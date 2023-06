﻿Weniger Buchungen - warum Mecklenburg-Vorpommern seine Ostsee-Urlauber verliert

Rostock. Düstere Prognose für den Tourismus an der Ostsee: Laut aktueller Umfrage werden in diesem Sommer weniger Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern erwartet als im Vorjahr. Für einige Betriebe könnte das sogar das Ende bedeuten, obwohl der Nordosten die beliebteste Region für den Badeurlaub in Deutschland ist. Hauptgrund dieser Entwicklung: die Preissteigerungen in sämtlichen touristischen Bereichen.

Die Zahlen sprechen für sich: Waren im letzten Jahr noch rund 67 Prozent der Ferienunterkünfte im Juli ausgebucht, sind es in diesem Jahr zum gleichen Zeitpunkt knapp 60 Prozent. Erwartet wird eine Auslastung von gut 80 Prozent im Juli. Das heißt, 20 Prozent der Betten in MV bleiben leer. Im letzten Jahr waren es knapp 13 Prozent. Diese Ergebnisse sind Teil der aktuellen Branchenumfrage des Tourismusverbands unter rund 330 Anbietern – darunter zwei Drittel Beherbergungsbetriebe.

Ein Blick in gängige Buchungsportale bestätigt den Trend: In der Woche vom 17. bis 23. Juli sind beispielsweise 240 Unterkünfte auf Rügen frei – die günstigste liegt bei 864 Euro für zwei Erwachsene. 126 Unterkünfte sind im selben Zeitraum auf Usedom frei. Zwei Erwachsene müssen hier mindestens 520 Euro zahlen.

Günstig ins Ausland statt teuer an die Ostsee

Lars Schwarz wundern diese Zahlen nicht: „Wir haben schon vorher gemahnt, dass wir durch die Corona-Maßnahmen Stammurlauber aus dem Land jagen. Die kommen nicht mehr zurück.“ Damit meint der Präsident des Dehoga MV (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) zum Beispiel die Landesverordnung, die im Frühjahr 2021 Besitzern einer Zweitwohnung in MV verbot, ins Land einzureisen. 65.000 Menschen waren davon betroffen.

Die Buchungen in diesem Jahr fielen aber auch deshalb geringer aus, weil es während der Corona-Jahre eher an die Ostsee ging. Jetzt, da Reisen ins Ausland wieder möglich und zum Teil sogar preiswerter sind, nutzten viele diese Gelegenheit.

Urlauber buchen spontaner und bleiben kürzer in MV

Dass viele Touristen kurzfristiger buchen, bedeute einen zusätzlichen Stressfaktor in der Branche, wie die Tourismuszentrale meint. Familie Lungwitz vermietet das „Fischerhus“ auf Rügen. Auf Anfrage der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) heißt es: „Wir merken deutlich, dass weniger Leute buchen haben als im Vorjahr.“ Dazu kämen kürzere Aufenthalte, auch in der Hauptsaison. Ferienhausbesitzer Dirk Pappelbaum auf Usedom sagt: „Die Buchungslage ist auf normalem Niveau. Aber es fällt auf, dass die Leute kürzere Zeiträume buchen.“

Auch weil das Wetter nach aktuellen Prognosen wohl mitspielt, geht Lars Schwarz nicht von einer schlechteren Hauptsaison aus. „Wir leben noch von unserem guten Ruf der Vor-Corona-Jahre. Das wird aber abnehmen, wenn wir nicht handeln.“

Letzte Konsequenz: Tourismusbetriebe in MV schließen

Aus der Tourismuszentrale heißt es dazu, das Land wolle sich zu „nachhaltigen Angeboten mit hohem Wertschätzungsgrad“ hinwenden. Lars Schwarz vermisst konkrete Maßnahmen. Denn die Preissteigerungen, fehlende Arbeitskräfte und dazu ausbleibende Urlauber könnten aus seiner Sicht dazu führen, „dass wir ein Drittel oder ein Viertel der Betriebe durch Corona und die aktuelle Situation verlieren.“

Tatsächlich geben derzeit neun Prozent der befragten Unternehmen der Branchenumfrage an, dass eine komplette Schließung eine Option ist. Andere Anbieter reagieren, indem sie Öffnungszeiten einschränken oder das Angebot verknappen.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.