göttin. Viele verliebte Paare kommen hierher, denn es heißt: Wer den Felsen dreimal umschwimmt, kann sich der ewigen Liebe sicher sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Spektakulärer Anblick: der Felsen der Aphrodite auf Zypern. © Quelle: IMAGO/Peter Schickert

Es gibt allerdings auch eine weniger romantische Legende rund um den Felsen. Dieser trägt auch den Namen „Petra toy Romiou“, auf Deutsch „Felsen des Römers“. Denn angeblich hat der arabisch-byzantinische Lokalheld Basil den Felsen ins Meer geworfen, um einen Angriff von Sarazenen abzuwehren. Egal, welche Geschichte stimmt: Der Strand mit seiner außergewöhnlichen Felsformation ist sehenswert – vor allem zum Sonnenuntergang.

2. Das Kap Greco

Am östlichsten Punkt der Republik Zypern zieht ein spektakuläres Kap zahlreiche Besucher und Besucherinnen an. Wo sich östlich von Agia Napa und südöstlich von Protaras der Cape Greco National Forest Park auf 385 Hektar erstreckt, ist die Küste besonders beeindruckend: Das kristallklare Meer trifft hier auf gewaltige Klippen aus Kalkstein.

Spektakuläre Klippen, paradiesisches Wasser: Das Kap Greco zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Zypern. © Quelle: IMAGO/Peter Schickert

Unter den Klippen verbergen sich zahlreiche Unterwasserhöhlen, die man bei einem Bootsausflug oder Tauchgang erkunden kann. Viele Urlauber kommen wegen der Wander- und Radwege, auf denen man das zerklüftete Kap Greco umrundet. Oft führen Treppen direkt zu versteckten Stränden. Sehenswerte Stopps sind die weiß getünchte Kapelle Agioi Anargyroi und die Felsenbrücke Kamara tou Koraka.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Die römischen Ruinen in Kourion

An der Südwestküste Zyperns liegt eine der faszinierendsten Ausgrabungsstätten des Inselstaates. Die heutige antike Stadt Kourion fand ihren Anfang mit einer kleinen Siedlung im 13. Jahrhundert. Kourion entstand unter den Römern und Ptolemäern und war in seinen stärksten Zeiten der Lebensmittelpunkt von rund 20.000 Menschen.

Im Südwesten Zyperns kannst du Ausgrabungen der antiken Stadt Kourion besichtigen. © Quelle: imago images/Peter Schickert

In den 1930er-Jahren starteten die Ausgrabungen von Kourion. Was hier freigelegt wurde, ergibt einen fantastischen Einblick in das Leben der antiken römischen Siedler auf Zypern. Das Highlight der Anlage ist das Amphitheater. Schon in der Antike hatte es Platz für über 3000 Menschen. Heute finden regelmäßig Konzerten und Theateraufführungen statt. Genauso sehenswert sind das „Haus des Eustolios“ mit seinen kunstvollen Mosaikböden, mehrere Privathäuser oder das beeindruckende Nymphäum mit seinen Felsblöcken.

4. Die Burg St. Hilarion

An der Nordküste von Zypern ragen drei Burgen in die Höhe. Die am besten erhaltene Festung ist die Burg St. Hilarion, die auf 732 Meter Höhe weithin sichtbar auf einem Kalkgipfel errichtet wurde. Der Name der Burg wurde erstmals 1191 erwähnt und geht auf einen Eremiten zurück, der hier einst für viele Jahre sein Refugium hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Imposanter Anblick der Burg St. Hilarion an der Nordküste von Zypern auf einem 732 Meter hohen Kalkgipfel. © Quelle: imago images/fotofritz

St. Hilarion beherbergte einige Zeit ein Kloster, später erweiterten die Byzantiner es zu einer wehrhaften Burg. Zuletzt nutzte die königliche Familie der Lusignans die Festung als Sommerresidenz und Fluchtburg. Heute kannst du die drei Ebenen der Burganlage bei einem Rundgang besichtigen. Die Oberburg ist mittlerweile verfallen, der Blick ist aber einzigartig: Du siehst weit über das Mittelmeer und die Nordküste.

5. Nikosia

Der Inselstaat Zypern ist zweigeteilt, das merkt man auch in der größten Stadt. Nikosia ist die Hauptstadt der Republik Zypern, der Nordteil der Stadt ist zudem Hauptstadt der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. Während der Südteil von Nikosia sehr modern ist, weht durch die nördlichen Bezirke orientalisches Flair.

Nikosia, die Hauptstadt der Republik Zypern, ist zweigeteilt: Der Nordteil ist Hauptstadt der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Beeindruckend sind die venezianischen Festungsmauern, die über fünf Kilometer reichen und die gesamte Altstadt von Nikosia umschließen. Im Palast des Erzbischofs, der 1961 anlässlich der Unabhängigkeit von Großbritannien erbaut wurde, kannst du eine bedeutende Ikonen-Sammlung besichtigen. Ein Highlight ist die Selimiye-Moschee mit ihrer riesigen Zentralkuppel und den 71 Meter hohen Minaretten: Ursprünglich als Kathedrale errichtet, dient das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert seit über 400 Jahren als Moschee – und gehört heute auch zum Weltkulturerbe der Unesco.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

6. Larnaka

Nikosia ist die größte Stadt Zyperns, dafür ist Larnaka an der Südküste die älteste. Einst war das Stadtkönigreich Kition eines der bedeutendsten antiken Stadtkönigreiche, die Hauptstadt war die gleichnamige Stadt im nördlichen Stadtgebiet des heutigen Larnaka. Später gründeten die Phönizier ein Königreich, danach folgten die Assyrer, die Ägypter, die Perser, die Römer, die Venezianer und die Osmanen.

In Larnaka, der drittgrößten Stadt Zyperns, leben rund 51.000 Menschen. © Quelle: IMAGO/ingimage

Rund 51.000 Menschen leben heute in der drittgrößten Stadt Zyperns, die auch eines der wichtigsten touristischen Zentren der Insel ist. Wegen der langen und diversen Geschichte gibt es antike, christliche und byzantinische Sehenswürdigkeiten. Highlights sind neben dem historischen Kition die Moschee Halan Sultan Tekke, die St.-Lazarus-Kirche, das Distriktmuseum und das Pierides-Museum. Zum Flanieren geht es an die mit Dattelpalmen gesäumte Uferpromenade Foinikoudes mit zahlreichen Cafés, Restaurants und Läden. Toll sind die Strände von Larnaka, die sich entlang der 25 Kilometer langen Küste erstrecken.

7. Paphos

Paphos an der Südwestküste Zyperns ist spätestens seit 2017 jedem ein Begriff, als die Hafenstadt Europäische Kulturhauptstadt war. Heute kommen viele, um die Schätze von Paphos zu bestaunen. Davon gibt es einige, denn die Stadt ist bereits seit 1980 Unesco-Weltkulturerbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Burg Paphos thront hoch über dem Hafen und wurde im 13. Jahrhundert von den Byzantinern erbaut. © Quelle: IMAGO/Peter Schickert

Paphos gliedert sich in drei Hauptteile: Kato Paphos mit seinen weltberühmten Mosaiken, Kouklia mit dem Tempel der Aphrodite und die Nekropole mit den Königsgräbern. Diese drei Stätten zusammen bilden das antike Paphos, das von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist die Burg Paphos, die hoch über dem Hafen thront. Im 13. Jahrhundert von den Byzantinern erbaut, ist die Wehranlage heute bekannt als Kulisse für das Open-Air-Kulturfestival. Spannend sind auch ein Besuch im Archäologischen Museum und im Byzantinischen Museum.

8. Königsgräber von Paphos

Die Königsgräber von Paphos sind Teil des archäologischen Parks von Kato Pafos, eine der wichtigsten archäologischen Ausgrabungsstätten auf Zypern. Weil die reichsten Bewohner der Ptolemäer einst ihren Besitz ins Jenseits mitnehmen wollten, erbauten sie sich großartige Mausoleen. Bis etwa ins vierte Jahrhundert nach Christus wurden diese für Bestattungen verwendet.

Bis ins vierte Jahrhundert nach Christus wurden die Königsgräber von Paphos für Bestattungen verwendet. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Die gewaltigen unterirdischen Gräber wurden aus Felsen gehauen und stammen aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Bei einem Besuch heute steigt man in Gruften hinab und spaziert durch einen Innenhof und ein Atrium mit Säulen. Ein markierter Rundweg führt zu den interessantesten acht Gräbern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

9. Archäologischer Park Pafos

In der Nähe des Hafens der Stadt Paphos kann man eine Zeitreise machen, wenn man das umzäunte Ausgrabungsgebiet der antiken Stadt Paphos besichtigt. 1980 in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen, ist der archäologische Park ein absolutes Highlight und umfasst Sehenswürdigkeiten und Monumente vom vierten Jahrhundert vor Christus bis zum Mittelalter.

Das Ausgrabungsgebiet der antiken Stadt Paphos wurde 1980 in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. © Quelle: imago images/Ivan Vdovin

Einst verlegte Nikokles, der letzte König von Palaipafos, die Stadt von ihrem damaligen zum heutigen Standort in Hafennähe. Etwa ein Drittel der antiken Stadt wurde ausgegraben. Ein Rundgang beginnt beim Besucherzentrum, wo es allgemeine Informationen gibt und einzelne Funde vom Neolithikum bis in das Mittelalter gezeigt werden. Höhepunkte des Parks sind die Häuser Dionysos, Theseus, Aion und Orpheus mit ihren Bodenmosaiken.

10. Limassol

Einst nur ein kleines Fischerdorf, ist Limassol an der Südküste Zyperns heute der zweitgrößte Ort der Insel und aufgrund seiner herrlichen Strände gut besucht und enorm wichtig für den Tourismus. Limassol liegt an der Bucht von Akrotiri und südlicher als jede andere Stadt in der Europäischen Union. Im Urlaub locken aber nicht nur die Strände, sondern auch die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Limassol an der Südküste von Zypern ist der zweitgrößte Ort des Inselstaates. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Neben dem Hafen und der Altstadt ist die Burg von Limassol die wichtigste Sehenswürdigkeit. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert erbaut, um die Stadt vor Piratenangriffen zu schützen. Zwischen 1790 und 1940 wurde der Bau als Gefängnis genutzt, heute befindet sich hier ein mittelalterliches Museum. Vom Dach der Burg aus hast du einen tollen Ausblick. Maritimes Flair herrscht indes auf der Marina, die 2014 neu gestaltet wurde. Sie bietet Platz für bis zu tausend Jachten, Boote und Schiffe. Zum Flanieren geht es direkt weiter auf die beliebte Promenade Molos.

11. Die Mittelalterburg Kolossi

Nur 14 Kilometer von Limassol entfernt gibt es die nächste Portion Mittelalter: Am Rande des Dorfes Kolossi steht die Mittelalterhochburg Kolossi, die im 13. Jahrhundert vermutlich von fränkischen Truppen erbaut wurde. Lange war Kolossi von großer strategischer Bedeutung für die Verwaltung des südlichen Zyperns und diente auch als Lager von Zucker, einem der wichtigsten Exportgüter Zyperns im Mittelalter.

Die Mittelalterhochburg Kolossi wurde vermutlich bereits im 13. Jahrhundert erbaut. © Quelle: imago images/Leoks

Heute sind von der Burg noch der Wohnturm und die ehemalige Zuckermühle sowie Teile der umgebenden Mauern erhalten. Verrückt: Gehst du über die kleine Zugbrücke, kannst du das „Willkommen“-Loch besichtigen. Das diente einst dazu, um auf Eindringlinge kochendes Öl zu gießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

12. Die Festung Kyrenia

Auch im De-facto-Regime Nordzypern wartet eine Burg mit ihrer Geschichte auf neugierige Gäste. Die Hafenfestung von Kyrenia wurde ab dem siebten Jahrhundert in dem in der Antike sehr bedeutenden Hafen erbaut. Malerisch am Hafen gelegen, thront die gewaltige Festungsanlage mit ihren meterdicken Mauern vor der Stadt.

Die Burg von Kyrenia in der Türkischen Republik Nordzypern wurde ab dem siebten Jahrhundert erbaut. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Ein besonderes Highlight ist im Schiffswrack-Museum direkt in der Festung ausgestellt: das am besten erhaltene antike Schiff im Levantischen Meer. Das Schiff von Kyrenia sank etwa um 300 vor Christus, wurde aber erst 1965 entdeckt. An Bord waren unter anderem 400 Amphoren voller Wein und Öl sowie Mahlsteine und Mandeln.

13. Die Neolithische Stätte von Choirokoitia

Auf halbem Wege von Larnaka nach Limassol liegt ein weiteres Stück Geschichte Zyperns. Die archäologische Ausgrabungsstätte von Choirokoitia ist eine der wichtigsten und am besten erhaltenen prähistorischen Siedlungen im gesamten Mittelmeerraum. Die Siedlung gehört zu der akeramischen Jungsteinzeit und wurde vom siebten bis zum vierten Jahrtausend vor Christus bewohnt – von 300 bis 1000 Einwohnern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die archäologische Ausgrabungsstätte von Choirokoitia ist eine der am besten erhaltenen prähistorischen Siedlungen im Mittelmeerraum. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Vor Ort erhältst du einen spannenden Einblick in den Alltag der ersten Bewohner Zyperns. Zu sehen gibt es Wohnhäuser, die ausschließlich mit originalgetreuen Materialien und handwerklichen Methoden aufgebaut wurden, oder auch Repliken der damals üblichen Haushaltsgegenstände.

14. Die archäologischen Ausgrabungen von Salamis

Nahe der Hafenstadt Famagusta in Nordzypern kannst du Überreste des antiken Salamis besichtigen. Die archäologischen Ausgrabungen von Salamis sind weltweit bekannt. Einer Legende nach wurde Salamis durch Teukros, einen Helden des Trojanischen Kriegs, im Jahre 1200 vor Christus gegründet – und hielt über ein Jahrtausend den Status der wichtigsten Stadt Zyperns.

Die archäologischen Ausgrabungen von Salamis gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Nordzypern. © Quelle: imago images/Ambeon

Damals lebten über 100.000 Menschen in Salamis. Heute ist nur ein Teil der Ruinen zugänglich, die aus spätrömischer und byzantinischer Zeit stammen und ab den 1950er-Jahren freigelegt wurden. Besonders beeindruckend sind das Theater, das einst 15.000 Zuschauer fasste, ein Gymnasium mit Marmorsäulen und die Überreste der Thermen und Latrinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

15. Das Kykkos-Kloster

Über eine schmale und kurvige Straße führt der Weg zum mächtigsten Kloster des Inselstaates, das im Westen der Insel in der Bergregion des Marathasa-Tals auf über 1140 Höhenmeter errichtet wurde. Das Kykkos-Kloster gilt als beliebter Pilgerort, da sich hier eine Marienikone befindet, die als wundertätig gilt.

Zahlreiche Touristen strömen zum Kykkos-Kloster, einem beliebten Pilgerort auf Zypern. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Die in Gold und Silber eingefasste Ikone befindet sich in einem aus Schildpatt und Perlmutt gefertigten Rahmen, der stets verhüllt ist. Besichtigen kannst du dafür die Klostergänge mit aufwendigen Mosaiken und Fresken, mehrere prunkvoll gestaltete Gebäude, die Marienkirche mit ihrem ausgeschmückten Altar oder den Klosterhof. Achtung: In Kykkos gibt es eine strenge Kleiderordnung. Männer müssen eine lange Hose tragen, Frauen zumindest knielange Röcke oder Hosen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.