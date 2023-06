Deutschlands versunkene Städte und Fundstücke

Platon war es, der den Mythos der versunkenen Stadt Atlantis vor Jahrtausenden in die Welt setzte. Die prächtige Stadt soll aufgrund ihrer Lasterhaftigkeit von den Göttern mit einem Erdbeben und einer Flut bestraft worden sein, die den Inselstaat versinken ließ. Die Frage, ob es Atlantis wirklich gab, ist bis heute nicht geklärt.

Städte wie diese gibt es auch in Deutschland. Sie sind mythenbehaftete Orte – und wie bei Atlantis ist man bei manchen weiter auf der Suche nach Beweisen ihrer früheren Existenz. Bei anderen ist man sich sicher. Sie kommen bei Niedrigwasser zum Vorschein, einige jedoch sind für immer in den Fluten verborgen. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungsreise zu versunkenen Orten.

1. Edersee-Atlantis

Gleich mehrere Dörfer mussten weichen, als vor mehr als 100 Jahren die Edertalsperre gebaut wurde. Rund 900 Einwohnerinnen und Einwohner aus den Dörfern Asel, Berich und Bringhausen siedelten in höhere Gebiete um, damit der Stausee entstehen konnte. Bei Dürre werden die Überreste der damaligen Siedlungen freigelegt und ergeben noch immer ein faszinierendes Bild.

So kommt die Aseler Brücke bei Niedrigwasser wieder zum Vorschein, das besterhaltene Relikt der damaligen Siedlungen. Sie verläuft über vier Bögen und kann zu Fuß überquert werden. Außerdem tauchen bei Dürre die Grundmauern des Dorfes Berich auf und alte Gräber in Bringhausen treten zum Vorschein.

Auch Teile des Dorfes Niederwerbe wurden für den Bau des Stausees geflutet und dessen Bewohnerinnen sowie Bewohner umgesiedelt. Zur Erinnerung an die alte Kirche wurde 2014 eine Rekonstruktion des Kirchturms im Vorstaubecken installiert.

Bei Niedrigwasser taucht aus dem Edersee die Brücke Asel auf. © Quelle: imago images/imagebroker

2. Rungholt: Das Atlantis der Nordsee

Die Geschichte von Rungholt ähnelt der von Platons Atlantis und hat Kunstschaffende wie Schriftsteller inspiriert. Theodor Storm griff die Sage um die versunkene Stadt in der Nordsee in seiner Novelle „Eine Halligfahrt“ auf, in Kunstprojekten entstanden Episodenfilme über Rungholt, im Kriminalroman „Rungholts Ehre“ stammt der Protagonist aus der überfluteten Stadt.

Prachtvoll soll der Ort gewesen sein, aber lasterhaft und zügellos seine Bevölkerung, die hier vor gut 660 Jahren gelebt haben soll. Nachdem Bauern einen Prediger zum Narren hielten, soll dieser für eine Strafe gebetet haben, so die Legende. Als kurz darauf eine Sturmflut infolge von Entwässerung, Salztorfabbau und Co. den Untergang des Ortes an der nordfriesischen Küste besiegelte, wurde das als Zorn Gottes gedeutet.

In der Nähe der Insel Pellworm (Bild) sind die Überreste der Siedlung Rungholt gefunden worden. © Quelle: imago stock&people

Die Glocken von Rungholts Kirche, so die Legende, sollen auch nach dem Untergang im Jahr 1362 weiterhin im Meer zu hören gewesen sein. In den 1920er-Jahren fand man schließlich im Watt südöstlich von Pellworm Siedlungsreste, doch erst im Mai 2023 wurden bei archäologischen Untersuchungen die Ruinen besagter Kirche und weitere Siedlungsfragmente des Hauptortes gefunden, welche die Lage von Rungholt kartierbar machen.

3. Ostseestadt Vineta

Versunken in der Ostsee bei Usedom: Dieses Schicksal soll Vineta ereilt haben. Ebenfalls aufgrund der sündigen Bevölkerung soll die Stadt zur Strafe in den Fluten versunken sein. Das Rätsel, wo die Stadt einst lag, wenn sie denn existiert hat, ist aber bis heute nicht gelöst. Und da es keinen genauen Anhaltspunkt gibt, wo Vineta einst zu finden war, kursieren viele Theorien.

Die Vineta-Brücke in Zinnowitz: Lassen sich hier Beweise für das Bestehen von Vineta finden? © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Auf Usedom in Koserow habe Vineta gelegen, sagen die einen, bei Zinnowitz, behaupten die Nächsten. In letzterem Ort werden sogar jährlich die Vineta-Festspiele ausgetragen. Auf der Freilichtbühne geht es dann um Geschichten aus der fantastischen Stadt Vineta. Aber auch Damerow, Wollin und Barth erheben Ansprüche. Wer weiß, vielleicht findest du ja beim Schnorcheln genau den Hinweis, der das Rätsel um Vineta löst.

4. Fall in Bayern

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bescherte der Bau eines Stausees in den 1950er-Jahren dem Bundesland Bayern sein eigenes Atlantis. Der Ort Fall musste umgesiedelt werden, als der Sylvensteinstausee im Isartal entstand. Nur etwa 100 Meter weiter wurde Neu-Fall wieder aufgebaut, und das ursprüngliche Dorf verschwand in den Fluten.

Wenn der Pegelstand des Sees niedrig genug ist, kannst du hier eine Wanderung zu den Ruinen des Ursprungsortes machen. Mancherorts hört man die Behauptung, dass auch der alte Kirchturm bei Niedrigwasser zum Vorschein kommt, doch das gehört leider in den Bereich der Legenden: Das Bauwerk wurde gesprengt, bevor die Wassermassen das Tal fluteten.

Blick auf den See, und die Faller Klamm Brücke: Bei Niedrigwasser kommen die Ruinen des Dorfes Fall zum Vorschein. © Quelle: imago images/Ulrich Wagner

5. Relikte im Rhein

Bei niedrigem Wasserstand kommen aber nicht nur alte Siedlungen zum Vorschein. In Flüssen wie dem Rhein führen Dürre und ein niedriger Wasserstand auch immer wieder zu neuen Fundstücken und offenbaren seit Jahrzehnten verschollene Kriegsrelikte. So wurden im Sommer 2022 im Rhein bei Mainz Hunderte Kilogramm Munitionsreste von Panzerabwehrgranaten bis Flakpatronen durch das Niedrigwasser freigelegt, berichtete „SWR aktuell“. Wer solche Gegenstände erblickt, solle die Polizei informieren.

Zu weiteren Entdeckungen im ausgetrockneten Flussbett im Rhein gehörten im letzten Sommer auch große Hungersteine, die mit Jahreszahlen versehen sind. Die Jahreszahlen gehören zu den Jahren, in denen die Steine ebenfalls auftauchten. Der Name Hungerstein verweist auf Niedrigwasser und eine damit verbundenen Dürrezeit und deutet die Gefahr einer Hungersnot an.

6. Schiffswracks im Rhein

Keine gefluteten Städte, aber die Wracks lange gesunkener Schiffe kamen in den letzten Jahren in Deutschland bei Niedrigwasser zum Vorschein. 2018 tauchte das 1895 gesunkene Schiff „De Hoop“ aufgrund des niedrigen Wasserstands am Rheinufer bei Emmerich auf. Eine Explosion zerstörte damals das Schiff und brachte es zum Sinken.

Der niedrige Wasserstand des Rheins hat das 123 Jahre alte Wrack eines Frachtschiffs an der Grenze zu den Niederlanden wie noch nie freigelegt. © Quelle: imago images/Markus van Offern

Im Sommer 2022 fiel der Wasserspiegel des Rheins dann so stark, dass auch das Schiffswrack „Elizabeth“, das damals mit „De Hoop“ bei der Dynamitexplosion unterging, im Rheinbett auftauchte, berichtete die „NRZ“. Die heftige Explosion, die sich bei einer Neubeladung der Schiffe mit Dynamit ereignete, hatte damals insgesamt sechs Schiffe sinken lassen.

