Was sich für Bahnreisende im Juni alles ändert

Strecke nach Flensburg gesperrt

Mann stirbt bei Zugunglück in Neumünster

In Neumünster hat sich am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr ein Zugunglück ereignet. Ein Pkw wurde am Bahnübergang Stoverseegen von einem Regionalzug erfasst. Der Autofahrer ist noch an der Unfallstelle gestorben. Mehrere Fahrgäste im Zug und der Lokführer wurden leicht verletzt.