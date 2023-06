Deutschlands nachhaltigstes Reiseziel: Das sind die Sieger

Unvergessliche Reiseerinnerungen schaffen und gleichzeitig nachhaltig unterwegs sein. Das ist ein Trend, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Damit sich nicht nur Reisende, sondern auch Anbieterinnen und Anbieter bei dem Thema Nachhaltigkeit engagieren, hat der Deutsche Tourismusverband gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz den Bundeswettbewerb „Nachhaltige Tourismusdestinationen Deutschland 2022/23“ geschaffen.

Am 21. Juni fand die Siegerehrung im Bundesumweltministerium in Berlin statt. Sechs Finalisten traten gegeneinander an, aufgeteilt in zwei Kategorien: Im Bereich „Starter“ hatten sich Bremerhaven, Oberstdorf und Vorpommern qualifiziert. Die Finalisten der Kategorie „Fortgeschritten“ waren das Allgäu, das Biosphärenreservat Bliesglau und die Sächsische Schweiz. Bewerben konnten sich deutsche Regionen, Orte und Städte, 44 hatten die Chance genutzt. 22 Destinationen kamen in die zweite Runde.

Die Uckermark war Sieger des ersten Wettbewerbs um die nachhaltigsten Tourismusdestinationen Deutschlands 2012/13. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Was die diesjährigen Preisträger ausmacht und was du an den Tourismusdestinationen erleben kannst, verraten wir dir jetzt.

Preisträger der Kategorie Fortgeschrittene

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes Norbert Kunz zeichneten folgende Preisträger des Bundeswettbewerbes in der Kategorie Fortgeschrittene aus:

1. Platz: Biosphärenreservat Bliesgau im Saarland

Platz 1 in der Kategorie Fortgeschrittene sahnte das Unesco-Biosphärenreservat Biospäre Bliesgau ab. Der Sieger nahm auch nicht zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil und war 2016/17 ebenfalls ein Finalist.

Du findest die Region im südöstlichsten Zipfel des Saarlandes und kannst hier deinen grünen Urlaub planen. Den musst du dir nicht einmal selbst zusammensuchen, das Bliesgau hat ganze Urlaubspakete geschnürt, die sämtliche Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen.

Bliesgau im Saarland lässt sich prima mit dem Rad erkunden. © Quelle: IMAGO/Volker Preußer

So kannst du das Biosphärenreservat mit dem Fahrrad auf dem Glan-Blies-Radweg erkunden, der dich auf 135 Kilometern durch die Flusslandschaften der beiden Gewässer führt. Los geht es in Lothringen flussaufwärts an der Blies entlang bis zur Mündung des Glan. Die gesamte Reise umfasst fünf Übernachtungen. Willst du das Bliesgau lieber auf die abenteuerliche Art entdecken, bietet sich ein zweitägiges Wildniscamp an. Gemeinsam mit einem Wildnispädagogen erlebst du hier zwei aufregende Tage nahe der Kirkeler Burg.

Das Bliesgau ist wie gemacht für einen Wettbewerb, der sich an nachhaltige Reiseziele richtet, denn Biosphärenreservate sind Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung. Bedeutet: Hier sollen die Wirtschaft und der Lebensstil so entwickelt werden, dass Natur und Mensch in Einklang gebracht werden können. Im Gegensatz zu einem Nationalpark steht bei einem solchen Projekt nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt.

2. Platz: Sächsische Schweiz in Sachsen

Den zweiten Platz in der Kategorie „Fortgeschritten“ belegte die Sächsische Schweiz. Tatsächlich ist die Region bereits ein zertifiziertes nachhaltiges Reiseziel. Dafür wurde sie monatelang von der Zertifizierungsstelle TourCert unter die Lupe genommen.

Und auch im Wettbewerb um die nachhaltigste Tourismusdestination Deutschlands ist die Sächsische Schweiz keine Unbekannte: Beim letzten Wettbewerb 2016/17 gewann sie den Sonderpreis für nachhaltige Mobilität.

Die Sächsische Schweiz in Sachsen stand im Finale des Wettbewerbs um Deutschlands nachhaltigstes Reiseziel. © Quelle: IMAGO/ingimage

Nachhaltigkeit spielt in der Sächsischen Schweiz eine große Rolle, immerhin ist das gesamte Gebiet ein Nationalpark. Außerdem gibt es hier seit vielen Jahren eine Nachhaltigkeitsmanagerin. Konkret erleben kannst du die Thematik zum Beispiel im Biodorf Schmilka. Der Ortsteil von Bad Schandau ist geprägt von urigen kleinen Fachwerkhäusern und einer historischen Mühle, in der seit 1665 bis heute Mehl gemahlen wird. Die benachbarte Biobäckerei verarbeitet es zu leckeren Broten und Brötchen – ein idealer Ort für eine Stärkung vor oder nach der Wanderung.

Und damit nicht genug in Sachen Nachhaltigkeit: In Hinterhermsdorf kannst du in einem klimaneutralen Ferienhaus Urlaub machen. Für die Unterkunft Winterbergblick wurden ausschließlich ökologische Baustoffe verwendet. Sowohl Schmilka als auch Hinterhermsdorf sind ideale Ausgangspunkte für zahlreiche Wanderungen in der Sächsischen Schweiz, Deutschlands einzigem Felsennationalpark.

Platz 3: Allgäu in Bayern

Für das idyllische Allgäu ist der Wettbewerb schon fast Routine, in der ersten Auflage war die Region schon einmal Finalist. In der Kategorie Fortgeschrittene belegt die Tourismusdestination nun den dritten Platz.

Für Reisende hat das Allgäu jede Menge Postkarten-Augenblicke zu bieten, unter anderem das malerische Schloss Neuschwanstein oder die wilde Breitachklamm. Sie ist sogar die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas.

Schloss Neuschwanstein ist einer von zahlreichen Touristenmagneten im bayerischen Allgäu. © Quelle: imago/imagebroker

Touristinnen und Touristen sollen die Natur im Allgäu mit allen Sinnen erleben und verstehen, wie sie funktioniert, heißt es auf der Internetseite der Region. Nachhaltigkeit spielt laut den Verantwortlichen eine große Rolle in der Regionalentwicklung. So möchte das Allgäu Verantwortung für ein gesichertes und nachhaltiges Leben künftiger Generationen übernehmen. Für den naturnahen Tourismus hat sich sogar ein Netzwerk vor Ort gebildet. Wenn du deinen Urlaub im Allgäu nachhaltig planen möchtest, findest du hier alle Partnerinnen und Partner, welche die Ansprüche dafür erfüllen.

Die Glücksbringertour ist Teil des Netzwerks. Hier kannst du das Allgäu in Memmingen entlang des Storchenradweges mit dem Fahrrad erkunden und mit etwas Glück auch echte Störche beobachten. Oder du lässt dich von Petra Bischoff für die Kräuterschätze der Region begeistern und genießt gemeinsam mit anderen Teilnehmenden ein entspannendes Waldbad.

Preisträger der Kategorie Starter:

Folgende Tourismusdestinationen zählen zu den Preisträgern in der Kategorie Starter. Hier teilen sich zwei Reiseziele den ersten Plätze.

Platz 1: Oberstdorf in Bayern

Die südlichste Gemeinde Deutschlands ist vor allem für den Wintersport bekannt, immerhin findet hier jedes Jahr die Vierschanzentournee im Skisprung statt. Aber auch abseits des Winters ist Oberstdorf eine reizvolle Destination, vor allem dann, wenn du in der Natur zur Ruhe kommen möchtest. In der Kategorie Starter belegt sie den ersten Platz.

Du kannst die Region zu Fuß oder mit dem Rad erkunden, dafür gibt es verschiedene Wege mit insgesamt über 200 Kilometern Länge. Willst du daraus eine mehrtägige Wanderung durch die Allgäuer Alpen machen, kannst du 60 Kilometer zusammenhängende Höhenwege und Klettersteige erkunden. Entlang der Strecke bieten dir insgesamt sieben Hütten Unterkunft.

In Oberstdorf kannst du Alpenluft schnuppern. © Quelle: imago/imagebroker

Der Tourismus in Oberstdorf hat sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben und ist so im Finale des Wettbewerbs gelandet. Eine Kampagne mit dem Titel – im Oberstdorfer Dialekt – „Zämed duss – Zusammen draußen“ wirbt für ein respektvolles Miteinander zwischen Wanderfreunden und Radsportlerinnen sowie Radsportlern. Nicht nur sie sollen gemeinsame Wege friedlich genießen können, sie sollen außerdem einen nachhaltigen Umgang mit der Natur pflegen. Bedeutet: Wanderinnen und Wanderer sollen auf den markierten Wegen bleiben, Radfahrende unnötige Drifts und Bremsungen vermeiden. Viehgatter sollten obendrein immer verschlossen bleiben, auch wenn die Kuh einen noch so verlockend anschaut.

Platz 1: Vorpommern in Mecklenburg-Vorpommern

Oberstdorf teilt sich den ersten Platz mit Vorpommern. „Das hat die Jury entschieden, aufgrund der sehr überzeugenden Leistungen beider Destinationen mit jedoch sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen“, erklärt Martin Baláš vom Wettbewerbsbüro.

Die Region Vorpommern hat mit der Ostseeküste einen echten Tourismusmagneten parat. Nicht nur die Ostsee lockt hier jährlich Tausende Urlauberinnen und Urlauber an, auch das Landesinnere hat einiges zu bieten. Tiefe Wälder laden im Sommer zu abkühlenden Radtouren ein und wer nicht gern auf dem offenen Meer unterwegs ist, kann über die zahlreichen Seen und Flüsse paddeln, beispielsweise durch die Flusslandschaft Peenetal. Vorpommern umfasst die Küstengebiete rund um Strelasund, den Greifswalder Bodden, Peenestrom sowie das Stettiner Haff.

Der Peenestrom ist eine von vielen sehenswerten Ecken in Vorpommern. © Quelle: imago images/imagebroker

Regelmäßig finden in Vorpommern Wochen der Nachhaltigkeit statt. So waren im September 2022 Naturmaterialien aus der Region für Textilien und Bauten das Thema und im Jahr davor wurde unter anderem ein Ostsee-Spaziergang initiiert, auf dem die Teilnehmenden lernten, wie sich der Einfluss des Menschen auf das Binnenmeer auswirkt.

In Vorpommern kannst du sogar Inselluft schnuppern, denn Usedom ist ebenso Teil der Region. Über 1900 Stunden im Jahr scheint hier die Sonne, was die Insel zu einer der sonnenreichsten Regionen Deutschlands macht. Für einen entspannten Strandurlaub sind die Monate Juli und August ideal, wer lieber aktiv sein möchte, kann auch schon im Mai oder erst im Oktober anreisen. Und wer weiß, vielleicht ist Vorpommern in diesem Oktober Deutschlands nachhaltigstes Reiseziel.

Platz 3: Bremerhaven in Bremen

Dort, wo die Weser ins Wattenmeer der Nordsee fließt, liegt die größte Stadt an der deutschen Nordseeküste – Bremerhaven. Die Stadt selbst bezeichnet sich als Wohlfühlort für „Fischliebhaber, Hafenromantiker und Wissenshungrige“ und hat es ins Finale des Wettbewerbes und unter die Top 3 geschafft.

Der frische Fisch ist eines der Aushängeschilder von Bremerhaven und dieses hat daraus das Fischrezeptebuch „Multikulturelle Fischküche“ erstellt. Die Rezepte, die zwölf Einwohnerinnen und Einwohner aus zwölf Nationen gekocht haben, sind in einem Heft zusammengefasst, welches online oder vor Ort gekauft werden kann.

Das Klimahaus ist eines der Aushängeschilder von Bremerhaven. © Quelle: imago images/imagebroker

Über die Stadtgrenzen hinaus ist außerdem das Klimahaus bekannt. Das Gebäude ist nicht nur optisch sehenswert, es steckt auch jede Menge drin: Du kannst hier einmal um die Welt reisen und alle Klimazonen der Erde erleben. Mal wird es kalt wie an der Antarktis, mal so heiß wie in der afrikanischen Sahelzone. Es wird nicht nur gezeigt, was Klima und Wetter überhaupt ist, sondern auch, wie es sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und in Zukunft entwickeln wird. Beispiele zeigen, wie jeder einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels leisten kann.

Und wenn du Bremerhaven und Umgebung aktiv erkunden willst, solltest du dein Fahrrad mitbringen: Durch Bremerhaven führt unter anderem der Nordseeküsten-Radweg, der als längster Fahrradweg der Welt bekannt ist, immerhin umfasst er stolze 6000 Kilometer und führt dich von Bergen in Norwegen bis zu den Shetlandinseln.

Die Sieger dürfen sich über produzierte Videosequenzen für ihr Marketing freuen. Außerdem werden sie Teil einer deutschlandweiten Onlinekampagne der Deutschen Bahn sein sowie in internationalen Marketingaktionen der Deutschen Zentrale für Tourismus eine Rolle spielen. Der Wettbewerb fand bereits zum dritten Mal statt, 2012/13 siegte die Uckermark, 2016/17 die Schwäbische Alb.

