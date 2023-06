Das erwartet dich auf Europas größtem Campingplatz in Italien

Italien ist ein beliebtes Reiseziel und gerade Venedig ist gefragt. Die Lagunenstadt zählt zu den absoluten Tourismus-Hotspots. Da ist es fast keine Überraschung, dass sich der größte Campingplatz Europas in direkter Nähe befindet.

Die Rede ist vom Fünf-Sterne-Camping-Village „Marina di Venezia“. Der Luxus-Campingplatz auf der Halbinsel Cavallino-Treporti zählt zu den beliebtesten und schönsten Campingplätzen Italiens und ist bei „caravaning.de“ unter den Top 10 der besten Campingplätze Europas 2023.

Die Camping-Ferienanlage entstand 1958 und mauserte sich dann langsam zum größten Campingplatz Europas. Heute arbeiten dort mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die mehr als 12.000 Tages-Urlauberinnen und -Urlauber zu versorgen.

400 Unterkünfte und 3000 Stellplätze

Die Anlage erstreckt sich über etwa 70 Hektar. Gästinnen und Gäste haben eine Auswahl zwischen 400 verschiedenen Unterkünften für zwei bis sechs Personen. Du kannst in Bungalows aus Holz übernachten oder in einem luxuriösen Chalet im Grünen mit privatem Whirlpool und geräumiger Terrasse.

Wenn du lieber Camping-Urlaub anstelle von „Glamping“ (Glamour-Camping) machen willst, kannst du dir einen von 3000 Stellplätzen sichern. Sie weisen eine Größe von 85 und 120 Quadratmeter auf und liegen inmitten eines Pinienwaldes. Außerdem besteht die Möglichkeit, Ferienwohnungen zu mieten.

Die Camping-Anlage verfügt über einen eigenen Aqua Park mit Riesenrutsche, sieben Schwimmbäder, darunter ein Wellenbad, sowie mehrere Whirlpools. Der Wasserpark steht ausschließlich den Gästinnen und Gästen des Campingplatzes zur Verfügung. Der Eintritt ist daher im Aufenthalt inbegriffen.

Darüber hinaus gibt es ein Shopping-Center mit verschiedenen Restaurants und Geschäften. In diesen können Lebensmittel, Kleidung, Souvenirs und vieles mehr gekauft werden. Es gibt ebenso einen kostenlosen Kinderspielplatz, den Leo-Park. Weitere Aktivitäten, die dort angeboten werden, wie Golfspielen sowie die Fahrgeschäfte (unter anderem Bimmelbahn, Bumper Boats, Kletterturm, Kino) sind kostenpflichtig.

200 Meter von der Anlage entfernt befindet sich auch ein Sportbereich, wo Urlauberinnen und Urlauber Tennis, Padel, Basketball oder Fußball spielen können. Zudem werden verschiedene Sportaktivitäten angeboten, darunter Soft Gym, Total Body Workout, Spinning oder Bogenschießen. Außerdem kannst du dir Fahrräder ausleihen und die Umgebung erkunden.

Campingplatz in der Nähe Venedigs

Auf der Landzunge erwartet dich am Adriatischen Meer ein 15 Kilometer langer Sandstrand, der seit Jahren mit der sogenannten Blauen Flagge ausgezeichnet wird. Diese wird unter anderem für hervorragende Wasserqualität, gute Serviceleistungen und hinsichtlich der Sicherheit der Badegästinnen und -gäste verliehen.

Auf der anderen Seite der Halbinsel befindet sich eine idyllische Lagunenlandschaft. An der Sandküste von Cavallino liegen auch die Tegnùe. Das sind Felsenriffe, die in einer Tiefe von 15 und 40 Metern liegen und mit roten Kalkalgen gespickt sind.

Am meisten rühmt sich der Campingplatz mit seiner Nähe zu Venedig. Die Anlage liegt nur zwei Kilometer von der Bootsanlegestelle Punta Sabbioni entfernt, zu der in der Hauptsaison auch Busse fahren. Vom Anleger schippern tagsüber im 30-Minuten-Takt Boote nach Venedig.

Der Campingplatz (Via Montello, 6 Punta Sabbioni, in 30013 Cavallino Treporti) hat vom 1. April bis zum 9. Oktober geöffnet. Wenn du einen Platz finden willst, solltest du früh buchen. Vom 1. Juli bis 1. September ist ein Mindestaufenthalt von sieben Nächten verpflichtend.

Allgemein sind Campingplätze in Italien im europäischen Vergleich deutlich teurer. Ein Aufenthalt kostet dort im Jahr 2023 im Schnitt knapp 38 Euro pro Nacht, so eine Auswertung vom Campingportal „camping.info“. Die Kosten für einen Stellplatz auf dem Marina di Venezia liegen in der Hauptsaison bereits bei 26,30 Euro pro Nacht für die günstigste Variante.

