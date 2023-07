Deutschlands beliebteste Strände – auf Instagram und Tiktok

Es ist Sommerzeit. Für einen entspannten Strandurlaub musst du nicht mehr bis ans Mittelmeer oder in die Karibik reisen. Auch in Deutschland gibt es schöne, weitläufige Strände, an denen du baden, in der Sonne liegen, in einem Strandkorb chillen oder an der Promenade spazieren gehen kannst.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat kürzlich die beliebtesten Strände 2023 in Deutschland und Europa ermittelt, die auf Instagram und Tiktok besonders gefragt sind. Dabei wurde mit Google Maps nach Stränden mit den höchsten Bewertungen gesucht, die mindestens 500 Kommentare hatten, diese wurden nach einem ersten Ranking sortiert und schließlich analysiert, wie häufig sie als Hashtag auf Instagram oder Tiktok vorkommen. Bei Gleichstand entschieden die absoluten Tiktok-Aufrufe.

Strandfans aufgepasst: Das sind die beliebtesten Strände in Deutschland nach Instagram-Beiträgen und Tiktok-Aufrufen. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Die Fotos und Videos auf Instagram und Tiktok wecken bei dem ein oder anderen dann auch direkt die Reiselust und dienen als Anregung für zukünftige Urlaube. Vielleicht löst das folgende Ranking diese bei dir ja auch aus.

Deutschlands beliebteste Strände auf Social Media 2023

Besonders bliebt sind in den sozialen Netzwerken die Strände in Schleswig-Holstein, von ihnen haben es zehn Stück unter die Top 20 geschafft. Den ersten Platz erkämpft sich ebenfalls einer von ihnen.

Hier kommen Deutschlands beliebteste Strände 2023 auf Instagram und Tiktok:

1. Travemünde Strand, Schleswig-Holstein

Der ersten Platz laut Tiktok und Instagram belegt der Travemünder Strand in Lübeck. 14.656 Instagram-Beiträge gibt es zu dem Strand, der für sein breites Ufer mit feinstem Sand sowie für seine lange Promenade bekannt ist. Auf Tiktok wurde der Strand 459.652-mal aufgerufen.

Du kannst den Strand entspannt mit der Bahn erreichen, er liegt nur fünf Gehminuten vom Bahnhof Lübeck-Travemünde Strand entfernt. Wie wäre es außerdem, den Strandbesuch mit einem Städtetrip durch Lübeck zu verbinden?

Die Hansestadt biete eine vielfältige Mischung aus Kunst und Kultur. Sehenswürdigkeiten wie den Museumshafen, die Straße der Weite Lohberg, die Landzunge Stülper Huk oder das Naturschutzgebiet Schellbruch solltest du dir nicht entgehen lassen.

2. Scharbeutzer Strand, Schleswig-Holstein

11.107 Instagram-Beiträge und 319.400 Tiktok-Aufrufe: Ding, ding, ding! Der zweite Platz der beliebtesten Strände in Deutschland laut Social Media geht an den Scharbeutzer Strand in der Lübecker Bucht.

Bei einem Urlaub in Scharbeutz kannst du nicht nur im Meer baden oder mit einem Eis in der Hand an der kilometerlangen Promenade entlangspazieren. Der Ort punktet auch mit zahlreichen Veranstaltung.

So kannst du bei der „Salsa on the Beach“ deine Hüften schwingen oder die Abende bei gelöster Atmosphäre direkt am Wasser verbringen und den Künstlern und Künstlerinnen der kostenfreien Eventreihe „Musik im Strandkorb“ lauschen. Auch beim internationalen Scharbeutzer Straßenkunst Festival ist einiges los. Die nächste Spielzeit beginnt am Donnerstag, 3. August.

Beliebt auf Social Media: der Scharbeutzer Strand. © Quelle: imago images/Westend61

3. Falkensteiner Ufer, Hamburg

Den dritten Platz in der Rangliste belegt das Falkensteiner Ufer im Hamburger Stadtteil Blankenese direkt an der Elbe. Zum weißen, breiten Sandstrand, der laut „hamburg.de“ „Nordsee-Feeling“ bietet, wurden 11.458 Beiträge auf Instagram gepostet. Auf Tiktok hat der Strand 35.600 Aufrufe.

Vom Hamburger Stadtzentrum aus ist das Falkensteiner Ufer schnell erreichbar. Bis zur Bushaltestelle Falkenstein fährt auch die Buslinie 286 von der S-Bahn-Station Rissen aus. Von der Busstation führt ein Wanderweg durch den Waldpark Falkenstein, über das Puppenmuseum bis zum Falkensteiner Ufer.

4. Strand Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern

Den vierten Platz belegt der Strand Kühlungsborn mit 9657 Instagram-Beiträgen und 88.381 Tiktok-Aufrufen. Der mehr als vier Kilometer lange Sandstrand an der Ostsee ist ein beliebtes Ziel für Familien mit Kindern und ein super Revier für Sportbegeisterte sowie Sonnenanbeterinnen und -anbeter.

Du kannst gemütliche Strandspaziergänge entlang der Promenade unternehmen, kitesurfen, Beachvolleyball spielen oder es dir mit einem Buch in einem der zahlreichen weißen Strandkörbe gemütlich machen.

Der Strand Kühlungsborn liegt knapp eine halbe Stunde von Rostock entfernt und lässt sich optimal mit einem Stadtbesuch verbinden. © Quelle: imago images/Pond5

5. Badestrand Grimmershörn – Bucht, Niedersachsen

Mit mehr als 3000 Instagram-Beiträgen und 255.200 Tiktok-Aufrufen hat es der Badestrand Grimmershörn – Bucht auf den fünften Platz geschafft und dabei handelt es sich hier gar nicht um einen Sandstrand.

Tatsächlich ist der idyllische Strand direkt in Cuxhaven eine Grünfläche. Die Liegewiese, auf der auch Strandkörbe stehen, lädt zum sandfreien Lesen, Picknicken oder Kartenspielen ein.

Doch Lust auf weichen Sandstrand? Nicht weit von der Bucht entfernt liegt der Sandstrand Strand Döse. Zu Fuß kannst du den Strand innerhalb von rund 30 Minuten erreichen.

Die Grünfläche in Cuxhaven ist garantiert sandkörnchenfrei. © Quelle: imago images/Zoonar

Auf einen Blick: Deutschlands beliebteste Strände auf Social Media 2023

Travemünde Strand, Schleswig-Holstein: 14.656 Instagram-Beiträge, 459.652 Tiktok-Aufrufe Scharbeutzer Strand Ostsee, Schleswig-Holstein: 11.107 Instagram-Beiträge, 319.400 Tiktok-Aufrufe Falkensteiner Ufer, Hamburg: 11,458 Instagram-Beiträge, 35.600 Tiktok-Aufrufe Strand Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern: 9657 Instagram-Beiträge, 88.381 Tiktok-Aufrufe Badestrand Grimmershörn – Bucht, Niedersachsen: 3171 Instagram-Beiträge, 255.200 Tiktok-Aufrufe Hundestrand Grömitz, Schleswig-Holstein: 8710 Instagram-Beiträge, 9,956 Tiktok-Aufrufe Badestelle Ording, Schleswig-Holstein: 1782 Instagram-Beiträge, 1,296 Tiktok-Aufrufe Badestrand Burhave, Niedersachsen: 349 Instagram-Beiträge, 5341 Tiktok-Aufrufe Prora Strand, Mecklenburg-Vorpommern: 685 Instagram-Beiträge, 1574 Tiktok-Aufrufe Brandenburger Strand, Schleswig-Holstein: 1758 Instagram-Beiträge, 1063 Tiktok-Aufrufe Badestelle Mönkeberg, Schleswig-Holstein: 331 Instagram-Beiträge, 2.490 TikTok-Aufrufe Duhnen Strand, Niedersachsen: 1062 Instagram-Beiträge, 85 Tiktok-Aufrufe Badestrand Wremen, Niedersachsen: 229 Instagram-Beiträge, 1240 Tiktok-Aufrufe Schilksee Strandbad, Schleswig-Holstein: 658 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe Zinnowitzer Strand, Mecklenburg-Vorpommern: 122 Instagram-Beiträge, 738 Tiktok-Aufrufe Badestrand Dorum-Neufeld – Vorm Wellenbad, Niedersachsen: 233 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe Badestelle Böhl, Schleswig-Holstein: 81 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe Badestelle Ording Nord, Schleswig-Holstein: 16 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe Badestelle Bad, Schleswig-Holstein: 3 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe Hundestrand Heringsdorf Bansin: Mecklenburg-Vorpommern: 2 Instagram-Beiträge, 0 Tiktok-Aufrufe

Europas beliebteste Strände auf Social Media 2023

Die oben beschriebene Methode verwendete Holidu auch, um die beliebtesten Strände auf Instagram und Tiktok für ganz Europa zu ermitteln. In Fällen, in denen der Name des Strandes Sonderzeichen enthält, wurde der vollständige Name oder der am häufigsten verwendete Name genutzt.

Leider ist bei folgendem Ranking kein Strand in Deutschland dabei. Dafür sahnen unter anderem Griechenland und Italien ab, den ersten Platz macht auf Social Media jedoch ein Strand in Frankreich.

1. Omaha Beach, Frankreich

Mit stolzen 152.376 Instagram-Beiträgen und 132 Millionen Tiktok-Aufrufen belegt der Omaha Beach in der Normandie den ersten Platz im Europa-Ranking. Der französische Strand ist gleichwohl nicht nur bei Sonnenanbetenden, sondern auch bei Geschichtsinteressierten beliebt.

Denn bekannt ist der Strand vor allem, weil er im Zweiten Weltkrieg einer von insgesamt fünf Landungsplätzen der Alliierten war. Das Ereignis am 6. Juni 1944 läutete den Beginn des Kriegsendes ein und wird auch als „D-Day“ (Tag X) bezeichnet. Jedes Jahr um den 6. Juni gedenkt die Normandie der Gefallenen der Operation Overlord.

Omaha Beach war einst der Codename für den Landungsstrand. Die anderen Strände hatten die Codenamen Utah, Sword, Juno und Gold. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

2. Playa de Las Canteras, Spanien

Der zweite Platz im Ranking geht an die Playa de Las Canteras auf Gran Canaria. 286.340 Instagram-Beiträge und 14.600.000 Tiktok-Aufrufe sind dem drei Kilometer langen Sandstrand der Kanareninsel gewidmet worden.

Der Küstenstreifen liegt in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt Las Palmas und zählt neben der Playa del Inglés oder der Playa de Maspalomas zu den schönsten Stränden auf Gran Canaria.

Der Stadtstrand Playa de Las Canteras und Las Palmas de Gran Canaria auf Gran Canaria. © Quelle: imago images/Peter Schickert

3. Praia da Rocha, Portugal

Die Top 3 im Europa-Ranking sicherte sich der Praia da Rocha (Felsstrand), und zwar mit 118.596 Instagram-Beiträge und 3.800.000 Tiktok-Aufrufen. Der Strand an der Algarve ist bekannt für seinen goldenen Sand und die beeindruckenden Felsformationen.

Der Name macht dem Strand alle Ehre. © Quelle: imago images/devi

Europas beliebteste Strände auf Social Media 2023 im Überblick

Omaha Beach, Frankreich: 152.376 Instagram-Beiträge, 132.000.000 Tiktok-Aufrufe Playa de Las Canteras, Spanien: 286.340 Instagram-Beiträge, 14.600.000 Tiktok-Aufrufe Praia da Rocha, Portugal: 118.596 Instagram-Beiträge, 3.800.000 Tiktok-Aufrufe Zandvoort aan Zee, Niederlande: 125.577 Instagram-Beiträge, 3.700.000 Tiktok-Aufrufe Elafonisi Lagoon, Griechenland; 98.518 Instagram-Beiträge, 10.300.000 Tiktok-Aufrufe Weymouth Beach, Vereinigtes Königreich: 44.587 Instagram-Beiträge, 64.700.000 Tiktok-Aufrufe Utah Beach, Frankreich: 48.183 Instagram-Beiträge, 20.900.000 Tiktok-Aufrufe Porto Katsiki, Griechenland: 62.284 Instagram-Beiträge, 10.900.000 TikTok-Aufrufe Spiaggia Di Boccadasse, Italien: 129.994 Instagram-Beiträge, 1.800.621 Tiktok-Aufrufe Spiaggia di Porto Selvaggio, Italien: 63.354 Instagram-Beiträge, 3.100.247 Tiktok-Aufrufe Strand Noordwijk Aan Zee, Niederlande: 81.444 Instagram-Beiträge, 2.700.134 Tiktok-Aufrufe Platja de Muro, Spanien: 100.058 Instagram-Beiträge, 2.643.600 Tiktok-Aufrufe Egmond aan Zee, Niederlande: 114.207 Instagram-Beiträge, 2.400.000 Tiktok-Aufrufe Blue Lagoon, Comino Island, Malta: 41.383 Instagram-Beiträge, 6.200.000 Tiktok-Aufrufe Falasarna – Small Beach, Griechenland: 62.526 Instagram-Beiträge, 2.670.500 Tiktok-Aufrufe

