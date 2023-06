Reisenews

Bahn-Sparpreise: Sitzplatz in der 1. Klasse kostet bald extra

Eine Sitzplatzreservierung in der ersten Klasse war bei der Deutschen Bahn in der Regel bislang kostenfrei. Doch das soll sich in wenigen Tagen ändern. Außerdem wird der Sitzplatz in der zweiten Klasse teurer.